Từ tro tàn đến biểu tượng Burger Singapore: Hành trình của doanh nhân trẻ Lee Syafiq

Giữa trung tâm Singapore - nơi những tòa nhà kính phản chiếu nhịp sống hối hả - có một câu chuyện khởi nghiệp mang đậm tinh thần kiên cường và sáng tạo. Đó là hành trình của Lee Syafiq Muhammad Ridzuan Lee, người sáng lập chuỗi burger Ashes Burnnit - thương hiệu được xem là “biểu tượng mới” của ẩm thực đường phố Singapore.
KHỞI ĐẦU TỪ ĐỔ VỠ
Năm 2019, cuộc đời của Lee Syafiq tưởng như sụp đổ. Anh mất thương hiệu burger do chính mình gây dựng cùng bạn bè, đồng thời phát hiện vị hôn thê phản bội chỉ ba tháng trước lễ cưới. “Tôi mất bạn, mất tình, mất cả công việc. Mọi thứ đều phải bắt đầu lại,” anh kể.
Không đầu hàng, Syafiq tiếp quản lại quầy hàng nhỏ ở Golden Mile Food Centre và đổi tên thành Ashes Burnnit - mang ý nghĩa “đứng lên từ tro tàn”. Với 25.000 đô la Singapore tiết kiệm, anh bắt đầu lại từ con số 0. Mỗi ngày làm việc 14 tiếng, từ nấu nướng đến dọn dẹp, và có những thời điểm tài khoản ngân hàng chỉ còn vài đô. Ba tháng sau, quầy hàng bắt đầu có lãi. “Tôi cần chứng minh rằng mình có thể làm được. Không phải để trả thù, mà để không từ bỏ đam mê.”
TỪ HỌC NGHỀ ĐẾN NHÀ SÁNG LẬP THƯƠNG HIỆU
Khác với nhiều doanh nhân được đào tạo bài bản về kinh doanh, Syafiq đến với con đường ẩm thực từ niềm yêu thích thuần túy. Anh từng tốt nghiệp ITE College West, chuyên ngành Nghệ thuật Ẩm thực và Quản lý Nhà hàng, trong chương trình hợp tác với Institut Paul Bocuse (Pháp).
Trở về nước, anh từng làm việc tại các nhà hàng danh tiếng như Balzac Brasserie, Jaan, và đặc biệt là Terra Tokyo Italian, nhà hàng đạt sao Michelin. Những năm tháng đứng bếp đã rèn cho anh sự kỷ luật, kỹ năng tổ chức và niềm tin rằng ẩm thực bình dân vẫn có thể mang tầm thương hiệu quốc gia.
ASHES BURNNIT - ĐAM MÊ ĐƯỢC HUN ĐÚC TỪ THẤT BẠI
Từ quầy hàng nhỏ năm 2019, Ashes Burnnit đã trở thành chuỗi thương hiệu với nhiều chi nhánh khắp Singapore. Thực đơn đặc trưng của thương hiệu là burger than đen - biểu tượng cho tinh thần “từ tro tàn bừng cháy lại”.
Những món như Chilli Short Ribs Cheese Burger (10,5 SGD) hay Grilled Chicken Mac & Cheese (8 SGD) đã giúp Ashes Burnnit tạo nên bản sắc riêng: chất lượng nhà hàng, nhưng giá cả phù hợp với mọi tầng lớp.
Từ năm 2020 đến 2025, thương hiệu mở rộng đều đặn, sử dụng lợi nhuận của cửa hàng trước để tài trợ cho cửa hàng mới - mỗi điểm chỉ tốn khoảng 25.000 SGD khởi đầu. Đến nay, Ashes Burnnit có mặt ở nhiều khu dân cư lớn như Canberra và Sengkang, với doanh thu hàng năm đạt 4,5 triệu SGD.
THẤT BẠI - NGƯỜI THẦY ĐẮT GIÁ NHẤT
Không phải mọi bước đi đều suôn sẻ. Năm 2022, Syafiq đầu tư 500.000 SGD mở tiệm bánh Maison Sucree, bán croissant kiểu Pháp. Nhưng chỉ sau 18 tháng, toàn bộ dự án phải đóng cửa do xung đột nội bộ và thiếu năng lực vận hành. “Đó là bài học đắt giá. Tôi nhận ra rằng chỉ nên đầu tư vào lĩnh vực mình thật sự hiểu,” anh nói.
