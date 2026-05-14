Phần lớn doanh nghiệp Nhà nước cổ phần hóa là công ty đại chúng chưa đủ điều kiện cơ cấu cổ đông

Hạnh Vân - Tú Chi
14/05/2026, 22:55
Ngày 14/5, thông tin từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, qua rà soát, phần lớn các trường hợp doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa là công ty đại chúng chưa đáp ứng điều kiện mới về công ty đại chúng liên quan đến điều kiện về cơ cấu cổ đông do tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn và cổ đông nhà nước còn ở mức cao, dẫn tới tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng thấp.
Theo quy định của Luật chứng khoán, công ty đại chúng phải đáp ứng đồng thời các điều kiện về vốn điều lệ, vốn chủ sở hữu và cơ cấu cổ đông, trong đó tối thiểu 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết phải do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải cổ đông lớn nắm giữ. Các quy định này nhằm nâng cao chất lượng hàng hóa trên thị trường, tăng tính minh bạch, cải thiện thanh khoản và đáp ứng các tiêu chí nâng hạng TTCK Việt Nam.
Theo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các doanh nghiệp này cần khẩn trương thực hiện các giải pháp tái cơ cấu về sở hữu cổ đông, vốn điều lệ, vốn chủ sở hữu để đáp ứng và duy trì các điều kiện công ty đại chúng theo quy định của pháp luật.
Để hỗ trợ doanh nghiệp duy trì tư cách công ty đại chúng và nâng cao hiệu quả huy động vốn, ngày 14/5 Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã tổ chức hội nghị phổ biến quy định của pháp luật về công ty đại chúng, huy động vốn, thoái vốn đối với các doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa đang niêm yết. Việc tuân thủ quy định sẽ góp phần quan trọng vào quá trình nâng tầm thị trường chứng khoán Việt Nam.
Thay đổi tư duy, cách tiếp cận khu vực FDI - đó là đánh giá của Phó Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Đức Hiển tại Diễn đàn Nhịp cầu Phát triển Việt Nam lần thứ 6 vừa diễn ra tại Hà Nội. Sự kiện do Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam và Tạp chí Kinh tế Việt Nam VnEconomy chủ trì tổ chức.
Chính phủ cam kết đồng hành, lắng nghe và hành động cùng doanh nghiệp, đó là khẳng định của Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng tại Diễn đàn Nhịp cầu Phát triển Việt Nam 2026 do Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam và Tạp chí Kinh tế Việt Nam VnEconomy chủ trì tổ chức vừa diễn ra tại Hà Nội.
Phát biểu khai mạc tại Diễn đàn Nhịp cầu Phát triển Việt Nam 2026, GS. TS. Hoàng Văn Cường đánh giá, sự kiện đã mở ra cơ hội đối thoại trực tiếp giữa doanh nghiệp FDI với cơ quan quản lý và doanh nghiệp trong nước, thúc đẩy liên kết chuỗi cung ứng, hợp tác đầu tư và mở rộng thị trường.
Sau 4 thập kỷ thực hiện công cuộc Đổi Mới đất nước và thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài, Việt Nam hôm nay đã vươn lên trở thành một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất khu vực Đông Nam Á, đứng thứ 32 nền kinh tế lớn nhất thế giới, và ngày càng khẳng định vị thế quan trọng trong khu vực và trên trường quốc tế.
Diễn đàn Nhịp cầu Phát triển Việt Nam – Vietnam Connect Forum (VCF) năm 2026 dưới sự chỉ đạo về chuyên môn nội dung của Ban Chính sách, chiến lược Trung ương; Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam và Tạp chí Kinh tế Việt Nam VnEconomy chủ trì tổ chức đã khai mạc chiều ngày 13/5 tại Hà Nội.
Việt Nam đang đứng trước cơ hội quan trọng để tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị mới của thế giới nhưng cũng gặp không ít thách thức, trong đó có vấn đề về mức độ lan tỏa công nghệ, tỷ lệ nội địa hóa và khả năng tham gia của doanh nghiệp Việt Nam vào chuỗi cung ứng toàn cầu vẫn còn hạn chế.
Diễn đàn Nhịp cầu Phát triển Việt Nam 2026 (Vietnam Connect Forum 2026) và Chương trình Rồng Vàng lần thứ 25 (Golden Dragon Awards 2026) phát sóng trực tiếp trên nền tảng VnEconomy.vn và FanPage VnEconomy....
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: