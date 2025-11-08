Ngân hàng Hoàng gia Canada: Nửa thế kỷ vững bước tại Singapore và tầm nhìn vươn xa ở châu Á

Kỷ niệm 50 năm hiện diện tại Singapore - trung tâm tài chính năng động hàng đầu khu vực - Ngân hàng Hoàng gia Canada (Royal Bank of Canada - RBC) tiếp tục khẳng định vị thế một trong những định chế tài chính toàn cầu có tầm ảnh hưởng sâu rộng nhất, đồng thời đẩy mạnh chiến lược mở rộng trong lĩnh vực quản lý tài sản và thị trường vốn tại châu Á.

Được thành lập từ năm 1864, Ngân hàng Hoàng gia Canada (RBC) hiện là ngân hàng lớn nhất Canada xét theo tổng tài sản và giá trị vốn hóa thị trường, đồng thời nằm trong top 15 ngân hàng hàng đầu thế giới. Với mạng lưới phục vụ hơn 19 triệu khách hàng tại 28 quốc gia, RBC được xem là biểu tượng của sức mạnh tài chính, quản trị rủi ro và tính bền vững dài hạn.

DẤU MỐC 50 NĂM VÀ HÀNH TRÌNH PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Năm 2025 đánh dấu nửa thế kỷ RBC hiện diện tại Singapore, cột mốc cho thấy chiến lược đầu tư nhất quán của ngân hàng này trong việc phát triển năng lực khu vực châu Á - Thái Bình Dương (APAC).

Từ năm 1975, khi RBC mở chi nhánh đầu tiên tại Singapore để phục vụ nhu cầu tài trợ thương mại và tham gia thị trường Asiadollar, đến nay ngân hàng đã không ngừng mở rộng quy mô hoạt động, xây dựng đội ngũ chuyên gia tài chính đẳng cấp quốc tế, và trở thành đối tác tin cậy của các gia đình giàu có, doanh nghiệp lớn và nhà đầu tư toàn cầu.

Một chi nhánh RBC tại thành phố Edmonton, Canada năm 1925. (Nguồn ảnh: Royal Bank of Canada)

SỨC MẠNH TỪ UY TÍN VÀ NĂNG LỰC TOÀN CẦU

Theo ông Rod Ireland, Giám đốc phụ trách Quản lý tài sản châu Á và Thị trường toàn cầu khu vực APAC của RBC, bối cảnh hiện nay - với biến động thị trường và bất ổn địa chính trị - khiến khách hàng ngày càng thận trọng trong lựa chọn đối tác tài chính.

“Trong giai đoạn nhiều biến động, yếu tố niềm tin và uy tín trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Xếp hạng tín nhiệm AA và vị thế ngân hàng có tầm quan trọng hệ thống toàn cầu (G-SIB) của RBC là bảo chứng mạnh mẽ về sự ổn định và năng lực tài chính mà khách hàng có thể tin tưởng,” ông Ireland nhấn mạnh.

Với khách hàng tại châu Á - đặc biệt là các gia đình sở hữu tài sản lớn và doanh nhân có hoạt động xuyên biên giới - RBC cung cấp các giải pháp toàn diện về hoạch định kế thừa, bảo vệ tài sản, quản lý rủi ro tiền tệ và tài chính quốc tế.

Trong khi nhiều định chế tài chính tập trung vào từng mảng riêng biệt, RBC chọn chiến lược tích hợp, kết nối giữa quản lý tài sản (Wealth Management) và thị trường vốn (Capital Markets), tạo nên hệ sinh thái dịch vụ thống nhất, giúp khách hàng quản trị tài sản và vận hành doanh nghiệp hiệu quả hơn.

Royal Bank Plaza ở Toronto là trụ sở toàn cầu của RBC, ngân hàng hiện hoạt động tại 28 quốc gia khác nhau. (Nguồn ảnh: Royal Bank of Canada)

SINGAPORE - TRUNG TÂM CHIẾN LƯỢC CỦA RBC TẠI CHÂU Á

Tại khu vực châu Á, RBC tập trung vào hai trụ cột chính là thị trường vốn và quản lý tài sản, trong đó Singapore đóng vai trò đầu tàu.

Cùng với Hồng Kông, Singapore là trung tâm điều phối hoạt động quản lý tài sản của RBC tại các thị trường lớn như Trung Quốc, Đài Loan, Indonesia, Malaysia, Thái Lan và Philippines. Bên cạnh đó, Singapore cũng là trung tâm giao dịch và phân phối chính của RBC tại châu Á (ngoài Australia), cung cấp các giải pháp đa dạng từ ngoại hối, trái phiếu, sản phẩm cấu trúc đến dịch vụ ngân quỹ.

“Singapore là mắt xích chiến lược trong bản đồ phát triển khu vực của RBC. Từ đây, chúng tôi có thể hỗ trợ khách hàng toàn cầu tiếp cận các cơ hội đầu tư tại châu Á - thị trường năng động nhất thế giới,” ông Ireland chia sẻ.

