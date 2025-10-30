Nutifood bắt tay ViPlus Dairy phát triển thương hiệu quốc tế GippsNature

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Năm, 30/10/2025
Tuấn Sơn
30/10/2025, 19:27
Tháng 5/2025, Nutifood gây chú ý trên thị trường trong nước lẫn quốc tế khi công bố hợp tác chiến lược với ViPlus Dairy - công ty sữa hơn 130 năm tuổi tại Australia. Cú bắt tay này đánh dấu bước tiến quan trọng trong hành trình toàn cầu hóa của Nutifood, khi doanh nghiệp Việt lần đầu tiên góp phần kiến tạo một thương hiệu sữa chuẩn quốc tế ngay tại “thủ phủ bò sữa” Gippsland, Australia.
Đồng thời thể hiện mục tiêu của thương hiệu trong việc nâng chuẩn dinh dưỡng cho người Việt bằng các sản phẩm đạt chuẩn chất lượng toàn cầu. Và vào cuối tháng 10, GippsNature sẽ mở ra hành trình dinh dưỡng mới với sự kiện ra mắt đầu tiên tại thị trường Việt Nam.
Sự kết hợp giữa hai “ông lớn” với chuyên môn lâu năm trong ngành sữa đóng vai trò then chốt trong việc đảm bảo chất lượng dinh dưỡng chuẩn quốc tế cho từng sản phẩm GippsNature.
Nutifood mang đến kinh nghiệm 25 năm tiên phong nâng chuẩn dinh dưỡng tại thị trường Việt Nam. Theo NielsenIQ, Nutifood GrowPLUS+ đã liên tục giữ vững các vị trí top đầu về thị phần doanh thu trong phân khúc sữa bột và sữa bột pha sẵn cho trẻ em 6 năm liền (2019 - 2024).
ViPlus Dairy là công ty sản xuất sữa lâu đời tại Úc với lịch sử hơn 130 năm, sử dụng nguồn nguyên liệu từ vùng đất Gippsland - "thủ phủ bò sữa", chiếm 40% sản lượng sữa Australia. Hãng ghi dấu ấn toàn cầu nhờ, đạt nhiều chứng nhận từ FDA (Hoa Kỳ), HACCP và HALAL (Australia), CFDA (Trung Quốc), FSSC 22000... và giải thưởng Xuất sắc Ngành sữa 2024 từ Hiệp hội Sữa Australia.
Các trang trại tại Gippsland kiên trì áp dụng phương pháp canh tác hữu cơ cho đồng cỏ, không sử dụng hormone tăng trưởng hay kháng sinh cho đàn bò thuần chủng, tuân thủ nghiêm ngặt cam kết bền vững về động vật và môi trường. Cộng hưởng nguồn sữa nguyên liệu và quy trình sản xuất nghiêm ngặt, ViPlus Dairy cung cấp các sản phẩm sữa dinh dưỡng chất lượng cao cho cả thị trường nội địa và xuất khẩu đến hơn 15 quốc gia.
Thương hiệu sữa cao cấp toàn cầu GippsNature chính là kết quả của sự kết hợp giữa kinh nghiệm 25 năm nghiên cứu chuyên sâu về dinh dưỡng và phát triển sản phẩm của Nutifood, di sản hơn 130 năm trong ngành sữa của ViPlus Dairy.
GippsNature đáp ứng xu hướng tiêu dùng hiện đại, khi người dùng ngày càng khắt khe hơn về chất lượng, tính minh bạch và nguồn gốc sản phẩm. Theo báo cáo Xu hướng sữa toàn cầu 2025 của Innova, 3 mối quan tâm hàng đầu của người dùng khi lựa chọn sữa là chất lượng thực phẩm, sức khỏe và an toàn thực phẩm. Đặc biệt, họ mong muốn các sản phẩm mang tính “dinh dưỡng chính xác”, tức đáp ứng nhu cầu chuyên biệt ở những giai đoạn cụ thể trong cuộc đời. Trong bối cảnh đó, GippsNature định hướng phát triển đa dạng danh mục sản phẩm, từ công thức cho trẻ nhỏ, dinh dưỡng chuyên biệt cho người trưởng thành đến người cao tuổi, mang đến giải pháp dinh dưỡng toàn diện cho mọi độ tuổi.
Tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế về chất lượng, GippsNature được sản xuất dựa trên nền tảng khoa học, kết hợp chuyên môn trong ngành sữa cùng công nghệ hiện đại của cả Nutifood và ViPlus Dairy. Từ quy trình chọn lọc nguyên liệu đến đóng gói, mọi công đoạn đều tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng nghiêm ngặt nhằm đảm bảo sản phẩm giữ trọn vẹn sự tinh khiết và giá trị dinh dưỡng cho người tiêu dùng.
