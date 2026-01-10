Giá vàng vượt 4.500 USD/oz sau báo cáo việc làm Mỹ, SPDR Gold Trust bán ròng

Giá vàng thế giới tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (9/1), tái lập mốc chủ chốt 4.500 USD/oz, sau khi số liệu việc làm xấu hơn dự báo của Mỹ củng cố khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục hạ lãi suất...

Tuy nhiên, “cá mập” SPDR Gold Trust có một phiên bán ròng mạnh.

Lúc đóng cửa tại thị trường New York, giá vàng giao ngay tăng 31,6 USD/oz so với mức chốt của phiên ngày hôm trước, tương đương tăng 0,7%, đạt 4.510,8 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco.

Giá bạc giao ngay tăng gần 3,8%, chốt ở mức 79,96 USD/oz.

Giá vàng giao tháng 2/2026 trên sàn COMEX tăng 1,3%, chốt ở mức 4.518,4 USD/oz.

Cả tuần, giá vàng giao ngay tăng khoảng 4%. Mức giá chốt tuần của vàng cách không xa mức kỷ lục 4.550 USD/oz thiết lập hồi cuối tháng 12. Tuần trước, giá vàng giảm 4,7%.

Giá bạc tăng khoảng 9% trong tuần này, sau khi giảm gần 10% trong tuần trước.

Động lực phục hồi chính của thị trường kim loại quý trong phiên ngày thứ Sáu đến từ báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 12 do Bộ Lao động Mỹ công bố. Báo cáo cho thấy khu vực phi nông nghiệp của Mỹ có thêm 50.000 công việc trong tháng trước, ít hơn mức dự báo 60.000 công việc mới mà các nhà kinh tế đưa ra. Dù vậy, tỷ lệ thất nghiệp giảm về mức 4,4% từ mức 4,5% của tháng trước.

Số liệu này làm mạnh thêm niềm tin của thị trường rằng Fed sẽ giảm lãi suất ít nhất hai lần trong năm nay, với lượng giảm mỗi lần là 0,25 điểm phần trăm. Fed hạ lãi suất là một trong những yếu tố chính thúc đẩy giá vàng tăng 65% trong năm ngoái.

Ngoài ra, căng thẳng địa chính trị toàn cầu ở mức cao cũng đang khuyến khích nhu cầu nắm giữ vàng để phòng ngừa rủi ro. Bất ổn đang gia tăng ở Iran, cuộc chiến tranh giữa Nga và Ukraine vẫn tiếp diễn, tình hình Venezuela còn nhiều bất định sau khi Mỹ bắt Tổng thống Nicolas Maduro, và Mỹ tiếp tục thể hiện ý định thâu tóm Greenland.

“Báo cáo việc làm cho thấy tăng trưởng việc làm đang suy yếu. Rủi ro địa chính trị còn cao, khả năng giá dầu tăng dẫn tới áp lực lạm phát lớn hơn, mức độ bất định lớn, và Fed hạ lãi suất. Tất cả những yếu tố này kết hợp lại đều có lợi cho giá vàng”, chiến lược gia Bart Melek của công ty TD Securities nhận định với hãng tin Reuters.

Công ty Metal Focus dự báo giá vàng có thể đạt mức kỷ lục mới trên 5.000 USD/oz trong năm 2026 do xu hướng phi đôla hóa tiếp tục diễn ra và rủi ro địa chính trị ở mức cao.

Dù vậy, quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust bán ròng 2,5 tấn vàng trong phiên này, giảm khối lượng nắm giữ còn 1.064,6 tấn vàng. Cả tuần, quỹ đã bán ròng 6 tấn vàng.

Một số nhà phân tích cho rằng, chừng nào việc Fed cắt giảm lãi suất còn chưa trở nên cấp thiết, mức tăng trong ngắn hạn của giá vàng có thể hạn chế.

Diễn biến giá vàng thế giới tuần này. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics

Rủi ro lớn nhất đối với giá vàng trong tuần tới sẽ là báo cáo lạm phát của Mỹ, dự kiến công bố vào ngày thứ Ba. Nếu báo cáo này cho thấy sự dai dẳng của lạm phát, Fed có thể phải chờ tới sau tháng 3 mới có đợt giảm lãi suất đầu tiên của năm 2026.

“Báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) công vào tuần tới của Mỹ đặt ra một số rủi ro. Nếu lạm phát còn giữ trên 2,8%, các đặt cược vào việc Fed hạ lãi suất có thể yếu đi, dẫn tới việc giá vàng có thể thoái lui 1-2%”, trưởng phân tích thị trường Aaron Hill của công ty FP Markets nhận định với trang Kitco News.

Tuy nhiên, ông Hill cũng cho rằng Fed vẫn đang ưu tiên việc hỗ trợ thị trường lao động hơn là chống lạm phát, nên lãi suất sớm muộn gì cũng sẽ giảm thêm. Cùng với đó, mối lo về địa chính trị và nợ công cao sẽ tiếp tục tạo ra một môi trường thuận lợi cho sự tăng giá của vàng.

Nhà phân tích này cho rằng giá vàng có thể đạt tới vùng 4.550-4.600 USD/oz trong ngắn hạn.

Mức chốt tuần này của giá vàng giao ngay tương đương 143,4 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, tăng 900.000 đồng/lượng so với sáng hôm qua. Cả tuần, giá vàng quy đổi tăng 5,7 triệu đồng/lượng.

Báo giá USD tại Vietcombank chốt tuần ở mức 26.053 đồng (mua vào) 26.383 đồng (bán ra), tăng 2 đồng ở mỗi đầu giá so với ngày thứ Sáu và tăng 6 đồng so với đầu tuần.

Đồng USD tren thị trường quốc tế tăng giá trong phiên ngày thứ Sáu, với chỉ số Dollar Index tăng hơn 0,2%, chốt ở mức 99,14 điểm. Cả tuần, chỉ số tăng hơn 0,7%.