Dân sinh

Chi tiết lịch nghỉ Tết Dương lịch của học sinh Hà Nội

Bảo Châu

29/12/2025, 14:47

Như vậy, học sinh, giáo viên tại Hà Nội sẽ nghỉ 4 ngày liên tục từ thứ Năm (ngày 1.1.2026) đến hết Chủ nhật (ngày 4.1.2026) và làm bù vào thứ Bảy (ngày 10.1.2026)...

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa có thông báo điều chỉnh thời gian nghỉ Tết Dương lịch năm 2026 tới các đơn vị, trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Theo đó, đối với các đơn vị thực hiện lịch nghỉ cố định 2 ngày/tuần vào thứ Bảy và Chủ nhật được hoán đổi ngày làm việc từ thứ Sáu (ngày 2.1.2026) sang ngày nghỉ hằng tuần thứ Bảy (ngày 10.1.2026).

Như vậy, học sinh, giáo viên tại HN sẽ nghỉ 4 ngày liên tục từ thứ Năm (ngày 1.1.2026) đến hết Chủ nhật (ngày 4.1.2026) và làm bù vào thứ Bảy (ngày 10.1.2026).

Đối với các đơn vị không thực hiện lịch nghỉ cố định thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần thì căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp, đúng quy định của pháp luật.

Sở cho biết, thay đổi này thực hiện theo kết luận của Chính phủ về lịch nghỉ Tết Dương lịch, ban hành cuối tuần trước.

Sở Giáo dục và Đào tạo HN yêu cầu các đơn vị quán triệt và thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các văn bản, chỉ đạo của Trung ương và thành phố về tổ chức các hoạt động trong dịp Tết Dương lịch 2026.

Các nhà trường có trách nhiệm thông báo cụ thể lịch nghỉ Tết đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, sinh viên; chủ động sắp xếp các bộ phận ứng trực theo quy định, bảo đảm giải quyết công việc liên tục và kịp thời xử lý các tình huống đột xuất có thể phát sinh trong thời gian nghỉ Tết.

Cùng với đó, các cơ sở giáo dục cần tăng cường tuyên truyền, giáo dục học sinh, sinh viên thực hiện nếp sống văn minh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông; chấp hành nghiêm các quy định về quản lý và sử dụng pháo; nâng cao kỹ năng phòng, chống tai nạn thương tích, phòng tránh các tệ nạn xã hội, bảo đảm an toàn, nhất là an toàn trên không gian mạng.

Công tác phân công trực và bảo vệ cơ quan, trường học trong dịp nghỉ Tết phải được thực hiện nghiêm túc, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Công an địa phương để bảo đảm an toàn tuyệt đối về cơ sở vật chất, trang thiết bị và phòng, chống cháy nổ.

Sở Giáo dục và Đào tạo HN cũng lưu ý, căn cứ điều kiện thực tế, các đơn vị quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, sinh viên; tổ chức chu đáo việc thăm hỏi, trợ giúp đối với các gia đình chính sách, những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, góp phần để mọi người đều có điều kiện vui xuân, đón Tết lành mạnh, an toàn.

Từ khóa:

an toàn giao thông giáo dục Hà Nội học sinh nghỉ tết lịch nghỉ tết dương lịch 2026 phòng chống tai nạn thương tích quản lý và sử dụng pháo sở giáo dục và đào tạo hà nội thời gian nghỉ Tết

