Quảng Ngãi khởi công đường ven biển kết nối Khu kinh tế Dung Quất với Khu du lịch Sa Huỳnh
Ngô Anh Văn
06/09/2025, 00:00
Sáng 6/9, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức Lễ khởi công Dự án đoạn tuyến đường ven biển Dung Quất – Sa Huỳnh, giai đoạn IIb (đoạn Km76+230-Km82+000), có mức đầu tư gần 100 tỷ đồng.
Ông
Trần Hoàng Vĩnh, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao
thông tỉnh Quảng Ngãi, cho biết tuyến đường ven biển đoạn Dung Quất - Sa Huỳnh
có chiều dài 5,77 km, đi qua hai xã Mỏ Cày và Lân Phong, được thiết kế theo tiêu
chuẩn đường cấp II đồng bằng với tổng mức đầu tư gần 100 tỷ đồng, thời gian
thực hiện năm 2025-2026.
Đây là một dự án thành phần nằm trong tổng thể tuyến
Dung Quất - Sa Huỳnh dài 109 km, có điểm đầu nối tiếp đường ven biển từ thành phố Đà Nẵng và
điểm cuối tiếp giáp với đường ven biển tỉnh Gia Lai (mới). Tuyến đường này nằm
trên trục giao thông ven biển của cả nước dài 2.838 km.
Phát biểu tại buổi Khởi công,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Ngọc Sâm cho hay Tuyến đường ven biển
Dung Quất - Sa Huỳnh là tuyến đường chiến lược của tỉnh, mở ra không gian phát
triển mới, tăng cường liên kết vùng, kết nối các khu kinh tế, khu công nghiệp
và đô thị dịch vụ ven biển.
Tuyến đường này không chỉ kết nối Khu kinh tế Dung
Quất - trung tâm công nghiệp, năng lượng và lọc hóa dầu hàng đầu cả nước với Khu du lịch Sa Huỳnh - vùng đất giàu tiềm năng văn hóa, lịch
sử và du lịch biển, mà còn đảm bảo quốc phòng, an ninh, giữ vững chủ quyền biển
đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Tuy
nhiên, ông Sâm cũng cho hay Lễ khởi công ngày hôm nay mới chỉ là khởi đầu cho
một chặng đường dài, bởi tỉnh Quảng Ngãi mới chỉ hoàn thành được 26,8km của
giai đoạn I. Do vậy, để công trình sớm đạt mục tiêu đề ra, ông Sâm đề nghị các
sở, ban ngành, chính quyền địa phương khu vực dự án tiếp tục đồng hành, tháo gỡ
khó khăn, vướng mắc, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để triển khai dự án. Ông
Sâm cũng mong rằng nhân dân trong vùng dự án tiếp tục ủng hộ, chung sức cùng
chính quyền, sớm bàn giao mặt bằng để việc thi công thuận lợi.
Phó
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Ngọc Sâm cũng yêu cầu chủ đầu tư và các
nhà thầu phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, tập trung nhân lực, thiết bị,
tăng ca để đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chất lượng và hiệu quả. Đồng thời, cần
tuân thủ chặt chẽ các quy định về an toàn lao động và bảo vệ môi trường.
Ông
Sâm đề nghị các sở, ngành tiếp tục tham mưu để huy động tối đa nguồn lực địa
phương, tranh thủ sự hỗ trợ từ Trung ương, quyết tâm hoàn thành 43,65 km còn
lại của dự án để sớm thông thương toàn tuyến đường ven biển của cả nước.
Tuyến đường đoạn Dung Quất - Sa Huỳnh dài 109 km, có điểm đầu nối tiếp đường ven biển từ thành phố Đà Nẵng, điểm cuối tiếp giáp với đường ven biển tỉnh Gia Lai là công trình chào mừng Đại hội
đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, được đầu tư xây
dựng phù hợp với quy hoạch của tỉnh Quảng
Ngãi thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại
Quyết định số 1456/QĐ-TTg ngày 22/11/2023.
Hơn 128.000 doanh nghiệp mới đã gia nhập thị trường trong 8 tháng
Số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong 8 tháng năm nay đã tăng 15,7% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng 26,1% về số vốn đăng ký...
Hơn 26 tỷ USD vốn FDI chảy vào Việt Nam trong 8 tháng, tiếp tục giữ nhịp tăng trưởng tích cực
Không những tổng số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam trong 8 tháng vừa qua giữ vững đà tăng trưởng mạnh mẽ mà số vốn FDI thực hiện cũng đạt mức cao nhất trong vòng 5 năm qua...
29 bộ ngành và 12 địa phương giải ngân vốn đầu tư công thấp hơn mức bình quân chung!
Theo số liệu từ Bộ Tài chính, ước giải ngân vốn đầu tư công đến hết tháng 8/2025 là 409.174,5 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức 338.498,8 tỷ đồng trong tháng 7. Dù vậy, vẫn còn 29 bộ ngành và 12 địa phương ghi nhận tỷ lệ giải ngân thấp hơn bình quân chung cả nước...
TP.HCM tăng cường hợp tác với doanh nghiệp Thụy Điển
Sau sáp nhập, TP.HCM càng được củng cố mạnh mẽ với diện tích rộng hơn, các nguồn lực dồi dào hơn, tiềm năng đầu tư lớn hơn. Vì vậy, Thành phố còn dư địa rất lớn cho các tập đoàn như H&M mở rộng đầu tư...
Toàn quyền Australia sẽ thăm chính thức Việt Nam, thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện
Đại sứ quán Australia tại Hà Nội cho biết nhận lời mời của Chủ tịch nước Việt Nam Lương Cường, Toàn quyền Australia Sam Mostyn AC cùng phu quân Beckett SC sẽ có chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 9 đến ngày 12/9/2025…
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: