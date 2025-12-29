Thứ Hai, 29/12/2025

Trang chủ Tài chính

Chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới sụt hơn 37% kể từ mốc đỉnh ngày 4/11

Mai Nhi

29/12/2025, 15:22

Trong phiên giao dịch sáng 29/12, chênh lệch giữa giá vàng miếng SJC và giá vàng thế giới sụt hơn 8,2 triệu đồng/lượng kể từ mốc đỉnh được ghi nhận vào phiên 4/11 là 22,01 triệu đồng/lượng, tương đương với mức giảm 37,35%...

Giá vàng miếng bán ra đồng loạt niêm yết ở mức 158,8 triệu đồng/lượng.
Giá vàng miếng bán ra đồng loạt niêm yết ở mức 158,8 triệu đồng/lượng.

Giá mua, bán vàng miếng SJC tại tất cả các hệ thống lớn trong phiên sáng nay (29/12/2025) đều giảm phổ biến 900 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, giá bán ra đồng loạt niêm yết ở mức 158,8 triệu đồng/lượng.

Mở cửa phiên sáng, Công ty SJC niêm yết giá mua vào vàng miếng ở mức 156,8 triệu và giá vàng miếng bán ra niêm yết ở mức 158,8 triệu đồng/lượng. Giá mua, bán vàng miếng tại thương hiệu này giảm 900 nghìn đồng/lượng mỗi chiều so với giá chốt phiên cuối tuần trước (27/12). Đóng cửa phiên sáng, mức giá giao dịch trên vẫn giữ nguyên.

Đây cũng là mức giá niêm yết tại DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu và Ngọc Thẩm trong phiên sáng. So với giá chốt phiên 27/12, giá vàng miếng tại các đơn vị trên đồng loạt ghi nhận mức tăng là 400 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, thương hiệu này cũng niêm yết giá vàng miếng SJC bán ra chốt phiên sáng ở mức 158,8 triệu đồng/lượng trong khi giá vàng miếng SJC mua vào đặt ở mức 156,9 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 27/12, giá vàng miếng mua vào và bán ra đều giảm 900 nghìn đồng/lượng.

Cùng mức điều chỉnh trên, kết phiên sáng, Phú Quý là đơn vị ghi nhận giá vàng miếng mua vào thấp nhất thị trường khi niêm yết ở mức 155,8 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng miếng bán ra vẫn niêm yết ở mức 158,8 triệu đồng/lượng.

Tại TP. Hồ Chí Minh, Mi Hồng là đơn vị duy nhất ghi nhận 4 nhịp giảm và 1 nhịp tăng đối với chiều mua vào trong khi chỉ ghi nhận duy nhất 1 nhịp điều chỉnh giảm đối với chiều bán ra.

Mi Hồng vẫn giữ nguyên giá vàng miếng bán ra ở mức 159,7 triệu đồng/lượng so với giá chốt phiên 27/12. Trong khi đó, giá vàng miếng mua vào giảm 100 nghìn đồng/lượng, niêm yết ở mức 158,3 triệu đồng/lượng.

Chỉ trong vòng 10 phút mở cửa, Mi Hồng giảm thêm 300 nghìn đồng/lượng đối chiều mua và không thay đổi chiều bán. Tuy nhiên, tính đến 8 giờ 30 phút này 29/12, giá vàng miếng mua vào tăng trở lại 300 nghìn đồng/lượng nhưng giá bán vẫn giữ nguyên.

Sau 10 phút, Mi Hồng điều chỉnh giảm 800 nghìn đồng/lượng đối với chiều mua và 900 nghìn đồng/lượng đối với chiều bán. Giá mua, bán vàng miếng SJC niêm yết ở mức 157,5 triệu – 158,8 triệu đồng/lượng và duy trì đến hết phiên sáng.

Như vậy trong phiên sáng, giá mua, bán vàng miếng tại Mi Hồng ghi nhận tổng mức giảm là 1 triệu đồng/lượng đối với chiều mua và 900 nghìn đồng/lượng đối với chiều bán.

Giá giao dịch vàng miếng tại các thương hiệu trong phiên sáng 29/12. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp
Giá giao dịch vàng miếng tại các thương hiệu trong phiên sáng 29/12. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp

Trên thị trường vàng nhẫn “4 số 9”, các đơn vị kinh doanh cũng điều chỉnh giảm giá giao dịch vàng nhẫn với biên độ dao động từ 400 nghìn – 1 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Sau khi giảm 600 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán so với giá chốt phiên cuối tuần trước (27/12) ngay khi mở cửa phiên sáng, Công ty SJC niêm yết giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 152,5 triệu – 155,5 triệu đồng/lượng (mua – bán). Mức giá giao dịch trên được duy trì ổn định đến hết phiên sáng.

Tại Phú Quý, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại thương hiệu này cũng chỉ ghi nhận duy nhất 1 nhịp điều chỉnh giảm. Đóng cửa phiên sáng, Phú Quý đặt giá giao dịch vàng nhẫn ở mức 155 triệu – 158 triệu đồng/lượng (mua – bán). So với giá chốt phiên 27/12, giá mua, bán vàng nhẫn tại thương hiệu này giảm 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

DOJI và PNJ niêm yết giá mua vào vàng nhẫn ở mức 154 triệu và giá vàng miếng bán ra niêm yết ở mức 157 triệu đồng/lượng trong suốt phiên sáng. So với giá chốt phiên 27/12, giá vàng nhẫn tại hai đơn vị này sụt 1 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán.

Trong phiên sáng, Bảo Tín Minh Châu ghi nhận 2 nhịp điều chỉnh tăng giảm đan xen đối với vàng nhẫn tròn trơn với tổng mức giảm là 600 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

Mở cửa phiên sáng, Bảo Tín Minh Châu vẫn đặt giá mua, bán vàng nhẫn ở mức 156,9 triệu – 159,9 triệu đồng/lượng, không đổi so với giá chốt phiên 27/12. Tuy nhiên, sau hơn 2 tiếng mở cửa, thương hiệu này giảm 900 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

Sau đó 1 tiếng thì Bảo Tín Minh Châu lại điều chỉnh tăng thêm 300 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán, niêm yết giá giao dịch ở mức 156,3 triệu – 159,3 triệu đồng/lượng. Mức giá giao dịch này không đổi cho đến khi đóng cửa phiên sáng.

Mức điều chỉnh giảm giá vàng nhẫn trong phiên 29/12 so với phiên 27/12. Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán
Mức điều chỉnh giảm giá vàng nhẫn trong phiên 29/12 so với phiên 27/12. Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán

Tương tự, tại Bảo Tín Mạnh Hải, sau khi giảm 700 nghìn đồng/lượng mỗi chiều ngay khi mở cửa phiên sáng, thương hiệu này cũng niêm yết  giá mua vào vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo ở mức 156 triệu và giá vàng nhẫn bán ra ở mức 159 triệu đồng/lượng

Trong vòng hơn 1 tiếng, thương hiệu này tăng thêm 300 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán, niêm yết giá giao dịch ở mức 156,3 triệu – 159,3 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 27/12, giá giao dịch vàng nhẫn tại thương hiệu này chỉ giảm 400 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán. Đồng thời, đây cũng là thương hiệu ghi nhận mức giảm khiêm tốn nhất trên thị trường.

Tại khu vực phía Nam, Ngọc Thẩm là thương hiệu ghi nhận 3 nhịp điều chỉnh tăng giảm đan xen đối với giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” trong phiên sáng.

Mở cửa phiên sáng, Ngọc Thẩm giảm 1 triệu đồng/lượng mỗi chiều, niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn ở mức 148 triệu – 151 triệu đồng/lượng so với giá chốt phiên 27/12. Sau nửa tiếng mở cửa, thương hiệu này tiếp tục giảm thêm 1 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Tuy nhiên, tính đến 10 giờ 30 phút ngày 29/12, giá mua, bán vàng nhẫn tại Ngọc Thẩm tăng trở lại 1 triệu đồng, niêm yết ở mức 148 triệu – 151 triệu đồng/lượng. Chốt phiên sáng, mức giá giao dịch trên vẫn không thay đổi.

Trên thị trường NewYork, cập nhật lúc 11 giờ 30 phút ngày 29/12, hợp đồng giá vàng giao ngay giảm hơn 0,4%, tiến lên mốc 4.513 USD/oz.

Theo tỷ giá Vietcombank (đã bao gồm thuế và phí...), chênh lệch giữa giá vàng miếng và giá vàng thế giới phổ biến ở mức 13,73 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, tùy từng thương hiệu, mức chênh lệch này đối với giá vàng nhẫn “4 số 9” dao động từ 5,93 triệu – 14,23 triệu đồng/lượng. 

