Những sản phẩm kem dưỡng mỏng nhẹ cho ngày hè 

“Nhiệt độ tăng lên và độ ẩm sẽ khiến da bạn sản sinh ra nhiều dầu hơn”, Tiến sĩ Audrey Kunin, bác sĩ da liễu đã được chứng nhận và người sáng lập thương hiệu dược mỹ phẩm DERMAdoctor, cho biết. “Sử dụng một loại kem dưỡng ẩm đậm đặc trong điều kiện thời tiết nóng ẩm sẽ gây bí da và bít tắc lỗ chân lông, làm tăng khả năng bùng phát mụn”.

Một sản phẩm kem dưỡng mỏng nhẹ tốt sẽ mang lại cảm giác nhẹ nhàng trên da mà vẫn cung cấp đủ độ ẩm. "Các loại kem dưỡng ẩm thông thường thường đặc hơn và chứa nhiều thành phần ngăn thoát ẩm, trong khi kem dưỡng ẩm dạng gel giàu chất hút ẩm," Bác sĩ da liễu được chứng nhận Naana Boakye giải thích. Trên thực tế, để đảm bảo độ ẩm, sản phẩm bạn chọn nên chứa các chất làm mềm và hút ẩm như glycerin, urea, axit hyaluronic và ceramides.

Bên cạnh đó, kết cấu của sản phẩm cũng là yếu tố cần lưu ý. Cảm nhận về sản phẩm dưỡng da luôn mang tính chủ quan, nhưng theo nguyên tắc chung, bạn nên tránh các loại kem đặc. Các lựa chọn phù hợp hơn bao gồm gel, kem dưỡng ẩm dạng lỏng hoặc trong một số trường hợp, serum siêu cấp ẩm có thể thay thế kem dưỡng ẩm.

Theo bác sĩ Boakye, điều này rất quan trọng bởi vì "vào những tháng hè nóng ẩm hơn, da chúng ta có xu hướng tiết mồ hôi và dầu nhờn nhiều hơn do nhiệt độ tăng cao. Do đó, kem dưỡng ẩm dạng gel thường phù hợp hơn vì chúng thẩm thấu nhanh hơn và cảm giác nhẹ hơn trên da. Nhiều loại kem dưỡng ẩm dạng gel có thành phần chính là nước thay vì dầu, vì vậy chúng ít gây bí da hơn so với các loại kem dưỡng ẩm thông thường".

Cuối cùng, nếu bạn có làn da cực kỳ khô bất kể thời tiết nào, bác sĩ Boakye khuyên bạn có thể tiếp tục sử dụng kem dưỡng ẩm bình thường. Hãy lắng nghe làn da của bạn và quan sát xem nó phản ứng như thế nào với thời tiết và các công thức khác nhau. Điều quan trọng cần nhớ là không có quy trình chăm sóc da nào là hoàn toàn có thể áp dụng cho mọi người.

Dưới đây là 5 sản phẩm kem dưỡng ẩm mỏng nhẹ được các bác sĩ da liễu tin tưởng, cũng như được người tiêu dùng đánh giá cao trên các trang mua hàng trực tuyến.

BELIF THE TRUE CREAM AQUA BOMB

“Vì tôi có làn da siêu khô, nên tôi thường dè chừng các loại kem dưỡng mỏng nhẹ. Nhưng Belif True Cream Aqua Bomb thực sự có hiệu quả!”, Jennifer Goldstein, cựu Giám đốc Sắc đẹp & Sức khỏe tại Marie Claire, chia sẻ. “Kết cấu kết hợp giữa dạng gel và kem mịn hoàn toàn phù hợp cho thời tiết nóng bức vì nó không gây bóng nhờn hay khiến da đổ dầu nhiều hơn. Dù rất nhẹ nhàng, sản phẩm này vẫn duy trì độ ẩm cho da suốt sáu tiếng".

Sản phẩm này có thể bổ sung nước tức thì, lên đến 70% độ ẩm giúp da căng mịn, ẩm mượt, được kiểm chứng da liễu an toàn cho da, kể cả làn da nhạy cảm, thường xuyên kích ứng với mỹ phẩm, hóa chất. Tạp chí Marie Claire đánh giá đây là kem dưỡng ẩm mỏng nhẹ tốt nhất cho làn da khô.

Giá thành: 1.100.000đ/50ml tại kênh phân phối chính thức của Belif tại Việt Nam.

KIEHL'S ULTRA FACIAL CREAM

Sản phẩm kem dưỡng đa năng đến từ thương hiệu Kiehl’s có công thức giàu dưỡng chất, cấp ẩm sâu mịn màng trên da và thẩm thấu nhanh chóng nhưng không hề bí bách, mang lại làn da tươi tắn, ẩm mượt, đánh bay vẻ khô ráp và xỉn màu. Thành phần của Kiehl's Ultra Facial Cream có chứa squalane, ceramide và glycoprotein (protein có nguồn gốc từ các sông băng biển Nam Cực giúp duy trì cân bằng độ ẩm cho da) giúp cải thiện đáng kể các mảng khô và bong tróc.

Một ưu điểm khác là sản phẩm này còn tạo lớp nền tuyệt vời dưỡng ẩm tuyệt vời cho làn da trước khi trang điểm, giúp da rất khô trở nên mịn màng, dễ dàng đạt được lớp nền hoàn hảo, không bị vỡ hay mốc. Sản phẩm này cũng có phiên bản gel cho làn da nhiều dầu và mụn.

Biên tập viên Mảng Tin tức và Ưu đãi của trang tin Byrdie, Jordan Julian chia sẻ: "Trước đây, với làn da hỗn hợp của mình, việc tìm kiếm một loại kem dưỡng cung cấp đủ độ ẩm để ngăn ngừa bong tróc, nhưng đồng thời không gây mụn hoặc khiến da nhờn dính luôn là một thách thức. Sản phẩm này mang lại sự cân bằng hoàn hảo giữa cảm giác nhẹ nhàng và khả năng dưỡng ẩm sâu."

Giá bán: 1.050.000đ/50ml tại kênh phân phối chính hãng của Kiehl’s tại Việt Nam

LANEIGE WATER BANK BLUE HYALURONIC CREAM MOISTURIZER

Theo Phóng viên mảng làm đẹp tại Marie Claire, Gabrielle Ulubay: "Loại kem dưỡng ẩm này cung cấp độ ẩm dồi dào nhờ vào thành phần Axit Hyaluronic giúp tăng cường độ ẩm cho da. Do đó, sản phẩm phù hợp cho mọi loại da từ da thường, da khô cho đến da hỗn hợp, nhưng ngay cả khi da tôi tiết nhiều dầu nhờn nhất, sản phẩm vẫn mang lại hiệu quả tuyệt vời".

Đúng như tên gọi, kem dưỡng ẩm này mang lại cảm giác ẩm mịn, khiến làn da như vừa được uống một ly nước mát. Đặc biệt, sản phẩm này phù hợp với cả những làn da nhạy cảm nhất, không chứa hương liệu gây kích ứng, và phần bao bì có thể được tái chế vì tính bền vững. Ngoài ra, sản phẩm này còn có phiên bản dạng gel dành cho da dầu nhờn.

Giá bán: 950.000đ/50ml tại kênh phân phối chính hãng của Laneige tại Việt Nam

DR.JART+ CICAPAIR INTENSIVE SOOTHING REPAIR GEL CREAM

Hũ kem màu xanh lá nhỏ nhắn này sẽ trở thành sản phẩm không thể thiếu trong quy trình chăm sóc da của bạn nếu bạn dễ bị mẩn đỏ và mụn. Với kết cấu dạng gel, có chứa chiết xuất rau má, sản phẩm được bào chế để làm dịu, nuôi dưỡng làn da và giảm thiểu các dấu hiệu kích ứng, đồng thời mang lại hiệu ứng làm mát dễ chịu.

Angela Melero, Biên tập viên của trang thông tin dành cho phụ nữ The Zoe Report chia sẻ: "Làn da của tôi dễ bị mụn và tắc nghẽn, vì vậy các loại kem dưỡng ẩm đặc và siêu mịn không phù hợp với tôi. Loại kem dưỡng ẩm này thực sự tuyệt vời vì nó cấp ẩm và làm dịu da mà không gây cảm giác nặng mặt. Sản phẩm còn có tác dụng làm mát tuyệt vời giúp giảm mẩn đỏ và mang lại làn da sáng mịn. Đây là sản phẩm không thể thiếu trong những tháng hè nóng bức khi da tôi dễ đổ mồ hôi và nhờn."

Giá bán: 940.000đ/50ml tại kênh phân phối chính thức của Dr.Jart+ tại Việt Nam.

NEUTROGENA HYDRO BOOST WATER GEL VỚI HYALURONIC ACID

Kem dưỡng ẩm Neutrogena Hydro Boost Water Gel với Axit Hyaluronic được nhiều bác sĩ da liễu, biên tập viên làm đẹp và người dùng ưa chuộng nhờ khả năng cấp ẩm vượt trội nhờ thành phần chính là Axit Hyaluronic. Mặc dù có kết cấu dạng gel siêu nhẹ, sản phẩm này vẫn cung cấp dưỡng chất dồi dào. Khi thoa lên da, sản phẩm này tạo cảm giác mát lạnh và thẩm thấu nhanh.

Caitlyn Martyn, một cây viết về thương mại, tin tưởng tuyệt đối vào loại kem dưỡng ẩm này cho làn da dầu mụn của cô. Cô chia sẻ: "Từ khi bác sĩ da liễu giới thiệu loại gel dưỡng ẩm nhẹ nhàng này cho tôi, tôi hoàn toàn bị thuyết phục - làn da của tôi chưa bao giờ đẹp hơn thế. Thêm vào đó, sản phẩm này có giá cả phải chăng, vì vậy tôi không cần quá tiết kiệm khi sử dụng, và ngay cả khi thoa quá nhiều, da tôi cũng không bị nhờn dính."

Giá thành: 389.000đ/50ml, phân phối chính hãng tại Việt Nam ở hệ thống Nhà thuốc Long Châu và Pharmacity