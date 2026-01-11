Dấu ấn kinh tế thế giới tuần 4-10/1/2026: Cú sốc Venezuela, giá đồng liên tiếp lập đỉnh mới

Tuần này, nhu cầu phòng ngừa rủi ro và tâm lý ham thích rủi ro đồng thời gia tăng trên thị trường tài chính toàn cầu, khi cả giá vàng và thị trường chứng khoán Mỹ cùng ghi nhận mức tăng mạnh mẽ...

Thị trường kim loại duy trì đà tăng mạnh, với kim loại đồng đạt kỷ lục giá mới. Sức nóng của căng thẳng địa chính trị ở Venezuela, Nga - Ukraine, và Iran đã có những tác động nhất định đến giá các tài sản như dầu thô và vàng. Bên cạnh đó, các số liệu kinh tế Mỹ và kỳ vọng về việc Mỹ giảm lãi suất trong năm 2026 tiếp tục thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư.

Dưới đây là một số thông tin, sự kiện kinh tế đáng chú ý trong tuần từ 4-10/1/2026 do VnEconomy điểm lại:

Sự kiện Venezuela không khiến thị trường tài chính biến động mạnh, nhưng vẫn kích thích nhu cầu "hầm trú ẩn"

Thứ Bảy (ngày 3/1), Mỹ bất ngờ triển khai chiến dịch tại Venezuela. Diễn biến gây bất ngờ lớn, nhưng không đến mức khiến thị trường tài chính toàn cầu chao đảo.

Giá dầu thế giới nhích lên trong phiên 5/1 vì mối lo gián đoạn nguồn cung do căng thẳng ở Venezuela, song nhanh chóng quay đầu giảm. Tuy nhiên, giá dầu vẫn có một tuần tăng đáng kể vì những mối bất ổn địa chính trị khác, gồm biểu tình vì bất mãn kinh tế ở Iran và các cuộc tấn công qua lại giữa Nga và Ukraine. Tính cả tuần, dầu Brent tăng khoảng 4% và dầu WTI tăng khoảng 3%.

Trên thị trường kim loại quý, nhu cầu phòng ngừa rủi ro địa chính trị có lúc suy yếu nhưng còn ở mức cao trong tuần này. Đối mặt với những diễn biến ở Ukraine, căng thẳng ở Iran và xung đột tiếp diễn giữa Nga và Ukraine, các nhà đầu tư tiếp tục rót tiền vào vàng và bạc. Cùng với đó, giá kim loại quý tiếp tục được thúc đẩy bởi khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục hạ lãi suất.

Giá vàng giao ngay tăng khoảng 4% trong tuần này, chốt tuần trên mức 4.500 USD/oz.

Thị trường việc làm Mỹ suy yếu, chứng khoán Mỹ vẫn lập kỷ lục

Báo cáo việc làm phi nông nghiệp từ Bộ Lao động Mỹ cho thấy nền kinh tế Mỹ tạo thêm 50.000 việc làm trong tháng 12, thấp hơn mức dự báo 60.000, trong khi tỷ lệ thất nghiệp giảm về 4,4%. Giới phân tích nhận định bức tranh này phù hợp với kịch bản nền kinh tế vẫn giữ được nhịp tăng trưởng nhất định.

Tâm lý ham thích rủi ro bất chấp căng thẳng địa chính trị đã đưa chứng khoán Mỹ lập một loạt kỷ lục mới trong tuần này. Phiên ngày thứ Sáu, chỉ số S&P 500 đóng cửa ở mức cao chưa từng thấy số liệu việc làm yếu hơn dự báo củng cố kỳ vọng Fed sẽ tiếp tục hạ lãi suất.

Tổng thống Trump tuyên bố doanh nghiệp Mỹ sẽ rót 100 tỷ USD vào Venezuela

Ngày 9/1, tại Nhà Trắng, Tổng thống Trump chủ trì cuộc họp với lãnh đạo một loạt tập đoàn dầu khí lớn. Sau cuộc gặp, ông cho biết các công ty sẽ rót khoảng 100 tỷ USD để mở rộng mạnh sản lượng dầu mỏ tại Venezuela.

Trước đó, ngày 8/1, ông Trump nói Mỹ sẽ hủy kế hoạch tấn công thứ hai sau khi Caracas phát tín hiệu hợp tác, nhưng Washington vẫn duy trì hiện diện quân sự và thúc đẩy kế hoạch tái thiết ngành dầu mỏ tại Venezuela.

Giá đồng liên tiếp lập kỷ lục

Tuần này, giá đồng có chuỗi lập đỉnh mới khi thị trường đồng thời chịu tác động từ nguy cơ gián đoạn hoạt động tại một số mỏ lớn, tâm lý tích trữ kim loại chiến lược và lo ngại Mỹ có thể tăng thuế quan lên đồng tinh luyện. Nhà đầu tư cũng đặt cược vào nhu cầu dài hạn từ năng lượng tái tạo, trung tâm dữ liệu và mở rộng lưới điện.

Ngày 5/1, giá đồng trên Sở giao dịch Kim loại London (LME) lần đầu vượt mốc 13.000 USD/tấn, thiết lập kỷ lục mới. Phiên 6/1, đà tăng tiếp tục được củng cố khi giá đồng có lúc đạt 13.370 USD/tấn.

