Loạt tour mới giúp Hà Nội vượt chỉ tiêu đón 4 triệu khách quốc tế

Theo thông tin của Sở Du lịch Hà Nội, khách du lịch quốc tế đến Hà Nội trong 11 tháng qua ước đạt 4,1 triệu lượt, tăng hơn 3 lần so với cùng kỳ năm 2022, vượt chỉ tiêu cả năm 2023 (4 triệu lượt). Điều này cho thấy những nỗ lực của thành phố trong việc xúc tiến, quảng bá du lịch Hà Nội là điểm đến “an toàn, thân thiện, hấp dẫn” với du khách quốc tế đã bước đầu phát huy hiệu quả.

KHÁCH QUỐC TẾ TĂNG HƠN 3 LẦN SO VỚI CÙNG KỲ

Cụ thể, trong tháng 11/2023, Hà Nội đã đón 1,8 triệu lượt khách, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2022, giảm 4,2% so với tháng 10/2023. Trong đó, khách du lịch quốc tế ước đạt 453,9 nghìn lượt, tăng 56,6% so với cùng kỳ năm 2022, khách du lịch nội địa ước đạt 1,35 triệu lượt, tương đương cùng kỳ năm 2022. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt hơn 7,37 nghìn tỷ đồng, tăng 21,4% so với cùng kỳ năm 2022 và giảm 4,7% so với tháng 10/2023.

Hà Nội hiện có 3.758 cơ sở lưu trú du lịch với 71.016 phòng, trong đó có 605 khách sạn, căn hộ đã được xếp hạng từ 1-5 sao với 26.411 phòng. Trong 11 tháng, công suất trung bình khối khách sạn đạt 59,3%, tăng 23,1% so với cùng kỳ năm 2022. Tính chung 11 tháng của năm 2023, tổng khách du lịch đến Hà Nội đạt 22,6 triệu lượt khách, tăng 32,4% so với cùng kỳ năm 2022. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 84,25 nghìn tỷ đồng, tăng 58,4% so với cùng kỳ năm trước.

Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Đặng Hương Giang thông tin, để đa dạng hóa sản phẩm du lịch phục vụ khách, thời gian qua, Sở Du lịch Hà Nội đã có nhiều hoạt động tích cực như: Tổ chức Lễ hội Quà tặng Du lịch Hà Nội năm 2023; Ra mắt nhiều sản phẩm du lịch Đêm Hà Nội… Cùng với đó, Hà Nội tiếp tục triển khai hiệu quả việc xây dựng mô hình phát triển kinh tế du lịch - nông nghiệp, Nông thôn như: Triển khai xây dựng thí điểm mô hình du lịch cộng đồng gắn với các giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số huyện Ba Vì.

Cuối tuần qua, Hà Nội đã công bố 15 sản phẩm du lịch đêm được lựa chọn để giới thiệu tới du khách.

Tháng 10 vừa qua, thành phố Hà Nội lần đầu tiên được xướng tên với giải thường "Điểm đến thành phố Golf tốt nhất thế giới năm 2023" - World’s Best Golf City Destination 2023 tại Lễ trao giải thưởng Golf thế giới (World Golf Awards) lần thứ 10. Giải thưởng Golf thế giới (World Golf Awards) là hệ thống giải thưởng hàng đầu thế giới công nhận và vinh danh các thành tích xuất sắc trong lĩnh vực du lịch golf, các sân golf đẳng cấp, các điểm đến chơi golf… Để đạt được giải thưởng danh giá này, Hà Nội đã xuất sắc vượt qua các thành phố nổi tiếng với sản phẩm du lịch golf khác như Paris, New York.

Cuối tuần qua, Hà Nội đã công bố 15 sản phẩm du lịch đêm trong số nhiều sản phẩm hiện đang được khai thác, được lựa chọn để giới thiệu tới du khách, gồm những sản phẩm hiện được đầu tư làm mới về nội dung, hình thức thể hiện và có những sản phẩm được xây dựng mới, lần đầu được giới thiệu. Việc phát trển các sản phẩm du lịch đêm sẽ gia tăng thêm trải nghiệm cho du khách, kéo dài thời gian lưu trú. Đặc biệt là các sản phẩm du lịch đêm này đang tập trung khai thác các giá trị di sản ngàn năm văn hiến của Thủ đô Hà Nội.

KINH TẾ ĐÊM LÀ GIẢI PHÁP QUAN TRỌNG

Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Đặng Hương Giang nhấn mạnh, cùng với nỗ lực của thành phố, thời gian tới ngành du lịch Thủ đô sẽ tiếp tục triển khai kế hoạch nâng cao chất lượng sản phẩm, điểm đến du lịch gắn với di sản di tích, làng nghề dịp cuối năm theo tuyến Trung tâm Hà Nội - Thanh Trì - Thường Tín - Phú Xuyên và tuyến Trung tâm Hà Nội - Thanh Oai - Ứng Hòa - Mỹ Đức.

Đồng thời thí điểm xây dựng mô hình du lịch cộng đồng gắn với trải nghiệm thực tế tại các làng nghề và các điểm du lịch gắn với các giá trị truyền thống của các dân tộc thiểu số tại huyện Ba Vì... Đây được xem là các hoạt động được du khách trong nước và quốc tế vô cùng ưa thích.

Thị trường sản phẩm du lịch golf Hà Nội hướng đến trong ngắn hạn là các thị trường Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Đông Nam Á...

Đầu tháng 12/2023, Sở Du lịch cũng tổ chức Chương trình kết nối sản phẩm du lịch Golf giữa Hà Nội với các tỉnh, thành phố phía Bắc năm 2023. Hiện tại thành phố Hà Nội đang phát triển 6 cụm sân golf với 10 sân golf tiêu chuẩn. Đây đều là những sân golf lớn, chuyên nghiệp, đạt chuẩn quốc tế với cảnh quan tự nhiên đa dạng, hấp dẫn, đáp ứng nhu cầu phong phú của người chơi, nhất là du khách quốc tế khi đến Việt Nam..

Chương trình có chuỗi 03 hoạt động lớn, bao gồm: Hội nghị “Định hướng và Liên kết phát triển sản phẩm du lịch Golf giữa Hà Nội và các địa phương”, Chương trình “Khảo sát các điểm du lịch trên địa bàn thị xã Sơn Tây” và Chương trình “Giải Golf Du lịch Hà Nội năm 2023”. Theo đó, thị trường sản phẩm du lịch golf hướng đến trong ngắn hạn là các thị trường Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Đông Nam Á và sẽ mở rộng ra các thị trường tiềm năng như: Bắc Mỹ, Úc, Trung Đông… trong dài hạn.

Cũng trong trong tháng 12/2023, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch TP. Hà Nội sẽ tổ chức Chương trình liên kết, xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch Hà Nội - Lâm Đồng 2023 với chủ đề “Ngày hội Hà Nội tại tỉnh Lâm Đồng”. Chương trình nhằm liên kết hợp tác phát triển du lịch giữa các tỉnh, thành và các vùng; phát huy thế mạnh về bản sắc văn hóa, cảnh quan và sản vật của từng địa phương trong việc xây dựng sản phẩm thu hút du khách.

Kinh tế ban đêm là giải pháp quan trọng nhằm khai thác tiềm năng, lợi thế, tận dụng tối đa các nguồn lực sẵn có của Thủ đô.

Sở Du lịch cho biết đơn vị cũng sẽ tích cực triển khai kế hoạch chuyển đổi số, trong đó, đẩy mạnh ứng dụng nền tảng địa chỉ số trong hoạt động du lịch; số hóa hệ thống thông tin về khu, điểm du lịch, cơ sở dịch vụ du lịch Hà Nội. Chú trọng số hóa bằng giao diện ảnh 360 độ và các công nghệ mới tại các điểm đến làng nghề, di tích, di sản văn hóa trên địa bàn Thành phố.

“Bên cạnh hoạt động chuyển đổi số, Sở Du lịch phối hợp với các sở ngành xây dựng đề án phát triển các sản phẩm du lịch mới, trọng tâm như sản phẩm du lịch đường sông dọc theo tuyến Chương Dương Độ - Cảng Bát Tràng, mở rộng tuyến xe bus 02 tầng đến các điểm du lịch khu vực ngoại thành”, bà Giang nhấn mạnh.

Hà Nội đạt mục tiêu phấn đấu năm 2024 thu hút khoảng 25,5 triệu lượt khách, tăng 13,3% so với năm 2023. Để đạt được điều đó Ngành Du lịch TP. Hà Nội xác định phát triển kinh tế ban đêm là giải pháp quan trọng nhằm khai thác tiềm năng, lợi thế, tận dụng tối đa các nguồn lực sẵn có của Thủ đô, mang tới cho người dân cũng như khách du lịch những sản phẩm du lịch đêm đa dạng, đặc sắc, có chất lượng và giá trị cao.