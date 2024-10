Những khóa học kỹ năng mềm bổ ích cho học sinh - sinh viên

Trong thời đại số hóa và cạnh tranh khốc liệt như hiện nay, kiến thức chuyên môn thôi là chưa đủ để thành công. Kỹ năng mềm, hay còn gọi là kỹ năng sống, đang trở thành yếu tố quyết định cho sự nghiệp của mỗi người. Nhận thức được tầm quan trọng đó, ngày càng nhiều bạn trẻ, đặc biệt là học sinh, sinh viên, tìm đến các khóa học kỹ năng mềm để trang bị cho mình những hành trang cần thiết cho tương lai.

Trong khuôn khổ chương trình Tin Dùng Việt Nam 2024, chuyên mục Tiêu & Dùng muốn giới thiệu 5 khoá học kỹ năng mềm giúp các bạn học sinh - sinh viên nâng cao kiến thức và hoàn thiện bản thân hơn, đa dạng từ lập trình, tư duy phản biện cho đến bồi dưỡng khả năng lãnh đạo.

KHÓA HỌC 4CS SKILLS

Chương trình Talent Generation là chương trình dành cho sinh viên Việt Nam do dự án Today's Voice - trực thuộc Trung tâm UNESCO Văn hóa Giáo dục và Đào tạo (UNESCO-CEP) - tổ chức. Chương trình ra đời nhằm giúp sinh viên Việt Nam nâng cao kiến thức, năng lực tư duy, và các kỹ năng cần thiết trong môi trường làm việc chuyên nghiệp toàn cầu.

Trong đó, khóa học miễn phí 4Cs Skills tại Talent Generation Training cung cấp các kiến thức nền tảng bổ ích về kỹ năng số, giúp sinh viên sẵn sàng cho giai đoạn hội nhập. Khóa học truyền tải 4 kỹ năng làm việc hiệu quả và tối ưu trong thời đại 4.0 đầy cạnh tranh:

- Tư duy Sáng tạo (Creativity): Quá trình vận dụng những kiến thức, kỹ năng nhằm giải quyết vấn đề theo cách mới mẻ và hiệu quả.

- Tư duy Phản biệt (Critical Thinking): Quá trình phân tích và đánh giá thông tin đã có theo các cách nhìn khác nhau.

- Kỹ năng Giao tiếp (Communication): Khả năng trình bày, truyền tải ý tưởng, thông điệp, cảm xúc từ người này đến người khác.

- Kỹ năng Hợp tác (Collaboration): Khả năng hỗ trợ liên cá nhân nhằm thực hiện một công việc cụ thể.

Chương trình học online trên hệ thống E-learning đào tạo tư duy và kỹ năng cho sinh viên dựa trên giáo trình Khung phát triển Năng lực 4C của tổ chức Partnership for 21st Century, sinh viên sẽ có cơ hội sở hữu Giấy Chứng Nhận đến từ UNESCO-CEP sau khi hoàn thành khóa học này.

KHOÁ HỌC FUTURE ME

Với quan sát hơn 20 năm trong lĩnh vực giáo dục, Thinking School Việt Nam tự hào là đơn vị dẫn đầu về ứng dụng hiệu quả các phương pháp đào tạo hiện đại. Future Me là một trong những khóa học trang bị cho các học viên kỹ năng cần thiết để ứng dụng hiệu quả trong học tập, công việc và định hướng nghề nghiệp rõ ràng.

Khóa học Future Me đã được thiết kế, điều chỉnh, phát triển và kiểm chứng trên kinh nghiệm đào tạo hơn 20.000 học viên từ hơn 200 doanh nghiệp và hơn 10 ngàn sinh viên của 15 trường đại học. Từ đó đào tạo toàn diện 8 nhóm năng lực quan trọng: Giao tiếp thuyết phục, nhận định sắc sảo, giải quyết vấn đề, phân tích số liệu, phân tích kinh doanh, học tập và sáng tạo, tranh luận văn minh, và tư duy chiến lược.

Học viên sẽ được làm quen với các tình huống thực tiễn, với công nghệ tương tác trực tiếp hiện đại nhất. Mỗi tháng học viên sẽ tham gia các buổi live seminar với giảng viên để trực tiếp thảo luận các câu hỏi và các tình huống. Future Me hứa hẹn sẽ là khoá học cung cấp bộ kỹ năng giúp học sinh, sinh viên nâng cao hiệu suất học tập và trở thành nhân tố nổi bật trong đội nhóm.

