Nutifood bắt tay ViPlus Dairy phát triển thương hiệu quốc tế GippsNature

Tháng 5/2025, Nutifood gây chú ý trên thị trường trong nước lẫn quốc tế khi công bố hợp tác chiến lược với ViPlus Dairy - công ty sữa hơn 130 năm tuổi tại Australia. Cú bắt tay này đánh dấu bước tiến quan trọng trong hành trình toàn cầu hóa của Nutifood, khi doanh nghiệp Việt lần đầu tiên góp phần kiến tạo một thương hiệu sữa chuẩn quốc tế ngay tại “thủ phủ bò sữa” Gippsland, Australia.

Đồng thời thể hiện mục tiêu của thương hiệu trong việc nâng chuẩn dinh dưỡng cho người Việt bằng các sản phẩm đạt chuẩn chất lượng toàn cầu. Và vào cuối tháng 10, GippsNature sẽ mở ra hành trình dinh dưỡng mới với sự kiện ra mắt đầu tiên tại thị trường Việt Nam.

Đại diện Nutifood và ViPlus Dairy tại sự kiện ký kết hồi tháng 5. Ảnh: Nutifood.

BẢO CHỨNG CHẤT LƯỢNG TỪ TINH HOA 130 NĂM SỮA ÚC VÀ 25 NĂM NGHIÊN CỨU DINH DƯỠNG VIỆT NAM

Sự kết hợp giữa hai “ông lớn” với chuyên môn lâu năm trong ngành sữa đóng vai trò then chốt trong việc đảm bảo chất lượng dinh dưỡng chuẩn quốc tế cho từng sản phẩm GippsNature.

Nutifood mang đến kinh nghiệm 25 năm tiên phong nâng chuẩn dinh dưỡng tại thị trường Việt Nam. Theo NielsenIQ, Nutifood GrowPLUS+ đã liên tục giữ vững các vị trí top đầu về thị phần doanh thu trong phân khúc sữa bột và sữa bột pha sẵn cho trẻ em 6 năm liền (2019 - 2024).

ViPlus Dairy là công ty sản xuất sữa lâu đời tại Úc với lịch sử hơn 130 năm, sử dụng nguồn nguyên liệu từ vùng đất Gippsland - "thủ phủ bò sữa", chiếm 40% sản lượng sữa Australia. Hãng ghi dấu ấn toàn cầu nhờ, đạt nhiều chứng nhận từ FDA (Hoa Kỳ), HACCP và HALAL (Australia), CFDA (Trung Quốc), FSSC 22000... và giải thưởng Xuất sắc Ngành sữa 2024 từ Hiệp hội Sữa Australia.

Các trang trại tại Gippsland kiên trì áp dụng phương pháp canh tác hữu cơ cho đồng cỏ, không sử dụng hormone tăng trưởng hay kháng sinh cho đàn bò thuần chủng, tuân thủ nghiêm ngặt cam kết bền vững về động vật và môi trường. Cộng hưởng nguồn sữa nguyên liệu và quy trình sản xuất nghiêm ngặt, ViPlus Dairy cung cấp các sản phẩm sữa dinh dưỡng chất lượng cao cho cả thị trường nội địa và xuất khẩu đến hơn 15 quốc gia.

GIPPSNATURE: KẾT TINH CỦA DINH DƯỠNG TỰ NHIÊN VÀ KHOA HỌC HIỆN ĐẠI

Thương hiệu sữa cao cấp toàn cầu GippsNature chính là kết quả của sự kết hợp giữa kinh nghiệm 25 năm nghiên cứu chuyên sâu về dinh dưỡng và phát triển sản phẩm của Nutifood, di sản hơn 130 năm trong ngành sữa của ViPlus Dairy.

GippsNature đáp ứng xu hướng tiêu dùng hiện đại, khi người dùng ngày càng khắt khe hơn về chất lượng, tính minh bạch và nguồn gốc sản phẩm. Theo báo cáo Xu hướng sữa toàn cầu 2025 của Innova, 3 mối quan tâm hàng đầu của người dùng khi lựa chọn sữa là chất lượng thực phẩm, sức khỏe và an toàn thực phẩm. Đặc biệt, họ mong muốn các sản phẩm mang tính “dinh dưỡng chính xác”, tức đáp ứng nhu cầu chuyên biệt ở những giai đoạn cụ thể trong cuộc đời. Trong bối cảnh đó, GippsNature định hướng phát triển đa dạng danh mục sản phẩm, từ công thức cho trẻ nhỏ, dinh dưỡng chuyên biệt cho người trưởng thành đến người cao tuổi, mang đến giải pháp dinh dưỡng toàn diện cho mọi độ tuổi.

Tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế về chất lượng, GippsNature được sản xuất dựa trên nền tảng khoa học, kết hợp chuyên môn trong ngành sữa cùng công nghệ hiện đại của cả Nutifood và ViPlus Dairy. Từ quy trình chọn lọc nguyên liệu đến đóng gói, mọi công đoạn đều tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng nghiêm ngặt nhằm đảm bảo sản phẩm giữ trọn vẹn sự tinh khiết và giá trị dinh dưỡng cho người tiêu dùng.

Ông Trần Bảo Minh - Phó chủ tịch HĐQT Nutifood cho biết, GippsNature là minh chứng cho cam kết: Kiến tạo giải pháp dinh dưỡng cao cấp, đạt chuẩn quốc tế. Cùng với hành trình nâng chuẩn dinh dưỡng Việt, Nutifood góp phần nâng tầm vị thế của Việt Nam trên bản đồ ngành sữa quốc tế khi đồng kiến tạo thương hiệu toàn cầu.

Ông Trần Bảo Minh, Phó Chủ tịch HĐQT Nutifood phát biểu tại sự kiện hồi tháng 5. Ảnh: Nutifood.

Cũng theo ông Minh, tâm huyết về giải pháp dinh dưỡng được đơn vị giữ vẹn nguyên giá trị từ ngày đầu khởi sự kinh doanh năm 2000 đến nay. Động lực này cũng thúc đẩy Nutifood không ngừng mở rộng hợp tác chiến lược quốc tế, hiện thực hóa tầm nhìn “trở thành công ty danh tiếng toàn cầu về khoa học dinh dưỡng và chăm sóc sức khỏe”, mà minh chứng rõ nét nhất là sự hiện diện của hai thương hiệu sữa Úc cao cấp GippsNature và Nutifood Australia với sự kiện ra mắt chính thức tại Việt Nam vào ngày 31/10 sắp tới.

Nếu lễ ký kết tháng 5/2025 giữa Nutifood và ViPlus Dairy là bước khởi đầu mang tính chiến lược của liên doanh dinh dưỡng quốc tế, thì sự kiện vào ngày 31/10 sẽ là dấu mốc chính thức mở ra chương mới trong hành trình hợp tác này. Sự kiện này không chỉ giới thiệu một thương hiệu, mà còn góp phần khẳng định năng lực của Nutifood trong việc đưa trí tuệ và tiêu chuẩn dinh dưỡng Việt Nam vươn tầm thế giới, kiến tạo nên một thương hiệu dinh dưỡng toàn cầu dành cho mọi thế hệ.