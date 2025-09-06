Thứ Bảy, 06/09/2025

Trang chủ Đầu tư

Quảng Ngãi khởi công đường ven biển kết nối Khu kinh tế Dung Quất với Khu du lịch Sa Huỳnh

Ngô Anh Văn

06/09/2025, 00:00

Sáng 6/9, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức Lễ khởi công Dự án đoạn tuyến đường ven biển Dung Quất – Sa Huỳnh, giai đoạn IIb (đoạn Km76+230-Km82+000), có mức đầu tư gần 100 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Ngọc Sâm phát biểu tại Lễ khởi công dự án.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Ngọc Sâm phát biểu tại Lễ khởi công dự án.

Ông Trần Hoàng Vĩnh, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi, cho biết tuyến đường ven biển đoạn Dung Quất - Sa Huỳnh có chiều dài 5,77 km, đi qua hai xã Mỏ Cày và Lân Phong, được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp II đồng bằng với tổng mức đầu tư gần 100 tỷ đồng, thời gian thực hiện năm 2025-2026.

Đây là một dự án thành phần nằm trong tổng thể tuyến Dung Quất - Sa Huỳnh dài 109 km, có điểm đầu nối tiếp đường ven biển từ thành phố Đà Nẵng và điểm cuối tiếp giáp với đường ven biển tỉnh Gia Lai (mới). Tuyến đường này nằm trên trục giao thông ven biển của cả nước dài 2.838 km.

Phát biểu tại buổi Khởi công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Ngọc Sâm cho hay Tuyến đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh là tuyến đường chiến lược của tỉnh, mở ra không gian phát triển mới, tăng cường liên kết vùng, kết nối các khu kinh tế, khu công nghiệp và đô thị dịch vụ ven biển.

Tuyến đường này không chỉ kết nối Khu kinh tế Dung Quất - trung tâm công nghiệp, năng lượng và lọc hóa dầu hàng đầu cả nước với Khu du lịch Sa Huỳnh - vùng đất giàu tiềm năng văn hóa, lịch sử và du lịch biển, mà còn đảm bảo quốc phòng, an ninh, giữ vững chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Tuy nhiên, ông Sâm cũng cho hay Lễ khởi công ngày hôm nay mới chỉ là khởi đầu cho một chặng đường dài, bởi tỉnh Quảng Ngãi mới chỉ hoàn thành được 26,8km của giai đoạn I. Do vậy, để công trình sớm đạt mục tiêu đề ra, ông Sâm đề nghị các sở, ban ngành, chính quyền địa phương khu vực dự án tiếp tục đồng hành, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để triển khai dự án. Ông Sâm cũng mong rằng nhân dân trong vùng dự án tiếp tục ủng hộ, chung sức cùng chính quyền, sớm bàn giao mặt bằng để việc thi công thuận lợi.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Ngọc Sâm cũng yêu cầu chủ đầu tư và các nhà thầu phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, tập trung nhân lực, thiết bị, tăng ca để đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chất lượng và hiệu quả. Đồng thời, cần tuân thủ chặt chẽ các quy định về an toàn lao động và bảo vệ môi trường.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi và Ban Quản lý dự án thực hiện nghi thức khởi công tuyến đường đoạn Dung Quất-Sa Huỳnh.
Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi và Ban Quản lý dự án thực hiện nghi thức khởi công tuyến đường đoạn Dung Quất-Sa Huỳnh.

Ông Sâm đề nghị các sở, ngành tiếp tục tham mưu để huy động tối đa nguồn lực địa phương, tranh thủ sự hỗ trợ từ Trung ương, quyết tâm hoàn thành 43,65 km còn lại của dự án để sớm thông thương toàn tuyến đường ven biển của cả nước.

Tuyến đường đoạn Dung Quất - Sa Huỳnh dài 109 km, có điểm đầu nối tiếp đường ven biển từ thành phố Đà Nẵng, điểm cuối tiếp giáp với đường ven biển tỉnh Gia Lai là công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, được đầu tư xây dựng phù hợp với quy hoạch của tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1456/QĐ-TTg ngày 22/11/2023.

