Du lịch Huế “bội thu” gần 1.000 tỷ đồng dịp Giỗ Tổ, sản phẩm đêm hút khách

Nguyễn Thuấn

27/04/2026, 14:00

Trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, du lịch Huế ghi nhận lượng khách tăng mạnh với gần 395.000 lượt, mang về doanh thu ước đạt 958 tỷ đồng. Điểm nhấn là các sản phẩm du lịch đêm tại Đại Nội Huế đã tạo sức hút lớn, góp phần nâng tầm trải nghiệm và kéo dài thời gian lưu trú của du khách.

Theo Sở Du lịch thành phố Huế, trong 5 ngày từ 24 đến 28/4, tổng lượng khách đến tham quan các điểm du lịch trên địa bàn ước đạt khoảng 395.000 lượt, trong đó khách quốc tế đạt gần 98.700 lượt. Doanh thu từ du lịch đạt khoảng 958 tỷ đồng.

Dòng người đổ về Huế tạo nên không khí sôi động tại các điểm du lịch.

Công suất phòng tại các khách sạn và cơ sở lưu trú đạt trên 90%, riêng ngày cao điểm 27/4 (mùng 10 tháng 3 âm lịch) gần như “cháy phòng” với tỷ lệ lấp đầy lên tới 99%.

Các điểm du lịch chính của thành phố Huế chật kín khách du lịch
Các điểm du lịch chính của thành phố Huế chật kín khách du lịch

Một trong những điểm nhấn nổi bật trong dịp này là chương trình “Hoàng cung Huyền ảo” diễn ra tại Đại Nội Huế từ ngày 25 đến 28/4. Đây là hoạt động thuộc khuôn khổ Festival Huế 2026, nằm trong Lễ hội mùa Hạ “Kinh thành tỏa sáng”.

Không gian Hoàng cung về đêm lung linh ánh sáng trong chương trình “Hoàng cung Huyền ảo”
Không gian Hoàng cung về đêm lung linh ánh sáng trong chương trình “Hoàng cung Huyền ảo”

Chương trình mở cửa miễn phí vào ban đêm, mang đến cho người dân và du khách cơ hội trải nghiệm không gian cung đình lung linh với hàng loạt hoạt động đặc sắc như: lễ đổi gác tại Ngọ Môn, trình diễn ánh sáng kết hợp âm thanh, múa đèn lồng, tái hiện lễ thiết triều triều Nguyễn, thao diễn kinh binh… cùng các không gian văn hóa, ẩm thực và trải nghiệm công nghệ tương tác.

Lãnh đạo thành phố Huế cùng du khách tham dự chương trình “Hoàng cung Huyền ảo”
Lãnh đạo thành phố Huế cùng du khách tham dự chương trình “Hoàng cung Huyền ảo”

Không gian Hoàng cung về đêm được “đánh thức” bằng sự kết hợp giữa nghệ thuật truyền thống và công nghệ hiện đại, tạo nên một bức tranh đa tầng trải nghiệm, vừa giàu giá trị lịch sử vừa mang hơi thở đương đại.

Đáng chú ý, việc miễn phí vé vào cửa đã giúp chương trình tiếp cận đông đảo công chúng, mở ra hướng đi mới trong phát triển sản phẩm du lịch văn hóa đặc thù – du lịch đêm.

Đông đảo du khách và người dân thích thú với chương trình “Hoàng cung Huyền ảo”
Đông đảo du khách và người dân thích thú với chương trình “Hoàng cung Huyền ảo”

Theo ông Trần Hữu Thùy Giang, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế, năm 2026 đánh dấu nhiều cơ hội phát triển mới khi Huế định hướng trở thành thành phố Festival đặc trưng của Việt Nam, với gần 80 hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao diễn ra xuyên suốt năm.

Trong đó, Lễ hội mùa Hạ “Kinh thành tỏa sáng” (từ tháng 4 đến tháng 6) được xác định là giai đoạn cao điểm, hội tụ các chương trình quy mô lớn, kết hợp giữa không gian di sản, nghệ thuật trình diễn và công nghệ hiện đại, mang lại những trải nghiệm mới mẻ, giàu cảm xúc.

“Hoàng cung Huyền ảo” không chỉ là điểm nhấn của Festival Huế 2026 mà còn được kỳ vọng trở thành sản phẩm du lịch đêm đặc trưng, góp phần đa dạng hóa trải nghiệm và nâng cao vị thế của Huế trên bản đồ du lịch văn hoá.

