Phát triển thương hiệu du lịch ẩm thực Hà Nội

Năm 2024, du lịch Hà Nội sẽ tăng cường xây dựng và quảng bá các sản phẩm du lịch mới tập trung vào khai thác thế mạnh văn hóa lịch sử, trọng tâm là đẩy mạnh văn hóa du lịch gắn với văn hóa nông thôn làng nghề và ẩm thực.

Đầu năm 2024, Hà Nội lần thứ 2 được bình chọn là điểm đến ẩm thực hàng đầu trên Tripadvisor 2023 Travellers' Choice Best of the Best Awards. Thủ đô Hà Nội đã giành vị trí dẫn đầu trong hạng mục "Điểm đến ẩm thực" trên Tripadvisor Travelers' Choice Best of the Best, giải thưởng thường niên được trao dựa trên đánh giá và ý kiến ​​của cộng đồng trong khoảng thời gian 12 tháng. Các điểm đến khác, bao gồm Rome, Crete, Cusco của Peru và Florence ở Ý cũng theo sau.

Năm 2023, ba nhà hàng của Hà Nội được gắn 1 sao Michelin (Giải thưởng danh giá trong làng ẩm thực thế giới), 45 nhà hàng khác được vinh danh và một giải thưởng dành cho đầu bếp trẻ xuất sắc tại sự kiện Michelin Guide Ceremony diễn ra hồi tháng 6 tại Hà Nội.

Hà Nội với những món ăn truyền thống đặc sắc đang dần trở thành điểm đến về ẩm thực được nhiều du khách quốc tế đánh giá cao và lựa chọn. Ông Nguyễn Hữu Việt, Trưởng phòng xúc tiến - Trung tâm Đầu tư, Xúc tiến, Du lịch, Thương mại Hà Nội chia sẻ: “Chúng tôi sẽ tận dụng cơ hội và biến các danh hiệu được thế giới công nhận này làm lợi thế để xây dựng sản phẩm du lịch cho Thủ Đô trong thời gian tới”.

Thành phố sẽ tổ chức các hoạt động khai thác, quảng bá các giá trị văn hóa ẩm thực đến với đông đảo du khách trong và ngoài nước.

Theo đó, khai thác lợi thế này, định hướng phát triển du lịch thành phố Hà Nội đến năm 2030 xác định sản phẩm dịch vụ ẩm thực của Thủ đô sẽ được phát triển đa dạng, tập trung vào các loại hình mang tính chất độc đáo như phố ẩm thực đêm, làng nghề ẩm thực... bên cạnh hệ thống các nhà hàng, để đáp ứng nhu cầu của nhân dân và khách du lịch.

Ngoài ra, với mục tiêu trở thành “Bếp ăn của Thế giới” nhằm đẩy mạnh quảng bá du lịch ẩm thực Thủ Đô, Sở Du lịch Hà Nội sẽ xây dựng bản đồ Food Tour để du khách có thể tự mình khám phá, trải nghiệm ẩm thực Hà Nội. Thành phố cũng đã tổ chức các hoạt động khai thác, quảng bá các giá trị văn hóa ẩm thực đến với đông đảo du khách trong và ngoài nước, chẳng hạn như: Không gian giới thiệu ẩm thực Hà Nội với chủ đề “Tinh hoa ẩm thực Việt” diễn ra thường niên, quy tụ các hội nghề nghiệp, nghệ nhân, doanh nghiệp, cơ sở ẩm thực, giới thiệu các món ngon Hà Nội và cả nước.

Chia sẻ về trọng tâm xúc tiến quảng bá và xây dựng sản phẩm du lịch Hà Nội năm 2024, ông Bùi Huy Quang, Phó Giám đốc Trung tâm Đầu tư, Xúc tiến, Du lịch, Thương mại Hà Nội cho hay: “Năm nay chúng tôi sẽ tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm để quảng bá về ẩm thực và làng nghề truyền thống của Hà Nội, trong đó sự kiện lớn nhất và gần đây nhất là Lễ hội Du lịch Hà Nội “Thăng Long – Hà Nội, Thủ đô quyến rũ” sẽ diễn ra tại Công viên Thống Nhất từ ngày 25 - 30/4/2024”.

