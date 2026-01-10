Chứng khoán Mỹ lập kỷ lục mới, giá dầu tăng mạnh

Kỳ vọng đồng thời rằng Fed tiếp tục hạ lãi suất và nền kinh tế sẽ sớm khởi sắc đã khuyến khích nhà đầu tư ở Phố Wall đổ tiền mua cổ phiếu...

Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu, với chỉ số S&P 500 và Dow Jones cùng đóng cửa ở mức cao chưa từng thấy, nhờ số liệu việc làm yếu hơn dự báo thúc đẩy kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục giảm lãi suất. Giá dầu thô cũng tăng mạnh do căng thẳng địa chính trị đặt ra rủi ro gián đoạn nguồn cung.

Lúc đóng cửa, S&P 500 tăng 0,65%, đạt kỷ lục 6.966,28 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 0,81%, đạt 23.671,35 điểm.

Chỉ số Dow Jones tăng 237,96 điểm, tương đương tăng 0,48%, đạt 49.504,07 điểm - cũng là mức chốt phiên cao chưa từng thấy.

Cả ba chỉ số cùng hoàn tất một tuần tăng điểm. Trong đó, S&P 500 tăng hơn 1%, Dow Jones và Nasdaq tăng tương ứng 2,3% và 1,9%.

Báo cáo việc làm tháng 12 do Bộ Lao động Mỹ công bố cho thấy khu vực phi nông nghiệp của nước này có thêm 50.000 công việc trong tháng trước, ít hơn mức dự báo 60.000 công việc mới mà các nhà kinh tế đưa ra. Số liệu này làm mạnh thêm niềm tin của thị trường rằng Fed sẽ giảm lãi suất ít nhất hai lần trong năm nay, với lượng giảm mỗi lần là 0,25 điểm phần trăm.

Bên cạnh đó, giới phân tích cho rằng dữ liệu không yếu tới mức gây lo ngại về sức khỏe nền kinh tế Mỹ, mà thay vào đó cho thấy một nền kinh tế vẫn đang giữ nhịp tăng trưởng nhất định. Ngoài ra, tỷ lệ thất nghiệp giảm về mức 4,4% từ mức 4,5% của tháng 11.

Kỳ vọng đồng thời rằng Fed tiếp tục hạ lãi suất và nền kinh tế sẽ sớm khởi sắc đã khuyến khích nhà đầu tư ở Phố Wall đổ tiền mua cổ phiếu.

Chuyên gia Anthony Saglimbene của công ty Ameriprise Financial nhận định các báo cáo việc làm công bố trong tuần này - bao gồm báo cáo việc làm phi nông nghiệp, báo cáo về số lượng công việc cần tuyển dụng, và báo cáo việc làm khu vực tư nhân của công ty dịch vụ tuyển dụng ADP - dẫn tới một sự đồng thuận chung rằng thị trường việc làm của Mỹ đang suy yếu nhưng vẫn còn vững vàng. Các số liệu này đều phản ánh một môi trường “tuyển dụng ít, sa thải ít” - ông nhấn mạnh.

“Thị trường đã trải qua tuần này với những con số nhìn chung không chênh lệch nhiều so với dự báo. Tôi cho rằng đó là một điều tích cực”, ông Saglimbene nói với hãng tin CNBC.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô Brent giao sau tại London tăng 1,35 USD/thùng, tương đương tăng 2,2%, chốt phiên ở mức 63,34 USD/thùng. Giá dầu thô WTI giao sau tại New York tăng 1,36 USD/thùng, tương đương tăng 2,35%, đạt 59,12 USD/thùng.

Trước phiên tăng này, giá dầu đã tăng hơn 3% trong phiên ngày thứ Năm. Cả tuần, giá dầu Brent tăng khoảng 4% và giá dầu WTI tăng khoảng 3%.

Các cuộc biểu tình do sự bất mãn về kinh tế ở Iran và các cuộc tấn công giữa Nga và Ukraine đang đặt ra mối lo về khả năng gián đoạn cung dầu từ Iran và và Nga - hai quốc gia sản xuất dầu hàng đầu thế giới.

“Biểu tình ở Iran đang khiến thị trường cảm thấy bất an”, nhà phân tích Phil Flynn của công ty Price Futures Group nhận định với hãng tin Reuters.

“Các cuộc biểu tình ở Iran đang mạnh lên, buộc thị trường phải tính đến rủi ro gián đoạn nguồn cung”, trưởng phân tích Ole Hansen của ngân hàng Saxo Bank phát biểu.

Theo một khảo sát của Reuters, Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC) sản xuất 28,4 triệu thùng dầu/ngày trong tháng 12, giảm 100.000 thùng/ngày so với số liệu của tháng 11. Trong đó, sản lượng dầu của Iran và Venezuela giảm nhiều nhất.

Dấu hiệu leo thang của chiến tranh Nga - Ukraine cũng đặt ra mối lo về nguồn cung. Quân đội Nga ngày 9/1 tuyên bố đã phóng tên lửa siêu thanh Oreshnik vào các mục tiêu ở Ukraine, bao gồm hạ tầng năng lượng của nước này.

Tuy nhiên, nguồn cung dầu toàn cầu vẫn đang tăng, và rủi ro dư thừa nguồn cung vẫn là yếu tố có thể hạn chế sức tăng của giá dầu. Theo một báo cáo của công ty Haitong Futures, trừ phi căng thẳng ở Iran leo thang mạnh, sự bật tăng này của giá dầu có thể sẽ hạn chế và khó duy trì.

Cùng ngày 9/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc gặp tại Nhà Trắng với đại diện các công ty dầu lửa lớn và các công ty giao dịch hàng hóa lớn của nước này để thảo luận về việc nhập khẩu dầu từ Venezuela và rót vốn đầu tư vào ngành dầu khí của quốc gia Nam Mỹ này.

Sau cuộc gặp, ông Trump tuyên bố các hãng dầu khí Mỹ sẽ rót 100 tỷ USD vốn đầu tư vào Venezuela và các khoản đầu tư này sẽ được Washington bảo vệ.

Ngoài ra, theo Reuters, các công ty như Chevron, Vitol và Trafigura đang cạnh tranh để giành hợp đồng với Chính phủ Mỹ để đưa ra thị trường số dầu 30-50 triệu thùng mà Washington dự định mua từ công ty dầu khí quốc doanh PDVSA của Venezuela. Đây là số dầu mà PDVSA đang tích trong các kho chứa vì không bán được do bị Mỹ áp lệnh cấm vận dầu lửa.

“Trong những ngày tới, thị trường sẽ chờ xem dầu tồn trữ của Venezuela sẽ được bán và giao hàng như thế nào”, chiến lược gia Tina Teng của công ty Moomoo ANZ nhận xét.