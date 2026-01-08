Mức lương đóng bảo hiểm xã hội tại TP.HCM thay đổi từ tháng 1/2026

Mức tiền lương làm căn cứ tính đóng các khoản bảo hiểm xã hội bắt buộc được xác định theo mức lương tối thiểu mới từ ngày 1/1/2026. TP.HCM áp dụng lương tối thiểu theo vùng I, II, III, tương ứng lần lượt là 5,31, 4,73 và 4,14 triệu đồng/tháng…

Bảo hiểm xã hội TP.HCM vừa ban hành hướng dẫn thực hiện mức đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp kể từ ngày 1/1/2026, trên cơ sở các quy định pháp luật mới và mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ ban hành.

Mức tiền lương làm căn cứ đóng các loại bảo hiểm bắt buộc được xác định phù hợp với Nghị định số 293/2025/NĐ-CP. Cụ thể, mức lương tối thiểu tháng áp dụng từ ngày 1/1/2026 được quy định theo 4 vùng, như sau:

Mức lương tối thiểu vùng mới làm căn cứ tính đóng các khoản bảo hiểm xã hội bắt buộc từ 1/1/2026.

Danh mục địa bàn vùng I, vùng II, vùng III tại TP.HCM được quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 293.

Cụ thể, vùng I, gồm các phường Sài Gòn, Tân Định, Bến Thành, Cầu Ông Lãnh, Bàn Cờ, Xuân Hoà, Nhiêu Lộc, Xóm Chiếu, Khánh Hội, Vĩnh Hội, Chợ Quán, An Đông, Chợ Lớn, Bình Tây, Bình Phú, Bình Tiên, Phú Lâm, Tân Thuận, Phú Thuận, Tân Mỹ, Tân Hưng, Chánh Hưng, Phú Định, Bình Đông, Diên Hồng, Vườn Lài, Hoà Hưng, Minh Phụng, Bình Thới, Hoà Bình, Phú Thọ, Đông Hưng Thuận, Trung Mỹ Tây, Tân Thới Hiệp, Thới An, An Phú Đông, An Lạc, Tân Tạo, Bình Tân, Bình Trị Đông, Bình Hưng Hoà, Gia Định, Bình Thạnh, Bình Lợi Trung.

Thạnh Mỹ Tây, Bình Quới, Hạnh Thông, An Nhơn, Gò Vấp, An Hội Đông, Thông Tây Hội, An Hội Tây, Đức Nhuận, Cầu Kiệu, Phú Nhuận, Tân Sơn Hoà, Tân Sơn Nhất, Tân Hoà, Bảy Hiền, Tân Bình, Tân Sơn, Tân Thạnh, Tân Sơn Nhì, Phú Thọ Hoà, Tân Phú, Phú Thạnh, Hiệp Bình, Thủ Đức, Tam Bình, Linh Xuân, Tăng Nhơn Phú, Long Bình, Long Phước, Long Trường, Cát Lái, Bình Trưng, Phước Long, An Khánh, Đông Hoà, Dĩ An, Tân Đông Hiệp, An Phú, Bình Hoà, Lái Thiêu, Thuận An, Thuận Giao.

Thủ Dầu Một, Phú Lợi, Chánh Hiệp, Bình Dương, Hoà Lợi, Thới Hoà, Phú An, Tây Nam, Long Nguyên, Bến Cát, Chánh Phú Hoà, Vĩnh Tân, Bình Cơ, Tân Uyên, Tân Hiệp, Tân Khánh, Vũng Tàu, Tam Thắng, Rạch Dừa, Phước Thắng, Tân Hải, Tân Phước, Phú Mỹ, Tân Thành và các xã Vĩnh Lộc, Tân Vĩnh Lộc, Bình Lợi, Tân Nhựt Bình Chánh, Hưng Long, Bình Hưng.