Đan Mạch cảnh báo Mỹ về Greenland

Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen ngày 5/1 cảnh báo nếu Mỹ giành quyền kiểm soát Greenland khỏi Đan Mạch, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) có thể đứng trước nguy cơ tan rã vì đó sẽ là tiền lệ một nước trong liên minh dùng vũ lực với đồng minh. Ngoại trưởng Đan Mạch Espen Barth Eide cũng cho rằng kịch bản này sẽ phá vỡ ý niệm về NATO.

Lo ngại quanh Greenland gia tăng sau chiến dịch của Mỹ tại Venezuela. Ông Trump nói rằng Mỹ “cần” Greenland vì lý do an ninh, đồng thời chỉ trích Copenhagen thiếu quan tâm tới Greenland và an ninh ở vùng Bắc Cực.

Tổng thống Trump muốn tăng chi tiêu quốc phòng

Ông Trump ngày 7/1 đề xuất nâng chi tiêu quốc phòng của Chính phủ Mỹ lên 1,5 nghìn tỷ USD cho năm 2027 - tăng hơn 50% so với mức kỷ lục 901 tỷ USD hiện nay.

Đề xuất được đưa ra trong bối cảnh chính quyền ông Trump đang gia tăng vai trò của quân đội trong chính sách đối ngoại và siết quy định đối với các nhà thầu quốc phòng như hạn chế mua lại cổ phiếu, chia cổ tức, đồng thời điều chỉnh cơ chế thù lao lãnh đạo gắn với hiệu quả dài hạn.

Tổng thống Trump muốn cấm doanh nghiệp mua nhà

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang thúc đẩy một loạt biện pháp nhằm tiến tới cấm các công ty đầu tư gom mua nhà ở riêng lẻ, đồng thời kêu gọi Quốc hội luật hóa các quy định liên quan. Động thái này nằm trong kế hoạch lớn hơn nhằm hạ nhiệt giá nhà ở Mỹ, khi áp lực chi phí sinh hoạt gia tăng trước thềm bầu cử Quốc hội giữa kỳ.

Thâm hụt thương mại của Mỹ thấp nhất 17 năm

Theo dữ liệu công bố ngày 8/1 của Cục Phân tích Kinh tế và Thống kê thuộc Bộ Thương mại Mỹ, thâm hụt thương mại của Mỹ trong tháng 10/2025 giảm xuống 29,4 tỷ USD - thấp nhất kể từ tháng 9/2009 và thấp hơn nhiều so với dự báo của các nhà kinh tế học trong khảo sát của hãng tin Reuters. Nguyên chủ yếu là do nhập khẩu giảm mạnh.

Xuất khẩu tăng 2,6% lên kỷ lục 302 tỷ USD, trong đó xuất khẩu hàng hóa đạt 195,9 tỷ USD nhờ vàng và các kim loại quý. Ngược lại, nhập khẩu giảm 3,2% còn 331,4 tỷ USD, với nhập khẩu hàng hóa giảm 4,5% xuống 255 tỷ USD.

EU đạt mục tiêu lạm phát

Theo dữ liệu tuần này từ Cơ quan Thống kê Liên minh châu Âu (Eurostat), lạm phát toàn phần của khu vực eurozone đã giảm về 2% trong tháng 12/2025, đúng mục tiêu của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và phù hợp với các dự báo. Lạm phát lõi cũng giảm nhẹ về 2,3% nhờ giá dịch vụ và hàng hóa công nghiệp giảm.

Dù vậy, giới phân tích cảnh báo rủi ro vẫn còn lớn do độ trễ tác động của thuế quan Mỹ, gói kích thích tài khóa của Đức chậm triển khai và căng thẳng địa chính trị có thể kéo lạm phát tăng trở lại. Thị trường dự báo ECB sẽ không điều chỉnh lãi suất trong năm nay.

Doanh nghiệp Mỹ được miễn thuế tối thiểu toàn cầu

Theo thông báo của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) ngày 15/1, gần 150 quốc gia đồng ý điều chỉnh để miễn trừ các tập đoàn đa quốc gia có trụ sở tại Mỹ khỏi cơ chế thuế tối thiểu toàn cầu. Miễn trừ này được thống nhất sau đàm phán giữa chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump và các thành viên khác của Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G7).

Động thái trên làm dấy lên lo ngại thỏa thuận thuế tối thiểu toàn cầu - mức 15% với các công ty doanh thu từ 750 triệu euro trở lên - bị suy yếu, trong bối cảnh EU, Anh và nhiều nước đã triển khai.

Xuất khẩu của Hàn Quốc đạt kỷ lục

Số liệu công bố gần đây cho thấy xuất khẩu của Hàn Quốc tăng 3,8%, đạt 709,69 tỷ USD, sau khi tăng 8,1% trong năm 2024. Đây là lần đầu tiên kim ngạch xuất khẩu cả năm của Hàn Quốc vượt mốc 700 tỷ USD, đưa nước này trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới có được mức xuất khẩu như vậy - theo Bộ Thương mại Hàn Quốc.

Công ty xAI của Elon Musk huy động được 20 tỷ USD

Công ty trí tuệ nhân tạo xAI của tỷ phú Elon Musk vừa huy động được 20 tỷ USD trong đợt huy động vốn mới nhất, vượt xa mục tiêu đề ra là huy động 15 tỷ USD. Số vốn này sẽ phục vụ cho việc đẩy mạnh phát triển các mô hình AI và hạ tầng điện toán mới.

Đợt gọi vốn này định giá xAI ở mức khoảng 230 tỷ USD, tăng gấp đôi so với tại thời điểm mùa xuân năm ngoái - theo tờ báo Financial Times.