Để phục vụ tốt hơn cho nhóm khách hàng ngày càng toàn cầu hóa, RBC đang tăng cường tuyển dụng chuyên viên quan hệ khách hàng, cố vấn đầu tư, chuyên gia tín dụng và hoạch định tài sản, đồng thời đầu tư mạnh vào hạ tầng công nghệ tài chính nhằm mang lại trải nghiệm liền mạch và an toàn cho khách hàng.

Một trong những lợi thế khác biệt của RBC là khả năng tích hợp chuyên môn của hai mảng kinh doanh trọng yếu - thị trường vốn và quản lý tài sản.

Một doanh nhân, chẳng hạn, có thể hợp tác với đội ngũ thị trường vốn của RBC để tìm kiếm giải pháp tài chính cấu trúc hoặc tư vấn mua bán - sáp nhập doanh nghiệp (M&A), đồng thời sử dụng nền tảng quản lý tài sản để hoạch định chiến lược bảo toàn và chuyển giao tài sản cho các thế hệ tiếp theo.

Cách tiếp cận này giúp RBC trở thành “đối tác đồng hành trọn đời” - không chỉ trong quản lý tài sản cá nhân mà còn trong phát triển hoạt động kinh doanh của khách hàng.

ĐỊNH HƯỚNG DÀI HẠN CHO CHUYỂN GIAO TÀI SẢN GIỮA CÁC THẾ HỆ

Theo khảo sát của RBC, chuyển giao tài sản giữa các thế hệ đang là một trong những chủ đề được các gia đình giàu có tại châu Á quan tâm nhất. Nhiều gia đình đang chuẩn bị chuyển tài sản cho thế hệ kế tiếp, thường trải rộng qua nhiều quốc gia và hệ thống pháp lý. Với mạng lưới tư vấn toàn cầu, RBC có lợi thế nổi bật trong việc thiết kế cấu trúc sở hữu, ủy thác và quản trị tài sản xuyên biên giới.

Tại Singapore, Công ty tín thác RBC Trust Company (Singapore) Limited được cấp phép đầy đủ, đóng vai trò trung tâm trong việc triển khai chiến lược di sản và kế thừa tài sản. Các chuyên gia của RBC thường bắt đầu bằng việc xây dựng tầm nhìn tài chính dài hạn cho gia đình, sau đó thiết kế giải pháp phù hợp với nhu cầu, văn hóa và mục tiêu của từng thế hệ.

Không dừng lại ở đó, RBC còn đồng hành cùng thế hệ kế cận, giúp con cái của khách hàng phát triển kiến thức và kỹ năng tài chính để chủ động hơn trong việc quản lý tài sản gia đình.

Giải chạy RBC Race for the Kids tổ chức ngày 17/8 năm nay - đến nay, RBC đã quyên góp gần 1 triệu đô la Singapore cho Hiệp hội Trẻ em Singapore. (Nguồn ảnh: Royal Bank of Canada)

Chiến lược phát triển của RBC tại châu Á không chỉ tập trung vào lợi nhuận mà còn đặt nền tảng trên văn hóa doanh nghiệp hướng đến con người và cộng đồng.

Tại Singapore, hơn 250 nhân viên của RBC tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện, tiêu biểu là chương trình “RBC Race for the Kids” - giải chạy từ thiện toàn cầu do RBC tổ chức cùng Hiệp hội Trẻ em Singapore (Singapore Children’s Society).

Kể từ năm 2020 đến nay, ngân hàng đã quyên góp gần 1 triệu đô la Singapore cho các chương trình hỗ trợ trẻ em và thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn.

Ông Kamran Azim, Giám đốc Ngân hàng Tư nhân RBC Singapore, chia sẻ: “Tại RBC, chúng tôi tin rằng cách thức hoạt động cũng quan trọng như kết quả kinh doanh. Thành công của chúng tôi được đo bằng tác động tích cực đối với khách hàng, cộng đồng và môi trường - những yếu tố quyết định cho tương lai bền vững.”

HƯỚNG TỚI CHƯƠNG TIẾP THEO TẠI CHÂU Á

Kỷ niệm 50 năm hoạt động tại Singapore không chỉ là dịp để RBC nhìn lại hành trình đã qua, mà còn là bước khởi đầu cho giai đoạn tăng trưởng mới tại châu Á - thị trường được đánh giá là trọng tâm chiến lược toàn cầu trong nhiều thập kỷ tới.

“Chúng tôi tự hào về những gì đã xây dựng trong nửa thế kỷ qua, nhưng điều quan trọng hơn là hướng tới tương lai. RBC sẽ tiếp tục đồng hành cùng khách hàng và cộng đồng, tạo nên giá trị bền vững cho nhiều thế hệ,” ông Rod Ireland khẳng định.

Từ một chi nhánh nhỏ chuyên về tài trợ thương mại năm 1975, đến nay RBC đã trở thành định chế tài chính quốc tế hàng đầu, góp phần định hình sự phát triển của thị trường tài chính Singapore và khu vực châu Á.

Hành trình 50 năm của RBC là minh chứng cho tầm nhìn chiến lược, sức bền trong quản trị và cam kết phát triển dài hạn - những giá trị cốt lõi đang ngày càng trở nên quan trọng trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đầy biến động.