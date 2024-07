Ngành trang sức đang "từ chối" xu hướng xa xỉ thầm lặng

Trang sức cỡ lớn được chế tác từ vàng, đính kim cương tự nhiên và đá quý rực rỡ đang lên ngôi. Khi thị trường trang sức cao cấp đang dần trở nên bão hòa, những nhà sưu tầm kỳ cựu đang tìm kiếm những món trang sức thực sự nổi bật để thêm vào bộ sưu tập.

Camille Zarsky, nhà sáng lập và chủ sở hữu của chuỗi cửa hàng trang sức và nội thất cao cấp The Seven, đang chứng kiến xu hướng này diễn ra tại các cửa hàng của chính mình và trên toàn ngành. "Mọi người đang tìm kiếm sự kết nối sâu sắc hơn giữa trang sức và món hàng đầu tư sinh lời. Do đó, người mua cũng hướng đến những món đồ cỡ lớn hơn và nổi bật hơn, ngay cả để đeo hàng ngày", Camille cho biết trong một cuộc phỏng vấn với tờ Bloomberg. "Có một sự dịch chuyển nhất định từ việc kết hợp nhiều lớp trang sức nhỏ sang một chiếc dây chuyền lớn hơn hoặc mặt dây chuyền ngoại cỡ".

Một ví dụ điển hình là chuỗi hạt domino làm từ vàng 14 karat nổi tiếng của thương hiệu Retrouvai trị giá 38.870 USD. Chuỗi hạt này có thiết kế các hạt vàng bất đối xứng rất độc đáo. Điểm nhấn trung tâm của chuỗi hạt là viên đá tourmaline màu bạc hà 10 carat.

Chuỗi hạt làm từ vàng 14 karat của thương hiệu Retrouvai, trị giá 38.870 USD.

Dĩ nhiên, trang sức cỡ lớn không phải là xu hướng mới mẻ, nhưng nó đang quay trở lại thời trang một cách mạnh mẽ, nói "không" với xu hướng quiet luxury rầm rộ thời gian vừa qua. "Những món trang sức cỡ lớn, phô trương và xa hoa, là một phong cách được ưa chuộng gần như từ buổi bình minh của lịch sử," Briony Raymond, nhà sưu tầm và kinh doanh trang sức cổ cho biết. "Bản chất tuần hoàn của phong cách này là minh chứng cho sức hút bất tận của những món đồ thời trang nổi bật".

Briony Raymond hiện đang lựa chọn những bộ sưu tập trang sức quý hiếm cho showroom của mình ở New York, với những món đồ vừa mang hơi thở hiện đại vừa mang phong cách cổ điển, như chiếc dây chuyền bib trị giá 34.500 đô la Mỹ được chế tác từ những năm 1970, được làm từ vàng 18 karat và các mắt xích được nạm kim cương giác tròn rực rỡ.

"Thực tế, trang sức xa xỉ không cần thiết phải "thầm lặng", bởi chỉ cần người dùng lựa chọn đúng bộ trang sức nổi bật, tổng thể trang phục sẽ bừng sáng," Briony Raymond cho biết. "Phụ nữ thương lưu ngày nay quan niệm việc đeo một chiếc khuyên tai vàng cỡ lớn hoặc một chiếc dây chuyền ngoại cỡ tỏa ra một phong thái quyền lực - và thú vị".

Xu hướng này cũng có thể được áp dụng linh hoạt. Một chiếc nhẫn cocktail độc đáo như nhẫn Clash de Cartier ngoại cỡ mới của Cartier là món đồ khá phù hợp để bắt đầu tham gia xu hướng này, trong khi vòng cổ đá pebble từ Belperron hoặc Taffin là một khoản đầu tư đáng giá hơn.

Dưới đây là 5 gợi ý dành cho những người mới bước chân vào lĩnh vực đầu tư (hoặc sử dụng) trang sức và muốn theo đuổi phong cách "xa xỉ phô trương".

VÒNG CỔ TIFFANY & CO. TORSADE NECKLACE

Chiếc vòng cổ này là một trong những tác phẩm cuối cùng của nhà thiết kế huyền thoại Paloma Picasso dành cho thương hiệu trang sức Tiffany&Co. Torsade sở hữu những dải hạt spessartine màu cam xoắn ốc được kết nối bởi ba viên đá quý: zircon xanh nước biển hơn 39 carat, rubellite 31 carat và tanzanite 22 carat.

Giá: Đặt theo yêu cầu.

NHẪN CLASH DE CARTIER XL RING

Phiên bản ngoại cỡ của chiếc nhẫn Clash de Cartier là lựa chọn tuyệt vời để bắt nhịp xu hướng trang sức nổi bật. Chiếc nhẫn vàng hồng 18 karat này nổi bật nhất ở họa tiết gai và bi đặc trưng của bộ sưu tập, đồng thời có thể đính kim cương và onyx hoặc ngọc trai Tahiti, tùy theo sự lựa chọn của khách hàng.

Giá: 10.100 USD.

LẮC TAY SUZANNE KALAN PAVÉ CUFF

Mẫu trang sức nổi bật này mang đậm tinh thần của thiết kế “Pháo hoa” - kiệt tác của Kalan, với những viên kim cương hoặc đá quý hình baguette được sắp xếp theo họa tiết bất quy tắc gợi nhớ đến một vụ nổ lấp lánh. Lõi của chiếc lắc tay được làm từ vàng 18 karat dẻo nhưng chắc chắn, giúp cho chiếc lắc ôm lấy cổ tay bạn một cách thoải mái và linh hoạt.

Giá: 60.000 USD.

VÒNG CỔ GRAFF PEONY DIAMOND V SHAPE NECKLACE

Mỗi viên kim cương hình giọt nước và tròn được ôm trọn bởi một đường viền kim cương pavé, tạo nên bộ sưu tập đá quý lấp lánh, kiều diễm, tôn lên vẻ đẹp của người đeo. Chiếc dây chuyền hình chữ V bằng vàng trắng và kim cương tuyệt đẹp này là một phần của bộ sưu tập Graff Classic, những món trang sức vượt thời gian, giúp tôn vinh và khẳng định vị trí của thương hiệu trang sức với những viên kim cương tinh xảo nhất thế giới.

Tổng trọng lượng kim cương ước tính của chiếc vòng cổ Graff Peony Diamond V Shape lấy cảm hứng từ hoa mẫu đơn này là 17.03 carat.

Giá: 153.000 USD.

KHUYÊN TAI BVLGARI 3D DIVAS’ DREAM EARRINGS

Biểu tượng cho sự sang trọng và quyến rũ vượt thời gian, hoa tai Divas' Dream lấy cảm hứng từ vẻ đẹp kiêu sa của người phụ nữ và sự quyến rũ vĩnh hằng của thành Rome, Italy. Mẫu khuyên tai sang trọng này được điêu khắc tinh tế, tái hiện sự tráng lệ của đá hoa cương tại Thermae Caracalla và những đường cong gợi cảm của họa tiết khảm hình quạt.

Hoa tai Divas' Dream chính là sự hiện thân của tinh hoa vẻ đẹp Italy. Được chế tác từ vàng trắng 18 karat và đính kim cương pavé, thiết kế là tuyên ngôn cho phong cách thời thượng và sự sang trọng vượt bậc.

Giá: 15.600 EUR.