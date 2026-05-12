Phát hiện hơn 14 nghìn mỹ phẩm hết hạn và hàng tiêu dùng giả nhãn hiệu sắp đưa ra thị trường

Hạnh Vân - Tuấn Tú - Lê Chi
12/05/2026, 16:15
Chiều ngày 12/5, thông tin từ Cục Hải quan cho biết, lực lượng này vừa kịp thời ngăn chặn hơn 14.500 sản phẩm mỹ phẩm hết hạn sử dụng chuẩn bị đưa vào tiêu thụ. Theo đó, qua kiểm tra lô hàng mỹ phẩm nhập khẩu theo loại hình A11 (nhập kinh doanh tiêu dùng) của Công ty TNHH Thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu H.G, lực lượng Hải quan phát hiện doanh nghiệp khai báo hàng hóa là sản phẩm toner dưỡng da cân bằng giữ ẩm DR WONJIN HYAL-8 TONER 750ml, thương hiệu DR WONJIN (Hàn Quốc), mới 100%, được vận chuyển từ Hồng Kông về cảng Cát Lái.
Tuy nhiên, kết quả kiểm tra cho thấy toàn bộ lô hàng gồm 14.550 chai đã hết hạn sử dụng gần một năm. Hạn sử dụng thể hiện trên thùng carton và trên sản phẩm là ngày 16/8/2025.
Qua các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan chức năng tiếp tục phát hiện lô hàng khóa cửa nhập khẩu theo loại hình A11 (nhập kinh doanh tiêu dùng) của Công ty TNHH Thương mại xuất nhập khẩu HP có dấu hiệu nghi vấn. Đội 3, Chi cục Điều tra chống buôn lậu đã phối hợp với Hải quan cửa khẩu Cát Lái và Đội Kiểm soát Hải quan thuộc Chi cục Hải quan khu vực II tiến hành kiểm tra thực tế lô hàng. Kết quả kiểm tra phát hiện có 05 mục hàng (tổng 15.790 sản phẩm khoá) không khai báo Hải quan. Trong đó, đáng chú ý có 1440 sản phẩm (48 thùng) khoá SOLEX là hàng giả nhãn hiệu SOLEX.
Cũng theo thông tin mới nhất từ Cục Hải quan, hơn 3.000 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng trong lô hàng đi Campuchia vừa được phát hiện, xử lý khi kiểm tra lô hàng quá cảnh từ cảng Cát Lái đi Campuchia của Công ty TNHH LS. Lô hàng bị phát hiện đều là sản phẩm giả mạo các thương hiệu đã được bảo hộ tại Việt Nam, gồm: 450 quả bóng đá mang nhãn hiệu MIKASA FT-5 và 560 quả bóng chuyền nhãn hiệu MIKASA MG MV200; 90 bộ đồ chơi nhập vai SPIDERMAN, 780 quả bóng đá trẻ em chủ đề SPIDERMAN và 700 bộ đồ chơi xe đua AVENGERS là hàng hóa giả mạo nhãn hiệu “SPIDER-MAN” và “AVENGERS”; 260 bộ lắp ráp LEGO NINJAGO và 300 bộ xếp hình NINJAGO 126 mảnh ghép giả mạo nhãn hiệu LEGO NINJAGO.
Hiện Chi cục Điều tra chống buôn lậu đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan để xác minh, xử lý các vụ việc theo quy định của pháp luật.
