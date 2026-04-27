Du lịch Huế “bội thu” gần 1.000 tỷ đồng dịp Giỗ Tổ, sản phẩm đêm hút khách
Nguyễn Thuấn
27/04/2026, 14:00
Trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, du lịch Huế ghi nhận lượng khách tăng mạnh với gần 395.000 lượt, mang về doanh thu ước đạt 958 tỷ đồng. Điểm nhấn là các sản phẩm du lịch đêm tại Đại Nội Huế đã tạo sức hút lớn, góp phần nâng tầm trải nghiệm và kéo dài thời gian lưu trú của du khách.
Theo Sở Du lịch thành phố Huế, trong 5 ngày từ 24 đến 28/4,
tổng lượng khách đến tham quan các điểm du lịch trên địa bàn ước đạt khoảng
395.000 lượt, trong đó khách quốc tế đạt gần 98.700 lượt. Doanh thu từ du lịch
đạt khoảng 958 tỷ đồng.
Công suất phòng tại các khách sạn và cơ sở lưu trú đạt trên
90%, riêng ngày cao điểm 27/4 (mùng 10 tháng 3 âm lịch) gần như “cháy phòng” với
tỷ lệ lấp đầy lên tới 99%.
Một trong những điểm nhấn nổi bật trong dịp này là chương
trình “Hoàng cung Huyền ảo” diễn ra tại Đại Nội Huế từ ngày 25 đến 28/4. Đây là
hoạt động thuộc khuôn khổ Festival Huế 2026, nằm trong Lễ hội mùa Hạ “Kinh
thành tỏa sáng”.
Chương trình mở cửa miễn phí vào ban đêm, mang đến cho người
dân và du khách cơ hội trải nghiệm không gian cung đình lung linh với hàng loạt
hoạt động đặc sắc như: lễ đổi gác tại Ngọ Môn, trình diễn ánh sáng kết hợp âm
thanh, múa đèn lồng, tái hiện lễ thiết triều triều Nguyễn, thao diễn kinh binh…
cùng các không gian văn hóa, ẩm thực và trải nghiệm công nghệ tương tác.
Không gian Hoàng cung về đêm được “đánh thức” bằng sự kết hợp
giữa nghệ thuật truyền thống và công nghệ hiện đại, tạo nên một bức tranh đa tầng
trải nghiệm, vừa giàu giá trị lịch sử vừa mang hơi thở đương đại.
Đáng chú ý, việc miễn phí vé vào cửa đã giúp chương trình tiếp
cận đông đảo công chúng, mở ra hướng đi mới trong phát triển sản phẩm du lịch
văn hóa đặc thù – du lịch đêm.
Theo ông Trần Hữu Thùy Giang, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế, năm 2026 đánh dấu nhiều cơ hội phát triển mới khi Huế định hướng trở thành
thành phố Festival đặc trưng của Việt Nam, với gần 80 hoạt động văn hóa, nghệ
thuật, thể thao diễn ra xuyên suốt năm.
Trong đó, Lễ hội mùa Hạ “Kinh thành tỏa sáng” (từ tháng 4 đến
tháng 6) được xác định là giai đoạn cao điểm, hội tụ các chương trình quy mô lớn,
kết hợp giữa không gian di sản, nghệ thuật trình diễn và công nghệ hiện đại,
mang lại những trải nghiệm mới mẻ, giàu cảm xúc.
“Hoàng cung Huyền ảo” không chỉ là điểm nhấn của Festival Huế
2026 mà còn được kỳ vọng trở thành sản phẩm du lịch đêm đặc trưng, góp phần đa
dạng hóa trải nghiệm và nâng cao vị thế của Huế trên bản đồ du lịch văn hoá.
Đà tăng trưởng chưa dừng lại khi Sở Du lịch thành phố Huế dự
báo, trong dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5 (từ 29/4 đến 3/5), Huế có thể đón khoảng
610.000 lượt khách, tăng 73,7% so với cùng kỳ năm trước.
Những con số ấn tượng cùng các sản phẩm du lịch mới, đặc biệt
là du lịch đêm gắn với di sản, đang cho thấy hướng đi đúng của Huế trong việc
khai thác chiều sâu giá trị văn hóa, đồng thời tạo động lực tăng trưởng bền vững
cho ngành du lịch địa phương.
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
