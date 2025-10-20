Ngành Thống kê thúc đẩy tương lai bền vững

Ngày 20/10, Cục Thống kê đã long trọng tổ chức Lễ mít tinh kỷ niệm Ngày Thống kê Thế giới và Tọa đàm cấp cao với chủ đề “Thống kê vì tương lai bền vững trong kỷ nguyên số – Hành trình giám sát SDG của Việt Nam”...

Sự kiện không chỉ là một dịp để tôn vinh những đóng góp thầm lặng nhưng vô cùng quan trọng của những người làm công tác thống kê, mà còn là một tuyên bố mạnh mẽ về cam kết của ngành Thống kê Việt Nam trong việc xây dựng một hệ thống thống kê hiện đại, minh bạch và hiệu quả, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp phát triển bền vững của quốc gia trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra sâu rộng.

Buổi lễ được tổ theo hình thức trực tiếp tại điểm cầu trung tâm Hà Nội và trực tuyến tới 34 Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương với sự tham dự của Trưởng đại diện các cơ quan Liên hợp quốc tại Việt Nam như UNFPA, UNESCAP, UNRCO; cùng đại diện các bộ, ngành trung ương, các tổ chức quốc tế, viện nghiên cứu, trường đại học…

NĂM BẢN LỀ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

Phát biểu khai mạc, Cục trưởng Nguyễn Thị Hương cho biết kể từ khi được Đại hội đồng Liên hợp quốc công nhận vào năm 2010 và tổ chức 5 năm một lần, ngày 20/10 đã trở thành một biểu tượng toàn cầu, là dịp để cộng đồng quốc tế tôn vinh những giá trị cốt lõi, tính trung thực và sự chuyên nghiệp của công tác thống kê.

“Đây là cơ hội để chúng ta cùng nhau nâng cao nhận thức về vai trò thiết yếu của dữ liệu và số liệu thống kê trong việc định hình các chính sách dựa trên bằng chứng, vì một tương lai bền vững cho tất cả mọi người”, bà Hương chia sẻ.

Cục trưởng cũng trích dẫn thông điệp của Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres, người đã gửi thư kêu gọi các nguyên thủ quốc gia, với tư cách là những nhà sản xuất, người sử dụng và người thụ hưởng số liệu thống kê chính thức, hãy tích cực hỗ trợ các hoạt động kỷ niệm này ở cấp độ quốc gia.

Tại Việt Nam, sự quan tâm này được thể hiện rõ nét. Kể từ tháng 3 năm 2025, khi Cục Thống kê chính thức trực thuộc Bộ Tài chính, Lãnh đạo và Đảng ủy Bộ Tài chính đã luôn dành sự quan tâm đặc biệt, coi công tác thống kê là một nhiệm vụ trọng yếu. Sự thành công của ngành không thể tách rời sự ủng hộ, phối hợp chặt chẽ từ các Bộ, ngành, địa phương, cùng sự hợp tác quý báu từ các tổ chức quốc tế, đối tác phát triển, và cộng đồng người dùng tin.

Một minh chứng sống động cho sự ghi nhận này là việc Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi Thư chúc mừng tới toàn ngành nhân kỷ niệm Ngày Thống kê Thế giới 20/10/2025.

“Đây là sự động viên to lớn, là nguồn cổ vũ mạnh mẽ đối với toàn thể công chức, viên chức, người lao động ngành Thống kê Việt Nam và những người làm công tác thống kê trên cả nước”, Cục trưởng Nguyễn Thị Hương chia sẻ.

Năm 2025 được xác định là năm bản lề, khi cả nước đang tích cực chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng vào năm 2026. Trong bối cảnh đó, vai trò của ngành Thống kê càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết, với nhiệm vụ cung cấp các báo cáo chính trị phục vụ đại hội.

Cục trưởng Nguyễn Thị Hương phát biểu tại sự kiện.

Để hoàn thành sứ mệnh chính trị này và hòa nhịp với xu thế hợp tác thống kê toàn cầu, Cục trưởng Nguyễn Thị Hương cho biết ngành Thống kê đã xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm, bao gồm: Đẩy mạnh chuyển đổi số; Hoàn thiện tổ chức bộ máy; Tăng cường hợp tác quốc tế; Tập trung triển khai thành công các cuộc Tổng điều tra lớn và Tiếp tục giám sát tiến trình thực hiện Chương trình Nghị sự 2030 để đảm bảo quá trình phát triển bền vững của Việt Nam không để ai bị bỏ lại phía sau trong kỷ nguyên dữ liệu.

VAI TRÒ KHÔNG THỂ THIẾU CỦA THỐNG KÊ

Chia sẻ tại sự kiện, ông Matt Jackson, Trưởng đại diện UNFPA tại Việt Nam, đánh giá cao những bước tiến vượt bậc của Thống kê Việt Nam, đặc biệt là trong việc ứng dụng công nghệ số và xây dựng hệ thống dữ liệu mở. Theo ông, những nỗ lực này không chỉ giúp tăng cường tính minh bạch mà còn nâng cao khả năng so sánh quốc tế trong việc theo dõi các Mục tiêu Phát triển bền vững (SDG).

Ngay sau lễ mít tinh, Tọa đàm cấp cao “Thống kê vì tương lai bền vững trong kỷ nguyên số” đã diễn ra dưới sự chủ trì của Cục trưởng Nguyễn Thị Hương ,với sự tham gia của đại diện UNFPA, Phó Đại sứ Đan Mạch, lãnh đạo địa phương và các nhà báo, tọa đàm đã trở thành một diễn đàn đối thoại cởi mở và sâu sắc.

Các đại biểu đã tập trung thảo luận về các vấn đề cấp thiết: tầm quan trọng của dữ liệu phân tổ (theo giới tính, độ tuổi, dân tộc) trong việc hoạch định chính sách dựa trên bằng chứng; những cơ hội và thách thức của quá trình số hóa; vai trò dẫn dắt của thống kê trong tiến trình phát triển đất nước; và lộ trình hướng tới Tổng điều tra dân số dựa trên đăng ký – một phương pháp tiên tiến đang được nhiều quốc gia hướng tới.

Phát biểu bế mạc, Cục trưởng Nguyễn Thị Hương một lần nữa khẳng định cam kết của ngành: “Thống kê Việt Nam sẽ tiếp tục là công cụ cung cấp thông tin khoa học, khách quan, minh bạch, đồng hành cùng Chính phủ xây dựng nền kinh tế dữ liệu, hướng tới một nền thống kê vì con người, vì phát triển bền vững và vì một tương lai thịnh vượng”.

Bên lề sự kiện, một triển lãm nhỏ đã được tổ chức, trưng bày các ấn phẩm, infographic và các bảng dữ liệu được trực quan hóa sinh động. Đặc biệt, “Góc câu chuyện thống kê thay đổi cuộc sống” đã mang đến những minh chứng cụ thể về việc dữ liệu đã góp phần thay đổi tư duy quản lý và cải thiện chất lượng cuộc sống người dân như thế nào. Cùng với đó, một chiến dịch truyền thông quốc gia trên các nền tảng số đã được phát động, lan tỏa mạnh mẽ thông điệp về vai trò của thống kê trong xã hội hiện đại.