[Trực tiếp] Tọa đàm “Khi thị trường đổi chiều: Hành trình thích ứng của SMEs”

Những vấn đề chính được trao đổi tại tọa đàm:

Thực trạng hoạt động và vai trò của khu vực SMEs trong nền kinh tế;

Tình hình tiếp cận tín dụng của SMEs hiện nay;

Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng vay vốn của SMEs (tài sản bảo đảm, minh bạch tài chính, quản trị…);

Mức độ phù hợp của mô hình tín dụng truyền thống đối với SMEs;

Xu hướng chuyển đổi sang mô hình tín dụng dựa trên dữ liệu và dòng tiền;

Vai trò của chuyển đổi số trong nâng cao khả năng tiếp cận vốn của doanh nghiệp;

Mức độ sẵn sàng của SMEs trong việc chuẩn hóa dữ liệu và tham gia hệ sinh thái số;

Thực trạng và hiệu quả hoạt động của các cơ chế bảo lãnh tín dụng cho SMEs;

Những khó khăn trong kết nối giữa doanh nghiệp, ngân hàng và các quỹ hỗ trợ;

Khuyến nghị chính sách hỗ trợ SMEs cải thiện khả năng tiếp cận tín dụng trong giai đoạn tới.

Toạ đàm có sự tham gia của các khách mời:

TS. Tô Hoài Nam, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam;

GS.TS. Hoàng Văn Cường, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam.

Điều hành tọa đàm: Nhà báo Ngô Xuân Vũ, Phó Tổng Thư ký Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy.

Trân trọng kính mời quý độc giả theo dõi tọa đàm trên các nền tảng VnEconomy.vn, FanPage VnEconomy vào lúc 9h ngày 29/4/2026.