Ông Trần Bảo Minh - Phó chủ tịch HĐQT Nutifood cho biết, GippsNature là minh chứng cho cam kết: Kiến tạo giải pháp dinh dưỡng cao cấp, đạt chuẩn quốc tế. Cùng với hành trình nâng chuẩn dinh dưỡng Việt, Nutifood góp phần nâng tầm vị thế của Việt Nam trên bản đồ ngành sữa quốc tế khi đồng kiến tạo thương hiệu toàn cầu.
Cũng theo ông Minh, tâm huyết về giải pháp dinh dưỡng được đơn vị giữ vẹn nguyên giá trị từ ngày đầu khởi sự kinh doanh năm 2000 đến nay. Động lực này cũng thúc đẩy Nutifood không ngừng mở rộng hợp tác chiến lược quốc tế, hiện thực hóa tầm nhìn “trở thành công ty danh tiếng toàn cầu về khoa học dinh dưỡng và chăm sóc sức khỏe”, mà minh chứng rõ nét nhất là sự hiện diện của hai thương hiệu sữa Úc cao cấp GippsNature và Nutifood Australia với sự kiện ra mắt chính thức tại Việt Nam vào ngày 31/10 sắp tới.
Nếu lễ ký kết tháng 5/2025 giữa Nutifood và ViPlus Dairy là bước khởi đầu mang tính chiến lược của liên doanh dinh dưỡng quốc tế, thì sự kiện vào ngày 31/10 sẽ là dấu mốc chính thức mở ra chương mới trong hành trình hợp tác này. Sự kiện này không chỉ giới thiệu một thương hiệu, mà còn góp phần khẳng định năng lực của Nutifood trong việc đưa trí tuệ và tiêu chuẩn dinh dưỡng Việt Nam vươn tầm thế giới, kiến tạo nên một thương hiệu dinh dưỡng toàn cầu dành cho mọi thế hệ.
Xem phát triển con người là nền tảng cho tăng trưởng bền vững, AEON Việt Nam hướng đến xây dựng “Khu vườn Sự nghiệp” nơi giúp mỗi cá nhân phát huy năng lực và mở rộng cơ hội phát triển toàn diện.
Tăng trưởng kinh tế (economic growth) không chỉ là một chỉ số hay thuật ngữ dùng để đo lường sự gia tăng về quy mô sản lượng của nền kinh tế theo thời gian mà nó còn là một chủ đề trọng tâm được các nhà kinh tế hàng đầu thế giới nghiên cứu chuyên sâu. Các lý thuyết tăng trưởng kinh tế, dù được hình thành và phát triển tại một số các quốc gia phương Tây như Anh và Hoa Kỳ - những nơi đi trước toàn nhân loại về tiến bộ khoa học công nghệ - ngày càng có ảnh hưởng sâu rộng tới vấn đề quản lý và điều hành chính sách tại những quốc gia đi sau, góp phần không nhỏ định hình nên các “chiến lược đuổi kịp” (catch-up strategy) của họ...
Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) vừa được Hội đồng Xác lập Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) trao tặng 3 Kỷ lục Việt Nam, ghi nhận những công trình tiêu biểu mang dấu ấn tiên phong trong lĩnh vực khai thác, vận hành và chế biến khí thiên nhiên, khẳng định vị thế tiên phong trong lĩnh vực khí – năng lượng, góp phần quan trọng bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và dẫn dắt lộ trình chuyển đổi xanh của đất nước.
Theo Cục Thuế, mặc dù không thuộc diện phải nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân, các hộ và cá nhân kinh doanh có doanh thu dưới 100 triệu đồng/năm vẫn phải thực hiện nghĩa vụ kê khai và nộp hồ sơ thuế theo quy định nhằm bảo đảm tính minh bạch trong quản lý…
Lễ ký kết hợp tác chiến lược giữa Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Xây dựng Thiên Khôi ( Thiên Khôi CDC) - Thiên Khôi Group và Công ty TNHH MVC & CO - Một thành viên của Tập đoàn Mitsui & Co., Ltd Nhật Bản đã diễn ra tại Hà Nội vào ngày 27/10, đánh dấu bước tiến quan trọng trong hành trình phát triển và mở rộng hệ sinh thái dịch vụ - vật liệu xây dựng tại Việt Nam.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: