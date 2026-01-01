Năm 2025: Chứng khoán Mỹ tăng hơn 16%, giá dầu giảm gần 20%

Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Tư (31/12) nhưng hoàn tất một năm tăng điểm mạnh...

Giá dầu thô cũng giảm phiên này, kết thúc một năm giảm sâu do mối lo về sự dư thừa nguồn cung dầu trên toàn cầu.

Lúc đóng cửa, chỉ số S&P 500 mất 0,74%, còn 6.845,5 điểm. Chỉ số Nasdaq trượt 0,76%, còn 23.241,99 điểm. Chỉ số Dow Jones mất 303,77 điểm, tương đương giảm 0,63%, còn 48.053,29 điểm.

Đây là phiên giảm thứ tư liên tiếp của chứng khoán Mỹ, song mức độ giảm chỉ ở mức hạn chế và cả ba chỉ số chính cùng ghi nhận mức tăng trưởng hai con số trong năm 2025.

S&P 500 - thước đo rộng nhất của chứng khoán Mỹ - tăng 16,39% cả năm, đánh dấu năm thứ ba liên tiếp tăng với tốc độ hai con số.

Nasdaq - chỉ số hưởng lợi nhiều nhất từ cơn sốt trí tuệ nhân tạo (AI) - tăng 20,36%.

Chỉ số Dow Jones tăng 12,97%, và việc chỉ số blue-chip này đuối sức so với hai thước đo còn lại được cho là do không có các cổ phiếu công nghệ trong danh sách thành viên.

Thành quả năm 2025 của chứng khoán Mỹ cho thấy sự phục hồi ấn tượng của thị trường sau đợt bán tháo vào tháng 4 sau khi Tổng thống Donald Trump công bố kế hoạch thuế quan đối ứng gây chấn động. Có thời điểm, S&P 500 đã suýt rơi vào trạng thái thị trường đầu cơ giá xuống (bear market) khi giảm 19% so với mức cao vào tháng 2.

Diễn biến chỉ số S&P 500 từ đầu năm - Nguồn: Trading Economics.

“Chính quyền đã học được một số bài học rằng việc áp thuế quan một cách thông minh hơn, trên diện hẹp hơn, và thực thi từ tốn sẽ giúp thị trường có thể hấp thụ được. Nhờ những gì đã diễn ra trong năm 2025, thị trường có thể vượt qua được bất kỳ kế hoạch thuế quan nào trong năm 2026, miễn sao Chính phủ Mỹ được những bài học đó. Doanh nghiệp Mỹ đã có thể điều chỉnh để thích ứng và bảo toàn lợi nhuận”, nhà quản lý danh mục Keith Buchanan của công ty Globalt Investments nhận định với hãng tin CNBC.

Các chiến lược gia dự báo S&P 500 có thể tiếp tục tăng trưởng với tốc độ hai con số trong năm 2026, nhưng cũng cảnh báo khả năng thị trường có thể giằng co trong xu hướng đi ngang vì tốc độ tăng trưởng lợi nhuận của các công ty niêm yết khó bắt kịp định giá cổ phiếu.

AI đã giữ vai trò là động lực chính của chứng khoán Mỹ trong suốt 3 năm qua. Năm 2023, S&P 500 tăng 24%. Tiếp đó, chỉ số này tăng 23% trong năm 2024.

Trong năm 2025, cơn sốt AI vẫn diễn ra, song nhà đầu tư đã bắt đầu tỏ ra hoài nghi về sự bền vững của xu hướng tăng, khi các khoản đầu tư khổng lồ vào lĩnh vực này có triển vọng lợi nhuận thiếu rõ ràng. Trong số các cổ phiếu thuộc nhóm Magnificent 7, Alphabet tăng mạnh nhất năm 2025, với mức tăng hơn 65%. Trong khi đó, cổ phiếu Amazon đuối sức, tăng 5,2% cả năm.

Riêng trong tháng 12 vừa qua, Dow Jones tăng 0,7%, đánh dấu tháng tăng thứ 8 liên tiếp, cho thấy xu hướng tăng điểm đã mở rộng hơn thay vì chỉ tập trung vào cổ phiếu công nghệ. Trái lại, S&P 500 giảm 0,1% và Nasdaq giảm 0,5% trong tháng.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô Brent giao sau tại London giảm 0,48 USD/thùng, tương đương giảm 0,8%, chốt phiên ngày thứ Sáu ở mức 60,85 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York giảm 0,53 USD/thùng, tương đương giảm 0,9%, chốt ở mức 57,42 USD/thùng.

Giá dầu Brent giảm 19% trong năm 2025, đánh dấu năm giảm mạnh nhất kể từ năm 2020 nếu tính theo tỷ lệ phần trăm, đồng thời là năm giảm thứ ba liên tiếp - chuỗi giảm dài chưa từng thấy. Giá dầu WTI giảm khoảng 20% cả năm.

Diễn biến giá dầu Brent giao sau tại London trong 1 năm qua. Đơn vị: USD/thùng - Nguồn: Trading Economics.

Nhà phân tích Jason Ying của ngân hàng BNP Paribas dự báo giá dầu Brent sẽ giảm xuống mức 55 USD/thùng, trong quý 1/2026 trước khi phục hồi về mức 60 USD/thùng trong năm 2026, khi tăng trưởng nguồn cung chậm lại và nhu cầu vẫn đi ngang.

Giá dầu đã tăng mạnh vào đầu năm 2025 khi Mỹ áp lệnh trừng phạt cứng rắn lên Nga. Cuộc chiến tranh tiếp diễn giữa Nga và Ukraine cũng thúc giá dầu tăng vì phía Ukraine dùng thiết bị bay không người lái tấn công hạ tầng dầu khí của Nga. Cuộc chiến tranh 12 ngày giữa Iran và Israel cũng là một yếu tố hỗ trợ giá dầu.

Tuy nhiên, giá dầu đương đầu áp lực giảm lớn khi OPEC+, liên minh giữa Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC) và một số thành viên ngoài khối gồm Nga, liên tục tăng sản lượng. Từ tháng 4 đến nay, khối này đã nâng hạn ngạch sản lượng thêm 2,9 triệu thùng/ngày. Hiện OPEC+ đã tạm dừng việc nâng sản lượng trong quý 1/2026.

Phần lớn các nhà phân tích dự báo nguồn cung dầu sẽ vượt nhu cầu trong năm nay. Các con số ước tính về sự dư thừa cung dầu toàn cầu 2026 dao động từ 3,84 triệu thùng ngày của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) đến 2 triệu thùng/ngày của ngân hàng Goldman Sachs.

“Nếu giá dầu thực sự giảm mạnh, OPEC+ có thể giảm sản lượng. Tuy nhiên, giá dầu phải giảm về gần ngưỡng 50 USD/thùng thì họ mới hành động như vậy”, chiến lược gia Martijn Rats của ngân hàng đầu tư Morgan Stanley nhận định với hãng tin Reuters.