Du khách ngắm cảnh bên bờ sông Hương
Du khách ngắm cảnh bên bờ sông Hương

Đà tăng trưởng chưa dừng lại khi Sở Du lịch thành phố Huế dự báo, trong dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5 (từ 29/4 đến 3/5), Huế có thể đón khoảng 610.000 lượt khách, tăng 73,7% so với cùng kỳ năm trước.

Những con số ấn tượng cùng các sản phẩm du lịch mới, đặc biệt là du lịch đêm gắn với di sản, đang cho thấy hướng đi đúng của Huế trong việc khai thác chiều sâu giá trị văn hóa, đồng thời tạo động lực tăng trưởng bền vững cho ngành du lịch địa phương.

Phú Thọ đón 6,5 triệu lượt khách dịp Giỗ Tổ

14:50, 27/04/2026

Phú Thọ đón 6,5 triệu lượt khách dịp Giỗ Tổ

Biến thôn làng thành điểm du lịch "phải check in"

09:20, 27/04/2026

Biến thôn làng thành điểm du lịch

Đọc thêm

Hà Nội kích cầu du lịch, hướng tới mục tiêu đón 12 triệu khách quốc tế

Hà Nội kích cầu du lịch, hướng tới mục tiêu đón 12 triệu khách quốc tế

Theo Sở Du lịch Hà Nội, trong tháng 4/2026, tổng lượng khách du lịch đến Thủ đô ước đạt 3,09 triệu lượt, tăng 13,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó khách quốc tế đạt khoảng 780 nghìn lượt, tổng thu từ khách du lịch ước đạt 12,65 nghìn tỷ đồng...

Phú Thọ đón 6,5 triệu lượt khách dịp Giỗ Tổ

Phú Thọ đón 6,5 triệu lượt khách dịp Giỗ Tổ

Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa du lịch Phú Thọ năm Bính Ngọ 2026 đánh dấu bước chuyển mình đáng chú ý khi lần đầu tiên Phú Thọ tổ chức trong không gian phát triển mới sau sáp nhập…

Biến thôn làng thành điểm du lịch

Biến thôn làng thành điểm du lịch "phải check in"

Một cộng đồng sinh ra từ biến động lịch sử đã trở thành điểm đến thu hút Gen Z. Thay vì xây dựng lại từ đầu, mô hình này tận dụng chính những gì đã tồn tại: kiến trúc, cộng đồng, ký ức, để tạo ra giá trị mới. Từ đó tạo ra tính thẩm mỹ giàu bản sắc…

Về Huế mùa Festival, dạo “vườn nghệ thuật” giữa Hoàng cung

Về Huế mùa Festival, dạo “vườn nghệ thuật” giữa Hoàng cung

Trong khuôn khổ Festival Huế 2026, chương trình “Triển lãm, trưng bày phong lan, cây cảnh, đá cảnh ba miền năm 2026” mang đến không gian nghệ thuật sinh vật cảnh đặc sắc ngay trong Đại Nội Huế, thu hút đông đảo người dân và du khách…

Quảng Trị mở “bản giao hưởng” du lịch mùa hè với chuỗi sự kiện kéo dài 8 ngày

Quảng Trị mở “bản giao hưởng” du lịch mùa hè với chuỗi sự kiện kéo dài 8 ngày

Từ ngày 24/4 đến 1/5, Quảng Trị bước vào mùa cao điểm du lịch với Tuần Văn hóa Du lịch 2026 – chuỗi hoạt động quy mô, kết hợp hài hòa giữa văn hóa, ẩm thực, giải trí và khám phá thiên nhiên. Sự kiện không chỉ làm mới trải nghiệm cho du khách mà còn mở ra hướng đi bền vững cho ngành du lịch địa phương.

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

9 nhà sản xuất chip nhớ lớn nhất thế giới, Samsung và SK Hynix dẫn đầu

9 nhà sản xuất chip nhớ lớn nhất thế giới, Samsung và SK Hynix dẫn đầu

Những quốc gia tăng dân số mạnh nhất trong 25 năm qua, Việt Nam cũng có mặt

Những quốc gia tăng dân số mạnh nhất trong 25 năm qua, Việt Nam cũng có mặt

Củng cố “lá chắn” năng lượng quốc gia

Củng cố “lá chắn” năng lượng quốc gia

Chinamaxxing: "Quyền lực mềm" của xu hướng tiêu dùng Trung Quốc trên toàn cầu

Cần một nhịp điều chỉnh để cơ cấu dòng tiền từ nhóm Vingroup sang các lĩnh vực khác

Lừa bán nhà, đất "giá ưu đãi", chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Hà Nội kích cầu du lịch, hướng tới mục tiêu đón 12 triệu khách quốc tế

NCB bứt tốc mạnh mẽ trong quý 1/2026

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