KHOÁ HỌC LẬP TRÌNH TẠI MINDX

MindX là một trong những trung tâm đào tạo lập trình và công nghệ hàng đầu tại Việt Nam. Khởi đầu là một dự án phi lợi nhuận với tên gọi Techkids, trải qua 8 năm thành lập và phát triển, MindX luôn nỗ lực vươn mình để trở thành hệ thống sinh thái giáo dục Công nghệ - Khởi nghiệp hàng đầu Đông Nam Á.

MindX cung cấp một loạt các chương trình đào tạo đa dạng và chuyên sâu với các khóa học phù hợp cho nhiều đối tượng từ trẻ em, sinh viên, đến người đi làm.

Các khóa học dành cho trẻ em và thanh thiếu niên hướng dẫn sử dụng Scratch và Python, không chỉ kích thích sự sáng tạo, phát triển tư duy lập trình cơ bản thông qua các trò chơi và ứng dụng đơn giản mà còn rèn luyện tư duy logic cho học viên nhỏ tuổi​.

Với phương pháp giảng dạy thực tế, các chương trình đa dạng và cơ hội việc làm lớn, MindX muốn giúp các bạn trẻ tiếp cận công nghệ sớm và đạt được những kỹ năng cần thiết để đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động hiện đại.

KHOÁ HỌC TRANH BIỆN TẠI AEG

Được thành lập năm 1997, American Education Group (AEG) là Tổ chức Giáo dục và Tư vấn Du học Mỹ hàng đầu tại Việt Nam.

Khóa học Tranh Biện tại AEG đặc biệt dành cho những học sinh muốn nâng cao trình độ tiếng Anh, kỹ năng tư duy phản biện và khả năng nói trước công chúng thông qua các kỹ thuật tranh luận hấp dẫn. Khóa học giúp học sinh có thể phát triển sự tự tin khi bày tỏ ý tưởng của mình, xây dựng các lập luận thuyết phục và tham gia vào các cuộc tranh luận được cấu trúc chặt chẽ.

Khóa học Tranh biện AEG chính là chìa khóa giúp học viên:

- Làm chủ tiếng Anh: Nâng cao vốn từ, ngữ pháp, phát âm, rèn luyện sự rõ ràng, mạch lạc qua tranh luận.

- Tư duy phản biện: Phân tích đa chiều, lập luận chặt chẽ, phản biện sắc bén dựa trên bằng chứng.

- Kỹ thuật tranh biện: Thấu hiểu các hình thức tranh luận phổ biến, rèn luyện kỹ năng lập luận, bác bỏ, phản biện hiệu quả.

- Tự tin thuyết trình: Vượt qua rào cản tâm lý, diễn đạt trôi chảy, thu hút người nghe, giữ bình tĩnh trước áp lực.

- Ứng dụng thực tế: Chuẩn bị cho các kỳ thi học thuật, trang bị kỹ năng cho nghề nghiệp và giao tiếp xã hội.

LEAD THE CHANGE EXCHANGE TRIP

Lead The Change - tổ chức giáo dục tạo tác động xã hội được thành lập vào năm 2016 hướng đến mục đích trau dồi và trao quyền cho thế hệ lãnh đạo thay đổi tiếp nối thông qua giáo dục, đổi mới và hợp tác, để hành động hướng tới tạo ra tương lai bền vững.

Lead The Change Exchange Trip (LTCET) 2025 tại Singapore là khóa đào tạo quốc tế ngắn hạn dành riêng cho 30 nhà lãnh đạo trẻ Việt Nam tài năng từ 18-25 tuổi để cùng đồng hành trên chuyến hành trình bứt phá những giới hạn, khám phá thế giới và phát triển bản thân tại 1 trong 3 con rồng châu Á – đảo quốc Singapore.

Với chủ đề “Become a change maker: leading the way to a sustainable future”, LTCET 2025 mở ra đa dạng cơ hội trải nghiệm và học tập chất lượng cho học viên như:

- Khám phá hệ sinh thái đổi mới sáng tạo sôi động và môi trường làm việc đa quốc gia với các đối tác đồng hành dự kiến: Meta, Google, Omron, …

- Trải nghiệm hệ thống giáo dục ươm mầm phát triển bền vững tại các trường Đại học top đầu như Nation University of Singapore, Nanyang Technological University, …

- Gặp gỡ và kết nối cùng mạng lưới hơn 20 Mentor và chuyên gia kinh nghiệm trong đa dạng lĩnh vực.

- Tìm hiểu văn hóa đa sắc màu và nền kinh tế xanh tại đảo quốc Singapore.

Chương trình này sẽ chỉ được Lead The Change tổ chức duy nhất một lần - một năm - tại một quốc gia.