Nhờ lợi nhuận ổn định từ Ashes Burnnit, anh vượt qua khủng hoảng, tiếp tục mở thêm Charrbo (đồ nướng than) và Sembarang (yong tau foo halal). Hiện tổng doanh thu của Ashes Burnnit Group đạt khoảng 6 triệu SGD/năm.
VĂN HÓA DOANH NGHIỆP: TỪ “ÔNG CHỦ KHẮT KHE” ĐẾN NHÀ LÃNH ĐẠO NHÂN VĂN
Từng nổi tiếng là người khó tính, sẵn sàng sa thải nhân viên không theo kịp nhịp độ, Syafiq ngày nay trở thành một lãnh đạo mềm mỏng và sâu sắc hơn. Dưới ảnh hưởng của vợ - chị Piscesca Dyana Pristifani Samion, phụ trách thiết kế và marketing - anh thay đổi cách quản lý, chú trọng hơn đến phúc lợi và tinh thần đội ngũ.
“Không có đội, tôi không thể thành công,” anh chia sẻ. Toàn bộ nhân viên hiện chỉ làm 5 ngày/tuần, và người xuất sắc được thưởng kỳ nghỉ khách sạn - điều hiếm thấy trong ngành F&B. Anh cũng thiết lập quy trình vận hành tiêu chuẩn (SOP), hợp tác với nhà máy thực phẩm để đảm bảo chất lượng ổn định mà không cần bếp trung tâm.
Syafiq cũng dành lời cảm ơn cho ông Muhammad Farhan, bạn thân và hiện là CEO của tập đoàn, người đã đồng hành từ ngày đầu và từng làm việc ba tháng không lương. Cha anh - một kỹ sư về hưu - cũng từng giúp giao hàng trong giai đoạn khởi nghiệp.
Món Buttercream Milk là sự kết hợp giữa siro bơ đường (butterscotch), kem tươi đánh (whipping cream) và sữa. (Ảnh: Ariffin Jamar)
GIỮ NGỌN LỬA VÀ HƯỚNG ĐẾN TƯƠNG LAI
Sau sáu năm xây dựng, Syafiq không còn xem Ashes Burnnit là “bằng chứng để chứng minh với người khác”.
“Giờ đây, tôi chỉ muốn xem mình có thể đi xa đến đâu,” anh nói. Anh đang theo học chứng chỉ môi giới bất động sản để có thể tự tìm địa điểm kinh doanh và đàm phán thuê mặt bằng hiệu quả hơn. Kế hoạch sắp tới là mở thêm hai chi nhánh tại Jurong (2025-2026), trước khi tiến vào các thị trường thân thiện với người Hồi giáo như Indonesia, Malaysia và Trung Đông - thông qua mô hình nhượng quyền.
Dù bận rộn, anh vẫn cố gắng dành ít nhất một cuối tuần mỗi tháng cho gia đình. “Làm F&B nghĩa là hi sinh rất nhiều thời gian cho bản thân, nên tôi muốn giữ sự cân bằng. Khi có hạnh phúc, bạn mới có thể truyền năng lượng tích cực vào công việc,” anh chia sẻ.
Món Chilli Short Ribs Cheese Burger với khoai tây chiên gồm miếng thịt burger kết hợp với sườn non áp chảo. (Ảnh: Ariffin Jamar)
MỘT “VỊ BURGER SINGAPORE” ĐÁNG TỰ HÀO
Từ một người bị bỏ lại giữa thất bại, Lee Syafiq đã xây dựng nên một trong những thương hiệu ẩm thực trẻ trung, sáng tạo và giàu bản sắc nhất Singapore.
“Tôi lớn lên cùng nasi lemak và cơm gà,” anh nói. “Một ngày nào đó, tôi hy vọng người ta sẽ nhắc đến burger vỏ đen của Singapore - Ashes Burnnit - như một phần của văn hóa ẩm thực đất nước này.”
Câu chuyện của Lee Syafiq không chỉ là bài học về khởi nghiệp cá nhân, mà còn phản ánh tinh thần kinh tế sáng tạo của Singapore - nơi những người trẻ dám kết hợp ẩm thực truyền thống với tư duy thương hiệu hiện đại.
Trong bối cảnh khu vực ASEAN đang khuyến khích phát triển doanh nghiệp F&B bản địa, mô hình như Ashes Burnnit chính là ví dụ điển hình cho sự giao thoa giữa đam mê, kiên cường và chiến lược kinh doanh thông minh.
Từ tro tàn, một biểu tượng mới đã được thắp lên - không chỉ là hương vị burger đen, mà là ngọn lửa không bao giờ tắt của tinh thần khởi nghiệp châu Á.