Củ Chi, Tân An Hội, Thái Mỹ, An Nhơn Tây, Nhuận Đức, Phú Hoà Đông, Bình Mỹ, Đông Thạnh, Hóc Môn, Xuân Thới Sơn, Bà Điểm, Nhà Bè, Hiệp Phước, Thường Tân, Bắc Tân Uyên, Phú Giáo, Phước Hoà, Phước Thành, An Long, Trừ Văn Thố, Bàu Bàng, Long Hoà, Thanh An, Dầu Tiếng, Minh Thạnh, Long Sơn, Châu Pha.

Vùng II, gồm các phường Bà Rịa, Long Hương, Tam Long và các xã Bình Khánh, An Thới Đông, Cần Giờ, Thạnh An; các xã Kim Long, Châu Đức, Ngãi Giao, Nghĩa Thành, Long Hải, Long Điền và đặc khu Côn Đảo.

Vùng III, gồm các xã, phường và đặc khu còn lại.

Người sử dụng lao động có trách nhiệm tổ chức rà soát lại các thỏa thuận trong hợp đồng lao động, thoả ước lao động tập thể và các quy chế, quy định của người sử dụng lao động để điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.

Đối với các nội dung đã thỏa thuận, cam kết trong hợp đồng lao động, thoả ước lao động tập thể, hoặc các thỏa thuận hợp pháp khác có lợi hơn cho người lao động so với quy định tại Nghị định số 293, thì tiếp tục được thực hiện, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

Đơn cử như chế độ trả lương cho người lao động làm công việc hoặc chức danh đòi hỏi qua học tập, đào tạo nghề cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu; chế độ trả lương cho người lao động làm công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm cao hơn ít nhất 5%; công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm cao hơn ít nhất 7% so với mức lương của công việc hoặc chức danh có độ phức tạp tương đương, làm việc trong điều kiện lao động bình thường.

Đối với trường hợp do điều chỉnh địa bàn áp dụng, mà mức lương tối thiểu gắn với địa bàn tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 293 thấp hơn mức lương tối thiểu do Chính phủ quy định tại thời điểm ngày 31/12/2025, thì người sử dụng lao động phải tiếp tục thực hiện mức lương tối thiểu tại thời điểm ngày 31/12/2025 đối với những người lao động được tuyển dụng từ ngày này trở về trước, cho đến khi Chính phủ có quy định mới.

Trên cơ sở rà soát, điều chỉnh, bổ sung mức tiền lương trên hợp đồng lao động phù hợp với Nghị định số 293, đơn vị nộp hồ sơ điều chỉnh mức tiền lương đóng bảo hiểm cho người lao động theo quy định.

Cơ quan Bảo hiểm xã hội sẽ tự điều chỉnh mức lương cao nhất tham gia bảo hiểm đối với người tham gia đã kê khai đúng mức lương và phụ cấp lương trên hợp đồng lao động, đơn vị không phải nộp hồ sơ.

Trường hợp đơn vị chưa kê khai đúng mức lương và phụ cấp lương trên hợp đồng, đề nghị đơn vị lập hồ sơ điều chỉnh mức lương đóng bảo hiểm theo đúng quy định.

Chậm nhất đến ngày 25/1/2026, đơn vị chưa nộp hồ sơ điều chỉnh mức lương thấp nhất theo đúng Nghị định số 293, cơ quan Bảo hiểm xã hội sẽ tạm thời điều chỉnh mức lương đóng các khoản bảo hiểm thấp nhất bằng mức lương tối thiểu theo Nghị định số 293, cho đến khi nhận được hồ sơ điều chỉnh của đơn vị.

Cơ quan Bảo hiểm xã hội cũng sẽ xác nhận quá trình bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, và giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội khi đơn vị thực hiện mức lương tối thiểu đúng quy định của Chính phủ.

Bảo hiểm xã hội TP.HCM đề nghị các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện, nhằm bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người lao động và tuân thủ đúng quy định của pháp luật.