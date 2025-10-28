Qualcomm tăng tốc vào cuộc đua chip AI, thách thức vị thế “độc tôn” của Nvidia

Sau thời gian dài đứng ngoài cuộc đua chip AI, Qualcomm chính thức tung ra dòng sản phẩm mới dành cho trung tâm dữ liệu, đánh dấu bước ngoặt chiến lược nhằm mở rộng thị phần trong lĩnh vực công nghệ được xem là “trái tim” của nền kinh tế số toàn cầu.

Cổ phiếu Qualcomm đã tăng mạnh nhất trong 15 tháng, sau khi tập đoàn công nghệ Mỹ này công bố dòng chip AI200 - sản phẩm đầu tiên của hãng hướng tới thị trường trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo (AI data center), với tham vọng cạnh tranh trực tiếp với Nvidia, “người khổng lồ” đang thống trị mảng chip AI toàn cầu.

Theo thông báo ngày 27/10, dòng chip AI200 sẽ bắt đầu được giao hàng từ năm 2026. Khách hàng đầu tiên là Humain, một startup AI của Ả Rập Xê Út, dự kiến triển khai hệ thống điện toán có công suất 200 megawatt sử dụng các con chip mới của Qualcomm.

BƯỚC NGOẶT CHIẾN LƯỢC: TỪ ĐIỆN THOẠI SANG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

Lâu nay, Qualcomm được biết đến là nhà sản xuất chip cho smartphone lớn nhất thế giới, với các dòng chip Snapdragon quen thuộc. Tuy nhiên, doanh số điện thoại thông minh đã chững lại, buộc công ty phải tìm hướng đi mới.

Dưới sự lãnh đạo của Tổng giám đốc Cristiano Amon, Qualcomm đang đa dạng hóa danh mục sản phẩm, mở rộng sang chip cho ô tô, máy tính cá nhân và nay là trung tâm dữ liệu AI - lĩnh vực có quy mô lên tới hơn 500 tỷ USD và vẫn đang tăng trưởng nóng.

Ông Durga Malladi, Phó Chủ tịch cấp cao của Qualcomm, cho biết công ty “đã âm thầm chuẩn bị và tích lũy sức mạnh trong nhiều năm” trước khi tung ra dòng chip AI đầu tiên. Qualcomm hiện đang đàm phán với các khách hàng lớn như Microsoft, Amazon và Meta Platforms về việc triển khai máy chủ sử dụng phần cứng của hãng.

HIỆU SUẤT VÀ NĂNG LƯỢNG - LỢI THẾ TỪ DI SẢN DI ĐỘNG

Khác với Nvidia, Qualcomm đặt cược vào hiệu suất năng lượng - một lợi thế kế thừa từ công nghệ di động. Dòng chip AI200 được thiết kế với đơn vị xử lý thần kinh (Neural Processing Unit - NPU), vốn được tối ưu để xử lý tác vụ AI nhanh chóng mà vẫn tiết kiệm điện năng.

Nhờ nền tảng này, Qualcomm tin rằng sản phẩm của mình sẽ thu hút các doanh nghiệp cần giải pháp điện toán AI hiệu quả hơn, tiết kiệm năng lượng hơn và có khả năng tích hợp linh hoạt. Các chip AI200 sẽ được cung cấp dưới nhiều dạng: Linh kiện độc lập; Thẻ tăng tốc (AI cards) cắm thêm vào máy hiện có; Hoặc tủ máy chủ hoàn chỉnh do Qualcomm sản xuất.

Công ty cũng dự kiến tung ra dòng AI250 vào năm 2027, mở rộng hơn nữa danh mục sản phẩm cho mảng trung tâm dữ liệu.

PHẢN ỨNG TÍCH CỰC TỪ THỊ TRƯỜNG

Ngay sau thông báo, cổ phiếu Qualcomm tăng 11% lên 187,68 USD, mức tăng trong ngày cao nhất kể từ tháng 4 và cũng là mức giá cao nhất kể từ tháng 7/2024.

Theo các nhà phân tích của Bloomberg Intelligence, thỏa thuận với Humain cho thấy “những dấu hiệu ban đầu của sự chấp nhận thị trường” đối với các bộ tăng tốc AI mới của Qualcomm.

“Dù còn quá sớm để coi đây là đối thủ trực tiếp với Nvidia, nhưng chỉ cần Qualcomm chiếm một phần nhỏ trong thị trường hơn 500 tỷ USD, công ty có thể thu về hàng tỷ USD doanh thu bổ sung,” báo cáo nhận định.

NVIDIA VẪN “ĐỈNH CAO”, NHƯNG CUỘC CHƠI ĐANG MỞ RỘNG

Hiện Nvidia vẫn dẫn đầu tuyệt đối, dự kiến đạt hơn 180 tỷ USD doanh thu từ mảng trung tâm dữ liệu trong năm 2025, nhiều hơn tổng doanh thu của hầu hết các hãng bán dẫn khác cộng lại.

Tuy nhiên, sự trỗi dậy của Qualcomm, cùng với các đối thủ như AMD, Intel và Arm Holdings, cho thấy cuộc cạnh tranh trong ngành chip AI đang mở rộng mạnh mẽ - đặc biệt khi nhu cầu về sức mạnh xử lý cho các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM), điện toán biên và AI đám mây tăng vọt.

Với hướng đi mới, Qualcomm không chỉ tìm kiếm thị phần trong lĩnh vực tăng trưởng nhanh nhất thế giới, mà còn kỳ vọng bù đắp phần doanh thu mất đi từ Apple, khi hãng iPhone này đang chuyển sang tự phát triển chip nội bộ.

TỪ KẺ ĐẾN SAU ĐẾN NGƯỜI ĐỊNH HÌNH THẾ HỆ AI MỚI

Bằng việc ra mắt dòng chip AI200, Qualcomm đang thể hiện bước đi chiến lược nhằm thoát khỏi sự phụ thuộc vào thị trường smartphone, đồng thời mở rộng sang lĩnh vực trung tâm dữ liệu - mảnh ghép quan trọng trong chuỗi giá trị của nền kinh tế AI toàn cầu.

Tận dụng nền tảng công nghệ di động cùng khả năng tối ưu năng lượng vượt trội, Qualcomm đặt cược vào chiến lược dài hạn: đưa những dòng chip AI “xanh hơn, hiệu quả hơn” trở thành hạt nhân của hạ tầng kỹ thuật số thế hệ mới.

Dù còn ở giai đoạn đầu và phải đối mặt với sự thống trị tuyệt đối của Nvidia, nhưng với thế mạnh về công nghệ tiết kiệm năng lượng, kinh nghiệm từ lĩnh vực di động và mối quan hệ hợp tác với các tập đoàn công nghệ lớn, Qualcomm đang mở ra cơ hội để định hình vị thế mới trong cuộc đua chip AI trị giá hàng trăm tỷ USD.

Nếu thành công, đây không chỉ là sự chuyển mình của một doanh nghiệp công nghệ kỳ cựu, mà còn là tín hiệu cho thấy cuộc chơi trong ngành bán dẫn AI đang bước sang giai đoạn cạnh tranh toàn diện hơn - nơi hiệu suất, năng lượng và khả năng tích hợp sẽ quyết định người dẫn đầu.