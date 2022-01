Quảng Nam thu ngân sách vượt dự toán hơn 4.400 tỷ, giữ đà tăng trưởng top đầu miền Trung

Năm 2021, tỉnh Quảng Nam triển khai đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng của dịch Covid-19, vừa đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch bệnh, vừa không làm đứt gãy sản xuất. Nhờ đó, tăng trưởng kinh tế của tỉnh bước đầu được hồi phục, phát triển.

Ông Trần Văn Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam khẳng định, hoạt động sản xuất, kinh doanh của tỉnh đang phục hồi, tăng trưởng trở lại, thu ngân sách tiếp đà tăng trưởng, thị trường tài chính ổn định.

Tổng thu ngân sách nhà nước hơn 23.772 tỷ đồng, vượt 4.422 tỷ đồng so với dự toán. Nét mới trong công tác thu ngân sách của tỉnh Quảng Nam, đó là, thu nội địa giữ được mức tăng trưởng ổn định, có tính bền vững. Trong năm 2021, ước nguồn thu nội địa đạt 19.560 tỷ đồng, chiếm gần 82,3% tổng thu ngân sách của tỉnh, vượt 3.568 tỷ đồng so với năm 2020.

“Quy mô nền kinh tế tỉnh Quảng Nam theo giá hiện hành đạt hơn 102.654 tỷ đồng, xếp vị trí thứ 18/63 tỉnh, thành phố về quy mô GRDP và xếp vị trí thứ 2 tại khu vực vùng kinh tế trọng điểm miền Trung về tốc độ tăng trưởng và quy mô của nền kinh tế”. Ông Trần Văn Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam.

Tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn đạt gần 68,8 nghìn tỷ đồng, tăng 9,2% so với đầu năm. Tín dụng ngân hàng đạt trên 87 nghìn tỷ đồng, tăng 9,9% so với cuối năm 2020. Tỷ lệ nợ xấu chiếm 0,6%, giảm 23% so với đầu năm.

Đáng chú ý, nhờ kinh tế hồi phục, phát triển, năm 2021, tổng vốn đầu tư toàn xã hội của tỉnh Quảng Nam đạt gần 30.342 tỷ đồng, tăng 5,6% so với năm 2020 và chiếm 29,7% GRDP. Trong đó, tổng vốn đầu tư công năm 2021 giải ngân hơn 5.773/6.077 tỷ đồng, đạt 95%.

Cũng theo số liệu của Cục Thống kê Quảng Nam, năm 2021 tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước đạt 60.460 tỷ đồng, tăng 5,04% so với cùng kỳ năm 2020.

Mặc dù do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 sản xuất công nghiệp chịu nhiều ảnh hưởng bởi chuỗi cung ứng một số lĩnh vực bị đứt gãy, nhưng khu vực công nghiệp và xây dựng của tỉnh có sự đột phá, tăng trưởng 7,8% so với cùng kỳ, riêng lĩnh vực công nghiệp tăng 9,1%.

Chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 6,6% so với năm 2020. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản giữ mức tăng trưởng ổn định, tăng 3,56% so với cùng kỳ năm ngoái.