Thị trường vàng toàn cầu “nín thở” đợi cuộc họp Fed

Đường đi chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) - yếu tố chi phối diễn biến giá vàng trong thời gian gần đây - sẽ trở nên rõ ràng hơn trong tuần này, khi Fed công bố quyết định lãi suất vào ngày thứ Tư...

Với việc Fed hạ lãi suất đã được thị trường dự báo gần như chắc chắn, việc giá vàng diễn biến ra sao trong thời gian tới sẽ được quyết định bởi việc Fed sẽ phát tín hiệu lãi suất như thế nào cho năm 2026.

Cuộc họp cuối cùng trong năm 2025 của ngân hàng trung ương lớn nhất thế giới diễn ra khi thị trường vàng dường như đang hình thành một vùng giá vững chắc quanh ngưỡng 4.200 USD/oz. Trước đó, trong 6 tuần qua, giá vàng đã có sự giằng co mạnh mẽ theo những biến động trong kỳ vọng của thị trường về lãi suất Fed.

Tại cuộc họp gần đây nhất của Fed diễn ra vào cuối tháng 10, Chủ tịch Jerome Powell đã cảnh báo rằng không có gì đảm bảo chắc chắn rằng Fed sẽ hạ lãi suất trong cuộc họp tháng 12. Tín hiệu cứng rắn đó đã khiến thị trường giảm mạnh đặt cược vào việc Fed sẽ hạ lãi suất trong cuộc họp sắp tới, khiến giá vàng lao dốc xuống gần mức 3.900 USD/oz.

Sau đó, khi các số liệu thống kê cho thấy lạm phát ở Mỹ tương đối ổn định và thị trường lao động tiếp tục suy yếu, kỳ vọng Fed hạ lãi suất cũng nhanh chóng tăng trở lại, kéo giá vàng hồi phục theo. Trong những phiên gần đây, giá vàng duy trì quanh ngưỡng 4.200 USD/oz.

Trước cuộc họp tháng 10 của Fed, thị trường đặt cược khả năng 90% Fed hạ lãi suất trong cuộc họp tháng 12. Sau cuộc họp, khả năng này giảm còn 30%. Hiện tại, thị trường lại đang đặt cược 90% Fed sẽ giảm lãi suất trong cuộc họp diễn ra trong hai ngày thứ Ba và thứ Tư tuần này.

Giá vàng đang cho thấy sự bền bỉ ở vùng hiện tại, nhưng có vẻ giá kim loại quý này đang cần một chất xúc tác mới để bứt phá. Thời gian của năm 2025 không còn nhiều, và một số nhà phân tích cho rằng việc giá vàng trở lại mức kỷ lục trước khi kết thúc năm sẽ là một thử thách lớn.

“Quỹ đạo trong tương lai của giá vàng sẽ tùy thuộc vào việc Fed có tiếp tục nới lỏng hay không và liệu các điều kiện kinh tế vĩ mô thuận lợi cho giá vàng - chẳng hạn tăng trưởng kinh tế Mỹ suy yếu hoặc rủi ro địa chính trị, có trở thành hiện thực hay không. Để giá vàng đạt mức cao nhất mọi thời đại - cần có sự kết hợp giữa Fed giảm lãi suất mạnh tay, đồng USD tiếp tục suy yếu, và nhu cầu ‘hầm trú ẩn’ gia tăng. Để giá vàng tái lập kỷ lục trước khi kết thúc năm sẽ đòi hỏi nhiều hơn một lần giảm lãi suất duy nhất. Thay vào đó, một cú sốc vĩ mô hoặc tín hiệu tiếp tục mềm mỏng từ Fed mới là những yếu tố cần thiết nhất” - trưởng phân tích Aaron Hill của công ty FP Markets nhận định với trang Kitco News.

Ngoài quyết định lãi suất của Fed, trưởng phân tích Barbara Lambrecht của ngân hàng Commerzbank cho biết bà sẽ theo dõi định hướng và dự báo lãi suất của Fed. Lần họp này, Fed sẽ công bố cập nhật hàng quý dự báo lãi suất của các thành viên trong Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC) - bộ phận ra quyết sách trong Fed - thường gọi là dự báo “dot plot”.

