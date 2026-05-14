Phần lớn doanh nghiệp Nhà nước cổ phần hóa là công ty đại chúng chưa đủ điều kiện cơ cấu cổ đông

Ngày 14/5, thông tin từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, qua rà soát, phần lớn các trường hợp doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa là công ty đại chúng chưa đáp ứng điều kiện mới về công ty đại chúng liên quan đến điều kiện về cơ cấu cổ đông do tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn và cổ đông nhà nước còn ở mức cao, dẫn tới tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng thấp.

Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Vũ Thị Chân Phương phát biểu tại hội nghị.

Theo quy định của Luật chứng khoán, công ty đại chúng phải đáp ứng đồng thời các điều kiện về vốn điều lệ, vốn chủ sở hữu và cơ cấu cổ đông, trong đó tối thiểu 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết phải do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải cổ đông lớn nắm giữ. Các quy định này nhằm nâng cao chất lượng hàng hóa trên thị trường, tăng tính minh bạch, cải thiện thanh khoản và đáp ứng các tiêu chí nâng hạng TTCK Việt Nam.

Toàn cảnh hội nghị phổ biến các quy định pháp luật tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Theo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các doanh nghiệp này cần khẩn trương thực hiện các giải pháp tái cơ cấu về sở hữu cổ đông, vốn điều lệ, vốn chủ sở hữu để đáp ứng và duy trì các điều kiện công ty đại chúng theo quy định của pháp luật.

Để hỗ trợ doanh nghiệp duy trì tư cách công ty đại chúng và nâng cao hiệu quả huy động vốn, ngày 14/5 Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã tổ chức hội nghị phổ biến quy định của pháp luật về công ty đại chúng, huy động vốn, thoái vốn đối với các doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa đang niêm yết. Việc tuân thủ quy định sẽ góp phần quan trọng vào quá trình nâng tầm thị trường chứng khoán Việt Nam.