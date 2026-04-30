Cầu vượt cửa biển dài nhất miền Trung thông xe

Sau hơn 3 năm triển khai, cầu vượt cửa biển Thuận An – công trình hạ tầng giao thông quy mô lớn, giữ kỷ lục dài nhất khu vực miền Trung, đã chính thức thông xe, mở ra trục kết nối ven biển quan trọng, tạo động lực mới cho phát triển kinh tế - du lịch của thành phố Huế.
Sáng 30/4, cầu vượt cửa biển Thuận An chính thức được đưa
vào khai thác từ 6 giờ 30. Đây là dấu mốc quan trọng trong quá trình hoàn thiện
tuyến đường bộ ven biển qua thành phố Huế – dự án hạ tầng trọng điểm được kỳ vọng
tạo cú hích cho không gian phát triển hướng biển.
Theo Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông
thành phố Huế, đến thời điểm hiện tại, công trình đã cơ bản hoàn thành các hạng
mục chính như thảm bê tông nhựa mặt cầu, hệ thống điện chiếu sáng, lan can, biển
báo và sơn kẻ phân làn giao thông, đủ điều kiện để đưa vào khai thác bước đầu.
Một số hạng mục phụ trợ như vỉa hè và hệ thống thoát nước cuối
tuyến đang tiếp tục được hoàn thiện, dự kiến toàn tuyến sẽ hoàn chỉnh vào ngày
30/6 tới.
Cầu vượt cửa biển Thuận An là hạng mục quan trọng thuộc dự
án tuyến đường bộ ven biển qua thành phố Huế. Dự án được khởi công từ ngày
24/3/2022, theo kế hoạch ban đầu hoàn thành vào tháng 3/2025. Tuy nhiên, do vướng
mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, tiến độ thi công đã kéo dài hơn dự kiến.
Giai đoạn 1 của dự án có tổng mức đầu tư khoảng 2.400 tỷ đồng,
trong đó chi phí xây lắp chiếm hơn 2.088 tỷ đồng. Tuyến có điểm đầu tại nút
giao Quốc lộ 49B – cầu Tam Giang và điểm cuối tại nút giao Quốc lộ 49A – 49B, với
tổng chiều dài khoảng 7,785 km.
Riêng cầu vượt cửa biển Thuận An dài khoảng 2,36 km trở
thành cầu vượt cửa biển dài nhất miền Trung, trong khi phần đường bộ dài khoảng
5,3 km.
Công trình do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình
giao thông thành phố Huế làm chủ đầu tư. Liên danh nhà thầu thi công gồm Công
ty Cổ phần Xây dựng Tân Nam, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đạt Phương và Công ty Cổ
phần 479 Hòa Bình.
Việc đưa cầu vào khai thác không chỉ góp phần hoàn thiện mạng
lưới giao thông ven biển, giảm tải cho các tuyến đường hiện hữu, mà còn mở ra
dư địa phát triển mới cho khu vực cửa biển Thuận An, thúc đẩy liên kết vùng,
phát triển du lịch biển và dịch vụ ven biển của thành phố Huế trong thời gian tới.
