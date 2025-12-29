Huế đẩy nhanh hạ tầng tái định cư phục vụ đường sắt tốc độ cao

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Hai, 29/12/2025
Nguyễn Thuấn
29/12/2025, 14:48
Lãnh đạo thành phố Huế yêu cầu tập trung tối đa nguồn lực, siết tiến độ các khu tái định cư và khu nghĩa trang, bảo đảm công tác giải phóng mặt bằng cho tuyến đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam theo đúng kế hoạch.
Mới đây, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Hoàng Hải Minh đã đi kiểm tra thực địa tiến độ thi công các dự án hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư và khu nghĩa trang khu vực phía Nam thành phố, phục vụ công tác giải phóng mặt bằng dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam.
Tại các điểm kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế trực tiếp nắm tình hình triển khai một số khu tái định cư và khu nghĩa trang, gồm: khu nghĩa trang xã Phú Vang; khu tái định cư số 5 Vinh Hà; khu tái định cư số 4 Phú Gia; khu tái định cư số 2 xã Phú Hồ và khu tái định cư số 3 xã Phú Lộc.
Theo báo cáo của các chủ đầu tư, hiện nay các dự án đang trong giai đoạn san lấp mặt bằng, đồng thời triển khai các hạng mục hạ tầng kỹ thuật phục vụ thi công. Qua kiểm tra, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế Hoàng Hải Minh đánh giá cao sự nỗ lực của các chủ đầu tư, nhà thầu trong việc huy động nhân lực, vật lực, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện theo kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, lãnh đạo thành phố cũng yêu cầu các đơn vị tiếp tục tập trung tối đa nguồn lực, tăng cường tổ chức thi công, bảo đảm hoàn thành đúng các mốc tiến độ đã cam kết.
Riêng đối với khu nghĩa trang xã Phú Vang, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo phải hoàn thành tối thiểu khoảng 1.000 trong tổng số 1.546 lô mộ trước Tết Nguyên đán. Việc này nhằm tạo điều kiện để người dân thực hiện di dời mồ mả trong tháng Giêng hoặc tháng Hai âm lịch, qua đó bảo đảm quyền lợi và góp phần ổn định tâm lý cho bà con trong vùng ảnh hưởng.
Đối với các khu tái định cư, lãnh đạo thành phố yêu cầu chủ đầu tư hoàn thiện đầy đủ phương án phân lô, đồng thời hoàn thành toàn bộ hạ tầng kỹ thuật trước ngày 30/6/2026. Trong đó, khu tái định cư số 2 tại xã Phú Hồ phải hoàn thành hạ tầng mặt bằng trước ngày 30/4/2026; khu tái định cư số 4 tại Phú Gia hoàn thành trước ngày 30/3/2026.
Song song với việc đẩy nhanh tiến độ thi công, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế cũng kiến nghị Ban Quản lý dự án Đường sắt sớm bàn giao tim tuyến, mốc ranh giới giải phóng mặt bằng và hành lang an toàn đường sắt trên thực địa. Đây được xem là cơ sở quan trọng để các địa phương triển khai công tác kiểm kê, xác định đầy đủ các trường hợp phải di dời, bố trí tái định cư, phục vụ công tác giải phóng mặt bằng, bảo đảm tiến độ chung của dự án.
Cũng trong chuyến kiểm tra, tại xã Chân Mây – Lăng Cô, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Hoàng Hải Minh đã kiểm tra dự án hạ tầng kỹ thuật các khu tái định cư phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam, trong đó có khu tái định cư Lộc Tiến giai đoạn 2. Dự án này do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Khu kinh tế công nghiệp làm chủ đầu tư.
Qua kiểm tra thực tế, lãnh đạo thành phố phê bình việc triển khai còn chậm so với yêu cầu, đồng thời yêu cầu chủ đầu tư và các nhà thầu nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm. Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế chỉ đạo khẩn trương rà soát, xác định rõ khối lượng công việc còn lại và báo cáo tiến độ hằng ngày. Trường hợp không có chuyển biến tích cực, chậm nhất đến ngày 30/3/2026 phải hoàn thành việc bàn giao đất, mặt bằng theo yêu cầu của dự án; nếu tiếp tục chậm trễ, thành phố sẽ xem xét xử lý trách nhiệm của chủ đầu tư và các nhà thầu theo quy định.
Theo UBND thành phố Huế, dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam đi qua địa bàn 12 xã, phường gồm Phong Dinh, Phong Thái, Đan Điền, Quảng Điền, Hóa Châu, Dương Nỗ, Mỹ Thượng, Phú Hồ, Phú Vang, Vinh Lộc, Phú Lộc và Chân Mây – Lăng Cô. Phạm vi ảnh hưởng của dự án khoảng 1.255,27 hecta đất với khoảng 8.558 hộ dân, trong đó có gần 1.600 hộ phải bố trí tái định cư và khoảng 10.572 lăng mộ cần di dời.
Để phục vụ công tác giải phóng mặt bằng, thành phố Huế dự kiến đầu tư xây dựng 23 khu tái định cư và 4 khu nghĩa trang, tạo quỹ đất và điều kiện cần thiết để triển khai đồng bộ dự án hạ tầng giao thông trọng điểm quốc gia này.
HĐND TP. Hồ Chí Minh thông qua Nghị quyết bổ sung danh mục dự án đường sắt đô thị áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù theo Nghị quyết 188, đưa thêm 5 tuyến metro vào quy hoạch…
Thăm và làm việc tại công trường các dự án trọng điểm ở Cà Mau ngày 28/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu huy động tối đa nguồn lực, tổ chức thi công liên tục để bảo đảm tiến độ cao tốc Cà Mau – Đất Mũi và tuyến đường ra đảo Hòn Khoai, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu an toàn, chất lượng và tầm nhìn lâu dài của các công trình mang ý nghĩa chiến lược này...
Trước thực trạng hàng trăm dự án đầu tư kéo dài nhiều năm chưa thể triển khai hoặc chậm tiến độ, Thanh Hóa đang tăng tốc rà soát, phân loại và xử lý dứt điểm các điểm nghẽn. Việc tháo gỡ các dự án tồn đọng được xác định là nhiệm vụ then chốt nhằm khơi thông nguồn lực, tạo dư địa cho tăng trưởng kinh tế giai đoạn tới...
Trước những khó khăn phát sinh trong quá trình khảo sát, triển khai cụm dự án điện 500kV trên địa bàn, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị yêu cầu các đơn vị liên quan rà soát, điều chỉnh đồng bộ quy hoạch, sớm thống nhất phương án tối ưu để bảo đảm tiến độ các dự án điện trọng điểm...
Ban Chỉ đạo các công trình, dự án trọng điểm tỉnh Nghệ An vừa tổ chức phiên họp đầu tiên, rà soát toàn diện tiến độ 12 dự án động lực. Lãnh đạo tỉnh yêu cầu thống nhất nhận thức, siết chặt trách nhiệm, tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng và thủ tục đầu tư...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: