Sôi động thị trường đồ dùng học tập trước thềm năm học mới

Khảo sát thị trường có thể thấy các mặt hàng như đèn chống cận thị, hộp bút làm từ nguyên liệu nhựa không độc hại với môi trường, ba lô học sinh siêu nhẹ, chống vẹo cột sống... thu hút sự quan tâm của nhiều phụ huynh, học sinh.

Dịp này, các nhà sách, cửa hàng đang "tung" khuyến mãi các sản phẩm đồ dùng học tập để thu hút khách hàng. Các dòng sản phẩm như: ba lô chống gù, đèn led, đèn chống cận thị... đều được giảm giá từ 15 - 30% tùy loại.Trong khi đó, các siêu thị lớn như BigC, Co.opmart và Emart đã triển khai các chương trình giảm giá mạnh mẽ với hàng nghìn mặt hàng để hỗ trợ các gia đình trong mua sắm đồ dùng học tập và nhu yếu phẩm cho trẻ em.

Điển hình, hệ thống siêu thị GO!, Big C triển khai chương trình khuyến mãi áp dụng với các sản phẩm dụng cụ học tập đa dạng. Những mẫu ba lô, đồng phục, sandal với thiết kế đáng yêu được giảm sâu lên đến gần 50%. Hệ thống Saigon Co.op tung chương trình khuyến mãi gần 1.000 sản phẩm dụng cụ học tập, đồng phục, ba lô, phụ kiện… cũng với mức giảm giá đến 50%. Tựu chung, giá các sản phẩm đồ dùng học tập trong năm nay không có quá nhiều biến động so với năm trước. Các loại bút viết giá từ 8.000 đến 35.000 đồng/bút tùy loại, tập học sinh từ 5.000 đến 13.000 đồng/cuốn tùy số trang và độ dày trang giấy.

Riêng với thị trường cặp sách, ba lô, năm nay, mẫu mã có nhiều họa tiết mới, nhiều loại ba lô chống gù màu sắc đa dạng, với chất liệu chống thấm nước được tung ra thị trường, giá trung bình từ 300.000 – 700.000 đồng/chiếc. Trong khuôn khổ chương trình Tin dùng 2024, VnEconomy đã lựa chọn ra 6 thương hiệu balo uy tín, đã được nhiều người tiêu dùng Việt Nam tin tưởng và lựa chọn thời gian vừa qua, cho từng cấp học.

DELUNE

Delune là thương hiệu sản xuất balo, cặp học sinh chống gù nổi tiếng đến từ Nga. Thương hiệu này thành lập vào năm 1993 tại thành phố Moscow, Nga. Với mục tiêu mang đến cho học sinh những sản phẩm chất lượng, an toàn và tiện ích, DeLune đã không ngừng phát triển và cải tiến để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng.

DeLune chuyên cung cấp các sản phẩm như balo chống gù, hộp bút, bình nước, sổ tay và nhiều dụng cụ học tập khác. Mỗi sản phẩm đều được hoàn thiện tỉ mỉ, chú trọng đến tính năng và độ bền, giúp các bạn học sinh có những trải nghiệm học tập tốt nhất.

Cấp học phù hợp: Tiểu học.

RANDOSERU

Balo Randoseru, biểu tượng của học sinh Nhật Bản, nổi bật với sự kết hợp hoàn hảo giữa truyền thống và công nghệ hiện đại. Randoseru bắt nguồn từ thế kỷ 19, lấy cảm hứng từ balo quân sự của Hà Lan.

Balo chống gù Randoseru được thiết kế đặc biệt để phân bố trọng lượng đều trên lưng trẻ, giúp ngăn ngừa các vấn đề về cột sống. Sử dụng da nhân tạo cao cấp, balo Randoseru đảm bảo độ bền vượt trội, chống thấm nước và dễ dàng vệ sinh. Mỗi chiếc balo Randoseru có tuổi thọ lên đến 6 năm, đồng hành cùng học sinh từ lớp 1 đến lớp 6.

Với hệ thống quai đeo và lưng đệm êm ái, Randoseru mang lại sự thoải mái tối đa cho trẻ, đồng thời đảm bảo an toàn với các chi tiết phản quang giúp trẻ dễ dàng được nhìn thấy trong bóng tối.

Cấp học phù hợp: Tiểu học.

MR VUI

Được thành lập vào năm 2010, Mr Vui nhanh chóng khẳng định vị thế trong ngành thời trang phụ kiện với những sản phẩm nổi bật và sáng tạo. Từ những ngày đầu, hãng đã tập trung vào việc kết hợp giữa phong cách thời trang và chức năng, tạo ra những chiếc balo không chỉ đẹp mắt mà còn cực kỳ tiện lợi cho người dùng.

Balo Mr Vui nổi bật với các kiểu dáng và màu sắc đa dạng, phù hợp với xu hướng thời trang hiện đại và phong cách cá nhân. Các ngăn được thiết kế thông minh giúp các bạn học sinh dễ dàng tổ chức và sắp xếp đồ dùng, từ laptop, sách vở đến các phụ kiện cá nhân. Với sự chú trọng vào chất lượng và độ bền, balo Mr Vui được làm từ các vật liệu bền bỉ, chống nước và dễ vệ sinh, đảm bảo sự bền lâu và bảo vệ đồ dùng của học sinh.

Cấp học phù hợp: Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông.

EASTPAK

Được thành lập vào năm 1952 tại Mỹ, Eastpak ban đầu là một công ty chuyên sản xuất ba lô và túi xách cho quân đội. Kể từ đó, thương hiệu này đã trở thành biểu tượng toàn cầu trong ngành thời trang với những sản phẩm chất lượng cao và thiết kế sáng tạo. Từ những ngày đầu, Eastpak đã không ngừng đổi mới và phát triển, mang đến cho khách hàng những sản phẩm không chỉ bền bỉ mà còn thể hiện phong cách cá nhân.

Với chất liệu cao cấp chống nước, các bạn học sinh có thể yên tâm mang balo đi học mà không lo lắng về vấn đề thời tiết. Các ngăn chứa được bố trí hợp lý, giúp học sinh dễ dàng sắp xếp laptop, sách vở, và đồ dùng cá nhân một cách gọn gàng và tiện lợi.

Cấp học phù hợp: Trung học cơ sở, Trung học phổ thông, Đại học.

FJÄLLRÄVEN KÅNKEN

Hãng Fjällräven Kånken ra đời từ năm 1978 tại Thụy Điển, với mục tiêu ban đầu là giúp học sinh giảm thiểu các vấn đề về lưng. Đến nay, Kånken đã trở thành biểu tượng toàn cầu của sự tiện dụng và phong cách.

Với hình dáng vuông vắn đặc trưng, balo Kånken mang lại sự khác biệt nổi bật và dễ dàng nhận diện. Kích thước balo nhỏ gọn nhưng lại có thể chứa được rất nhiều đồ dùng cần thiết. Được làm từ chất liệu Vinylon-F chống nước và bền bỉ, với quai đeo chắc chắn và êm ái, chiếc balo Kånken luôn đảm bảo sự thoải mái cho người đeo.

Kånken có vô vàn màu sắc và phiên bản khác nhau, trong đó có các phiên bản giới hạn và hợp tác đặc biệt cũng mang đến sự mới mẻ và độc đáo cho người sử dụng. Fjällräven Kånken luôn cam kết với các sản phẩm thân thiện với môi trường nhờ sử dụng các nguyên liệu và quy trình sản xuất bền vững.

Cấp học phù hợp: Trung học cơ sở, Trung học phổ thông, Đại học.

THE NORTH FACE

Khi tìm kiếm một chiếc balo không chỉ đáp ứng nhu cầu sử dụng hàng ngày mà còn thể hiện sự đầu tư thông minh, The North Face chính là lựa chọn đáng cân nhắc.

Ra đời vào năm 1966, The North Face đã xây dựng được một danh tiếng vững chắc trong ngành công nghiệp outdoor. Hãng đã bắt đầu với mục tiêu cung cấp thiết bị và trang phục chất lượng cho những người yêu thích khám phá. Qua nhiều thập kỷ, The North Face vẫn giữ vững cam kết về chất lượng và đổi mới, trở thành một trong những thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực này.

The North Face sử dụng các vật liệu chống nước và chống mài mòn tốt nhất, đảm bảo rằng bạn có thể yên tâm sử dụng balo trong mọi điều kiện thời tiết. Các ngăn chứa được bố trí hợp lý và các tính năng tiện ích, như khóa kéo chống nước và đệm lưng thoáng khí, giúp bạn dễ dàng tổ chức và tiếp cận đồ dùng một cách thuận tiện.

Balo The North Face được thiết kế để phục vụ đa dạng nhu cầu, từ những chuyến đi phượt, hoạt động ngoài trời đến những chuyến công tác và đi học hàng ngày. Đây là một điểm cộng lớn cho những ai tìm kiếm sự đa năng trong sản phẩm.

Cấp học phù hợp: Trung học phổ thông, Đại học.