Trong lần cập nhật “dot plot” gần đây nhất vào tháng 9, Fed phát tín hiệu hạ lãi suất 2 lần trong năm 2026. Tuy nhiên, mối lo kinh tế Mỹ giảm tốc và dự báo về áp lực chính trị gia tăng đối với Fed đang dẫn tới kỳ vọng rằng Fed có thể sẽ hạ lãi suất quyết liệt hơn trong năm tới.

“Nếu các thành viên FOMC dự báo sẽ hạ lãi suất trong năm 2026 nhiều hơn so với những gì mà họ đã dự báo vào tháng 9, giá vàng sẽ tăng cao hơn, nhất là bởi hiện tại, thị trường hầu như không cho rằng Fed sẽ hạ lãi suất trong cuộc họp đầu tiên của năm mới”, bà Lambrecht nhận định.

Diễn biến giá vàng thế giới 10 năm qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Nhà phân tích cấp cao Lukman Otunuga của công ty FXTM dự báo mức độ biến động của giá vàng sẽ tăng lên do đang có nhiều sự bất định liên quan tới đường đi chính sách tiền tệ của Fed.

“Fed đang được dự báo sẽ hạ lãi suất lần thứ ba trong năm nay trong cuộc họp đang đến gần, nhưng triển vọng cho năm 2026 là rất khó đoán. Việc các số liệu việc làm phi nông nghiệp và chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10 không được công bố do Chính phủ đóng cửa sẽ buộc Fed phải dựa vào những thông tin không hoàn chỉnh, vào đúng một thời điểm trong FOMC đang có sự chia rẽ. Bởi vậy, bất kỳ tín hiệu bất ngờ nào từ Fed cũng có thể dẫn tới mức độ biến động lớn hơn của giá vàng. Trên phương diện kỹ thuật, nếu vượt được mốc 4.240 USD/oz, giá vàng có thể bứt phá lên 4.300 USD/oz. Ngược lại, nếu giảm dưới 4.200 USD/oz, giá vàng có thể trượt về 4.180 USD/oz và 4.160 USD/oz”, ông Otunuga nhận định.

Nhà sáng lập công ty kim loại quý AuAg Funds, ông Eric Strand, cho rằng tâm lý trên thị trường vàng hiện tại rất vững vàng thay vì có thể bị chi phối bởi một quyết định lãi suất. Theo ông Strand, dù Fed có phát tín hiệu như thế nào trong cuộc họp tuần này, lãi suất chỉ có một hướng đi duy nhất là giảm và ngoài ra, Fed sẽ phải tiến hành một chương trình nới lỏng định lượng (QE).

“Thâm hụt tài khóa và nợ công cao đồng nghĩa sẽ có một số lượng tiền lớn được in ra. Vì lý do này, giá vàng sẽ còn tăng”, ông nói.

Tương tự, nhà phân tích cấp cao David Morrison của công ty Trade Nation cho rằng bất kỳ sự giảm giá nào của vàng trong tuần này cũng nên được xem là cơ hội mua. “Phải có một đợt bán tháo nữa trên thị trường vàng thì các nhà đầu cơ giá xuống mới thắng thế. Điều đó khó có thể xảy ra, nhưng trong trường hợp đó - khi giá vàng giảm về vùng 3.800-3.600 USD/oz, đó chính là cơ hội để mua vào và chờ một đợt tăng bùng nổ mới lên mức kỷ lục”, ông Morrison phát biểu.

Lúc gần 7h sáng nay (8/12) theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á tăng 2,7 USD/oz so với đóng cửa tuần trước tại thị trường Mỹ, tương đương tăng 0,06%, giao dịch ở mức 4.202 USD/oz. Quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, mức giá này tương đương khoảng 133,7 triệu đồng/lượng, tăng 100.000 đồng/lượng so với cuối tuần.

Cùng thời điểm trên, website Vietcombank niêm yết giá USD ở mức 26.138 đồng (mua vào) và 26.408 đồng (bán ra), bằng với mức đóng cửa tuần vừa rồi.