“Hà Nội cũng sẽ kết hợp với các làng nghề truyền thống, các nghệ nhân ẩm thực để xây dựng các chương trình xúc tiến, quảng bá giới thiệu về ẩm thực Hà Nội trên các kênh truyền thông lớn của Việt Nam và thế giới”, ông Nguyễn Hữu Việt chia sẻ.

“Tại Lễ hội du lịch năm nay, Hà Nội đã tổ chức các hoạt động trưng bày, trải nghiệm trình diễn các món ăn bình dân truyền thống nhưng rất hấp dẫn như: bánh mì, bún thang, xôi Phú Thượng, nem Phùng, bánh tẻ Sơn tây, bánh tôm - ốc Hồ Tây, phở (gà bò) bún chả nem, bánh cuốn Thanh Trì, chè sen bánh cốm Hàng Than... Đây là những món ăn truyền thống, đặc trưng đã góp phần làm nên thương hiệu ẩm thực của Hà Nội”.

Được biết, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Hà Nội “Thăng Long – Hà Nội, Thủ đô quyến rũ” sẽ đưa ẩm thực vào khu vực riêng với quy mô lớn tại Công viên Thống nhất để phục vụ được nhiều du khách hơn. Ngoài ra, 20 địa phương tham gia Lễ hội sẽ giới thiệu các ẩm thực đặc sắc bản địa để đóng góp thêm sắc màu cho lễ hội. Gian hàng ẩm thực sẽ được bố trí để khách trải nghiệm tối đa, thoải mái nhất về không gian.

Năm nay, Hà Nội sẽ tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm để quảng bá về ẩm thực và làng nghề truyền thống.

Bên cạnh ẩm thực, tiếp tục tập trung vào khai thác thế mạnh văn hóa truyền thống, Lễ hội du lịch Hà Nội năm nay đã dành riêng một khu vực riêng để trình diễn, giới thiệu các làng nghề truyền thống đặc sắc có màu sắc du lịch trải nghiệm của Hà Nội như: múa rối nước Đào Thúc, nón Chuông Chương Mỹ, thêu Quất Động, gốm Bát Tràng, sơn mài Hà Thái, lụa Vạn Phúc… Diễn ra trong không gian rộng, không chỉ tham quan, xem các màn trình diễn làm nón, vuốt gốm, dệt lụa…du khách sẽ được trực tiếp trải nghiệm các hoạt động thú vị đặc sắc của mỗi làng nghề.

Lễ hội Du lịch Hà Nội “Thăng Long – Hà Nội, Thủ đô quyến rũ” sẽ có nhiều các hoạt động đặc sắc, hấp dẫn như: Khu giới thiệu các sản phẩm kích cầu du lịch của các khu, điểm, doanh nghiệp du lịch trên địa bàn thành phố Hà Nội và cả nước; Khu gian hàng ẩm thực Hà Nội, khu giới thiệu du lịch làng nghề truyền thống...

Bên cạnh đó là các hoạt động biểu diễn nghệ thuật đương đại và nghệ thuật truyền thống diễn ra liên tục nhằm mang đến sự đa dạng cho hoạt động trải nghiệm của các tầng lớp nhân dân và du khách như: Giải đấu Streets dance; Nhảy Flashmob; Biểu diễn nghệ thuật múa rối nước “Hoàng thành Thăng Long”; Múa rồng nghệ thuật; Biểu diễn nhạc cụ dân gian “Thủ đô hào hùng”; show trình diễn Áo dài “Vàng son lịch sử Tràng An”; Hoạt động vẽ tranh “Cảm xúc trong em”…

Tại đây, các doanh nghiệp sẽ công bố một số sản phẩm du lịch mới là những tour độc lạ mang lại trải nghiệm mới được xây dựng trên cơ sở những điểm di tích lịch sử văn hóa của Hà Nội và các địa phương.