Huế đẩy nhanh hạ tầng tái định cư phục vụ đường sắt tốc độ cao

Lãnh đạo thành phố Huế yêu cầu tập trung tối đa nguồn lực, siết tiến độ các khu tái định cư và khu nghĩa trang, bảo đảm công tác giải phóng mặt bằng cho tuyến đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam theo đúng kế hoạch.

Mới đây, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Hoàng Hải Minh đã đi kiểm tra thực địa tiến độ thi công các dự án hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư và khu nghĩa trang khu vực phía Nam thành phố, phục vụ công tác giải phóng mặt bằng dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam.

YÊU CẦU RÕ MỐC TIẾN ĐỘ, ƯU TIÊN QUYỀN LỢI NGƯỜI DÂN

Tại các điểm kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế trực tiếp nắm tình hình triển khai một số khu tái định cư và khu nghĩa trang, gồm: khu nghĩa trang xã Phú Vang; khu tái định cư số 5 Vinh Hà; khu tái định cư số 4 Phú Gia; khu tái định cư số 2 xã Phú Hồ và khu tái định cư số 3 xã Phú Lộc.

Theo báo cáo của các chủ đầu tư, hiện nay các dự án đang trong giai đoạn san lấp mặt bằng, đồng thời triển khai các hạng mục hạ tầng kỹ thuật phục vụ thi công. Qua kiểm tra, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế Hoàng Hải Minh đánh giá cao sự nỗ lực của các chủ đầu tư, nhà thầu trong việc huy động nhân lực, vật lực, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện theo kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, lãnh đạo thành phố cũng yêu cầu các đơn vị tiếp tục tập trung tối đa nguồn lực, tăng cường tổ chức thi công, bảo đảm hoàn thành đúng các mốc tiến độ đã cam kết.

Riêng đối với khu nghĩa trang xã Phú Vang, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo phải hoàn thành tối thiểu khoảng 1.000 trong tổng số 1.546 lô mộ trước Tết Nguyên đán. Việc này nhằm tạo điều kiện để người dân thực hiện di dời mồ mả trong tháng Giêng hoặc tháng Hai âm lịch, qua đó bảo đảm quyền lợi và góp phần ổn định tâm lý cho bà con trong vùng ảnh hưởng.

Các đơn vị đang đẩy nhanh tiến độ thi công dự án

Đối với các khu tái định cư, lãnh đạo thành phố yêu cầu chủ đầu tư hoàn thiện đầy đủ phương án phân lô, đồng thời hoàn thành toàn bộ hạ tầng kỹ thuật trước ngày 30/6/2026. Trong đó, khu tái định cư số 2 tại xã Phú Hồ phải hoàn thành hạ tầng mặt bằng trước ngày 30/4/2026; khu tái định cư số 4 tại Phú Gia hoàn thành trước ngày 30/3/2026.

Song song với việc đẩy nhanh tiến độ thi công, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế cũng kiến nghị Ban Quản lý dự án Đường sắt sớm bàn giao tim tuyến, mốc ranh giới giải phóng mặt bằng và hành lang an toàn đường sắt trên thực địa. Đây được xem là cơ sở quan trọng để các địa phương triển khai công tác kiểm kê, xác định đầy đủ các trường hợp phải di dời, bố trí tái định cư, phục vụ công tác giải phóng mặt bằng, bảo đảm tiến độ chung của dự án.

PHÊ BÌNH DỰ ÁN CHẬM TIẾN ĐỘ TẠI CHÂN MÂY – LĂNG CÔ

Cũng trong chuyến kiểm tra, tại xã Chân Mây – Lăng Cô, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Hoàng Hải Minh đã kiểm tra dự án hạ tầng kỹ thuật các khu tái định cư phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam, trong đó có khu tái định cư Lộc Tiến giai đoạn 2. Dự án này do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Khu kinh tế công nghiệp làm chủ đầu tư.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế trực tiếp nắm tình hình triển khai một số khu tái định cư tại xã Phú Vang

Qua kiểm tra thực tế, lãnh đạo thành phố phê bình việc triển khai còn chậm so với yêu cầu, đồng thời yêu cầu chủ đầu tư và các nhà thầu nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm. Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế chỉ đạo khẩn trương rà soát, xác định rõ khối lượng công việc còn lại và báo cáo tiến độ hằng ngày. Trường hợp không có chuyển biến tích cực, chậm nhất đến ngày 30/3/2026 phải hoàn thành việc bàn giao đất, mặt bằng theo yêu cầu của dự án; nếu tiếp tục chậm trễ, thành phố sẽ xem xét xử lý trách nhiệm của chủ đầu tư và các nhà thầu theo quy định.

Theo UBND thành phố Huế, dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam đi qua địa bàn 12 xã, phường gồm Phong Dinh, Phong Thái, Đan Điền, Quảng Điền, Hóa Châu, Dương Nỗ, Mỹ Thượng, Phú Hồ, Phú Vang, Vinh Lộc, Phú Lộc và Chân Mây – Lăng Cô. Phạm vi ảnh hưởng của dự án khoảng 1.255,27 hecta đất với khoảng 8.558 hộ dân, trong đó có gần 1.600 hộ phải bố trí tái định cư và khoảng 10.572 lăng mộ cần di dời.

Để phục vụ công tác giải phóng mặt bằng, thành phố Huế dự kiến đầu tư xây dựng 23 khu tái định cư và 4 khu nghĩa trang, tạo quỹ đất và điều kiện cần thiết để triển khai đồng bộ dự án hạ tầng giao thông trọng điểm quốc gia này.