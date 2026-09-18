Ông Nguyễn Xuân Vũ được bầu làm Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị SACOMBANK

Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc (SACOMBANK) vừa thống nhất bầu ông Nguyễn Xuân Vũ – Thành viên Hội đồng Quản trị giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị SACOMBANK nhiệm kỳ 2022 – 2026, kể từ ngày 18/09/2026.
Việc ông Nguyễn Xuân Vũ được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị đánh dấu bước kiện toàn quan trọng trong cơ cấu lãnh đạo cấp cao của SACOMBANK. Sự kiện này góp phần bảo đảm tính kế thừa và liên tục trong định hướng của Hội đồng Quản trị, đồng thời tạo nền tảng để Ngân hàng chủ động triển khai các mục tiêu trọng tâm trong giai đoạn phát triển mới.
Sinh năm 1981, ông Nguyễn Xuân Vũ là Cử nhân Học viện Tài chính, Thạc sĩ Tài chính ngân hàng Trường Đại học quốc gia Hà Nội. Ông có gần 20 năm đồng hành cùng SACOMBANK và đã đảm nhận nhiều vị trí quan trọng như: Trợ lý Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Phó Tổng Giám đốc... Ông Vũ đã trực tiếp điều hành và triển khai nhiều lĩnh vực trọng yếu của Ngân hàng. Quá trình này giúp ông tích lũy nền tảng chuyên môn sâu, kinh nghiệm thực tiễn toàn diện cùng khả năng tổ chức thực thi tại một Ngân hàng Thương mại có quy mô hoạt động lớn và mạng lưới rộng khắp.
Năm 2017, ông Nguyễn Xuân Vũ tham gia Hội đồng Quản trị SACOMBANK nhiệm kỳ 2017 – 2021, khi mới 36 tuổi và là thành viên trẻ nhất Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ này. Đến năm 2022, ông tiếp tục được Đại hội đồng cổ đông tín nhiệm bầu vào Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2026.
Việc ông Nguyễn Xuân Vũ được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị thể hiện sự tín nhiệm và ghi nhận của Hội đồng Quản trị đối với năng lực, kinh nghiệm cùng những đóng góp của ông trong thời gian qua. Với kinh nghiệm sâu rộng trên cả phương diện quản trị và điều hành, ông Nguyễn Xuân Vũ được kỳ vọng sẽ tiếp tục đóng góp tích cực vào việc nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng Quản trị, tăng cường năng lực quản trị và thúc đẩy triển khai các định hướng chiến lược của SACOMBANK; qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh và kiến tạo giá trị bền vững cho khách hàng, cổ đông, đối tác và cộng đồng.
Hiện Hội đồng Quản trị SACOMBANK nhiệm kỳ 2022 – 2026 có 7 thành viên, gồm ông Dương Công Minh – Chủ tịch, ông Nguyễn Đức Thụy – Phó Chủ tịch thường trực, ông Phạm Văn Phong và ông Nguyễn Xuân Vũ – Phó Chủ tịch, ông Phan Đình Tuệ – Thành viên, ông Vương Công Đức và bà Phạm Thị Thu Hằng – Thành viên độc lập.
Việc kiện toàn đội ngũ lãnh đạo cấp cao tiếp tục khẳng định quyết tâm của SACOMBANK trong việc xây dựng một hệ thống quản trị vững mạnh, phát huy năng lực của đội ngũ nhân sự giàu kinh nghiệm và chuẩn bị nền tảng cho những bước phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.
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