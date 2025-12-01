Thủ tướng vừa ban hành Kế hoạch triển khai Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân, chuẩn bị trước khi Luật có hiệu lực từ ngày 01/01/2026, với các hoạt động đồng bộ về tuyên truyền, tập huấn và rà soát pháp lý trên toàn quốc…

Theo đó, Kế hoạch nhằm đảm bảo việc thi hành Luật được thực hiện kịp thời, đồng bộ và hiệu quả trên phạm vi cả nước, chuẩn bị cho thời điểm Luật chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2026.

Mục tiêu của Kế hoạch là xác định trách nhiệm và thiết lập cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND thành phố trực thuộc trung ương trong việc tiến hành các hoạt động triển khai thi hành Luật. Đồng thời, Kế hoạch cũng hướng tới việc nâng cao nhận thức về Luật và trách nhiệm của các cấp, các ngành và địa phương trong công tác bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Theo Kế hoạch, trong năm 2025 và các năm tiếp theo, Bộ Công an cùng Bộ Tư pháp, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thông tấn xã Việt Nam và các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình khác sẽ phối hợp với các bộ, ngành và địa phương tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 9 ngày 26/6/2025, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2026.

Bộ Công an chủ trì tổ chức tập huấn chuyên sâu, bồi dưỡng kiến thức pháp luật và nghiệp vụ về bảo vệ dữ liệu cá nhân cho các bộ, ngành và địa phương, triển khai thường xuyên từ năm 2025.

Ngoài ra, Bộ Công an sẽ biên soạn tài liệu phục vụ phổ biến Luật và các văn bản hướng dẫn, cùng tài liệu tuyên truyền nâng cao nhận thức về bảo vệ dữ liệu cá nhân trong năm 2025 và các năm tiếp theo.

Kế hoạch nêu rõ, Bộ Công an rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến Luật trong phạm vi thẩm quyền; đồng thời, các bộ, ngành cơ quan ngang bộ và UBND các tỉnh, thành phố tiến hành rà soát các văn bản thuộc lĩnh vực, địa bàn được giao. Kết quả phải gửi về Bộ Công an trước ngày 15/12/2025 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng trước ngày 31/12/2025.

Tiếp nối giai đoạn rà soát, trong năm 2026 - 2027, Bộ Công an thực hiện xây dựng Cổng thông tin quốc gia về bảo vệ dữ liệu cá nhân cung cấp thông tin tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ dữ liệu cá nhân; hỗ trợ hướng dẫn, nâng cao nhận thức, kỹ năng bảo vệ dữ liệu cá nhân cho cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Đồng thời, tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị từ cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan; thực hiện hoạt động khác theo quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Cũng trong giai đoạn này, Bộ Công an phối hợp Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan xây dựng Quyết định của Thủ tướng ban hành Chương trình quốc gia về bảo vệ dữ liệu cá nhân, dự kiến hoàn thành trước ngày 31/12/2026.

Ngoài ra, Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, cơ quan, tổ chức khác có liên quan tổ chức kiểm tra việc thi hành Luật và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành. Thời gian thực hiện là từ năm 2026 và các năm tiếp theo.