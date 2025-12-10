Nhà đầu tư đợi gì ở cuộc họp đang diễn ra của Fed?

Theo dự báo, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ giảm lãi suất lần thứ ba trong năm 2025 vào ngày thứ Tư (10/12). Tuy nhiên, điều mà nhà đầu tư quan tâm hơn là Fed sẽ phát tín hiệu như thế nào về đường đi của chính sách tiền tệ trong năm tới...

Sau một thời gian giằng co, mức đặt cược của thị trường vào một động thái hạ lãi suất 0,25 điểm phần trăm của Fed trong lần họp này đã gần như chắc chắn. Nếu vậy, lãi suất quỹ liên bang của Fed sẽ giảm về vùng 3,5-3,75% từ mức 3,75-4% hiện nay.

Tuy nhiên, cuộc họp lần này của Fed được đánh giá là căng thẳng và phức tạp. Trước khi bước vào cuộc họp, nội bộ Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC) - bộ phận ra quyết sách trong Fed - đã có sự chia rẽ giữa các thành viên muốn giảm lãi suất để hỗ trợ thị trường lao động đang suy yếu và các thành viên phản đối giảm lãi suất vì cho rằng nới lỏng thêm sẽ khiến lạm phát “bốc đầu” trở lại.

Bởi vậy, từ “hawkish cut” - được hiểu là giảm lãi suất đi kèm phát tín hiệu cứng rắn - đã trở thành từ khóa phổ biến nhất liên quan tới lần họp này của Fed. Giới phân tích cho rằng Fed sẽ giảm lãi suất, nhưng kèm với đó là một thông điệp rằng sẽ không có một đợt giảm tiếp theo.

“Khả năng cao nhất là tuyên bố của FOMC và cuộc họp báo của Chủ tịch Fed Jerome Powell sẽ phát tín hiệu rằng sau đợt giảm lãi suất này, Fed sẽ tạm dừng một thời gian”, giáo sư Bill English của Đại học Yale nhận định với hãng tin CNBC.

Ông English - một cựu quan chức Fed - kỳ vọng thông điệp sẽ là “Fed đã điều chỉnh lãi suất và đang cảm thấy thoải mái với mức lãi suất sau khi điều chỉnh. Do đó, Fed không thấy cần thiết phải làm gì thêm trong ngắn hạn, miễn sao mọi thứ diễn biến đúng hoặc gần đúng như họ kỳ vọng”.

Theo dự báo của ngân hàng Goldman Sachs, tín hiệu của Fed đưa ra sau cuộc họp này về “mức độ và thời điểm của các đợt điều chỉnh lãi suất tiếp theo” sẽ phản ánh “điều kiện được nâng cao hơn cho bất kỳ đợt giảm lãi suất nào trong thời gian tới”.

Ngoài quyết định lãi suất và các tín hiệu từ tuyên bố của FOMC và từ ông Powell, nhà đầu tư sẽ theo dõi cập nhật dự báo lãi suất “dot plot” của các thành viên FOMC, và các dự báo về tăng trưởng kinh tế, lạm phát và thất nghiệp.

Ý định của Fed về chương trình mua tài sản là một vấn đề khác được quan tâm. Thị trường đang kỳ vọng Fed sẽ dừng việc thu hẹp quy mô của bảng cân đối kế toán, hay còn gọi là thắt chặt định lượng (QT), và chuyển sang mua vào tài sản, tức nới lỏng định lượng (QE).

Nhà kinh tế David Mericle của Goldman Sachs cho rằng cuộc họp báo của ông Powell có thể truyền đạt quan điểm rằng điều kiện cho việc tiếp tục cắt giảm lãi suất đã được nâng lên, cho thấy ông có sự trung hòa giữa những người ủng hộ và những người phản đối lãi suất trong lần họp này.

Trong cuộc họp gần đây nhất của Fed vào tháng 10, có hai thành viên FOMC bỏ phiếu phản đối giảm lãi suất, và sự phản đối này có thể quay trở lại trong cuộc họp đang diễn ra.

Ông Mericle nói thêm rằng khả năng Fed hạ lãi suất trong cuộc họp này là cao, nhưng cả phe ủng hộ giảm lãi suất và phe muốn giữ nguyên lãi suất đều có lý lẽ thuyết phục.

“Đây là một cuộc họp khó khăn, nên sẽ có một số người bất đồng chính kiến”, ông English nói.

Các số liệu gần đây cho thấy tăng trưởng việc làm trong nền kinh tế Mỹ đang suy yếu, thậm chí đã có những dấu hiệu của hoạt động sa thải được đẩy nhanh. Về lạm phát, chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) - thước đo lạm phát được Fed ưa chuộng - gần đây nhất cho thấy mức tăng 2,8% trong tháng 9 so với cùng kỳ năm ngoái, thấp hơn một chút so với dự báo của giới phân tích nhưng vẫn còn cao hơn nhiều so với mục tiêu 2% của Fed.

Giới chức Fed tin rằng hiệu ứng lạm phát của thuế quan chỉ mang tính tạm thời, nhưng khoảng cách hiện nay giữa tốc độ lạm phát và mục tiêu của Fed vẫn khiến giới chuyên gia kinh tế và một số nhà hoạch định chính sách của Fed lo ngại.

“Lạm phát chưa giảm về 2%, nên Fed sẽ phải giữ lãi suất thắt chặt một chút. Bây giờ, lạm phát còn tương đối cao so với mục tiêu, và không phải hoàn toàn do thuế quan”, cựu Chủ tịch Fed chi nhánh Cleveland, bà Loretta Mester, nói với CNBC. Dù vậy, bà cho rằng Fed sẽ hạ lãi suất vào ngày 10/12.

“Tôi nghĩ họ sẽ giảm lãi suất lần này rồi tạm dừng. Tôi hy vọng họ sẽ phát tín hiệu rằng chính sách tiền tệ như vậy là đã phù hợp với trạng thái của nền kinh tế và họ sẽ giảm tốc độ giảm lãi suất. Tôi cảm thấy lo ngại hơn về sự dai dẳng của lạm phát”, bà Mester nhấn mạnh.