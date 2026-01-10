Kinh tế Cần Thơ năm 2025 không đạt mục tiêu đề ra

Tổng kết năm 2025, tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của TP. Cần Thơ ước đạt tăng 7,23% so với năm ngoái, xếp thứ 25/34 tỉnh, thành phố cả nước, thứ 6/6 thành phố trực thuộc trung ương và thứ 3/5 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long...

Theo nhận định của Thống kê TP. Cần Thơ, bức tranh kinh tế xã hội của Cần Thơ trong năm 2025 ghi nhận nhiều điểm sáng, cơ bản duy trì ổn định, nhiều chỉ số tăng trưởng ấn tượng về du lịch, thương mại dịch vụ, công nghiệp…, dù vậy tăng trưởng GRDP (7,23%) chưa đạt được mục tiêu đề ra.

Cùng với tăng trưởng GRDP ở mức khá, quy mô nền kinh tế đạt trên 306.000 tỷ đồng, GRDP bình quân đầu người đạt gần 95 triệu đồng/người/năm. Theo Thống kê TP. Cần Thơ, đây là kết quả thể hiện nỗ lực lớn của cả hệ thống chính trị trong điều hành phát triển kinh tế, nhất là trong bối cảnh thành phố vừa thực hiện sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính, kiện toàn mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Chỉ số sản xuất công nghiệp toàn ngành (IIP) năm 2025 ước tăng 10,43% so với năm 2024. Lĩnh vực thương mại và dịch vụ tăng trưởng tốt với tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt gần 351.000 tỷ đồng, tăng 16,78%. Giá trị xuất khẩu hàng hóa và doanh thu ngoại tệ đạt 5 tỷ 508 triệu USD, tăng 10,8%.

Du lịch tiếp tục là điểm sáng nổi bật của sự phát triển chung. Cụ thể, năm 2025, Thành phố này đón hơn 11 triệu lượt khách, vượt 1,74% kế hoạch năm, tăng 18% so với năm 2024; doanh thu đạt gần 10.000 tỷ đồng, vượt 0,12% kế hoạch năm và tăng 20% so với ngoái; qua đó, từng bước khẳng định vai trò trung tâm du lịch của vùng Tây Nam Bộ.

Cũng trong lĩnh vực du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP. Cần Thơ cho biết, trong năm nhiều sự kiện được kích hoạt có thể trở thành những thương hiệu địa phương được tổ chức hàng năm như lễ hội bánh dân gian, lễ hội đua ghe Ngo 2025 (Lễ hội Óoc Om Bóc), lễ hội văn hóa sông nước Cần Thơ... đã tạo được tiếng vang và hình ảnh đẹp đến đông đảo người dân trong nước và quốc tế. Đặc biệt, lễ hội văn hóa sông nước Cần Thơ vừa diễn ra (từ 27/12 - 01/01/2026) tạo được hiệu ứng xã hội thành công ngoài mong đợi, thu hút gần 600.000 lượt khách với tổng doanh thu 460 tỷ đồng…

Lĩnh vực nông nghiệp tiếp tục giữ vai trò nền tảng, bảo đảm an ninh lương thực, ổn định đời sống người dân. Sản lượng lúa đạt trên 4,7 triệu tấn, vượt kế hoạch đề ra. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt gần 85.000 tỷ đồng, tăng hơn 10% so với năm 2024, cho thấy niềm tin của nhà đầu tư đối với môi trường đầu tư, kinh doanh của thành phố.

Họp báo công bố báo cáo tình hình kinh tế xã hội TP. Cần Thơ năm 2025. Ảnh: Thu Hiền

Về đầu tư, trong năm 2025, thu hút đầu tư ngoài ngân sách tiếp tục giữ vai trò chủ lực, chiếm tỷ trọng lớn, có nhiều điểm sáng. Cụ thể năm 2025, Thành phố có hơn 698 dự án đầu tư trong nước được cấp đăng ký đầu tư và 78 dự án FDI, với tổng vốn đầu tư đăng ký 10,29 tỷ USD, tạo việc làm cho 94.622 lao động.

Cũng trong năm 2025, tổng vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn thành phố ước đạt 92.074,44 tỷ đồng, tăng 18,04%. Chia ra: vốn ngân sách nhà nước là 38.793,75 tỷ đồng, tăng 17,92%; nguồn vốn ngoài nhà nước ước thực hiện 51.140,78 tỷ đồng, tăng 18,53%; nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện được 2.139,91 tỷ đồng, tăng 9,22%.

Đánh giá chung, bức tranh tăng trưởng kinh tế xã hội TP. Cần Thơ trong năm 2025 duy trì ổn định, tăng trưởng đạt mức khá, nhưng chưa đạt mục tiêu hai con số trung ương giao, nhiều lĩnh vực như công nghiệp, thương mại dịch vụ, nông nghiệp, nhất là du lịch đã đạt những kết quả rất tích cực, làm “đòn bẫy” cho năm 2026.

Thẳng thắn thừa nhận những tồn tại, hạn chế trong phát triển kinh tế xã hộ năm vừa qua như tiến độ giải ngân vốn đầu tư công chưa đạt yêu cầu; thu hút đầu tư nhất chưa tương xứng với tiềm năng; hạ tầng đô thị, giao thông, môi trường còn thiếu đồng bộ; tình trạng ứ đọng rác thải trên kênh rạch, ao hồ vẫn còn xảy ra, làm ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị.. một số vấn đề xã hội phát sinh trong quá trình đô thị hóa và sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính sau sáp nhập, công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, giải phóng mặt bằng phục vụ thi công các công trình, dự án; Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên nhấn mạnh vai trò của công tác thông tin, tuyên truyền trong việc tạo sự thống nhất về nhận thức, hành động và đồng thuận xã hội đối với các nhiệm vụ chính trị, phát triển của Thành phố trong thời gian tới.

Ông Tuyên cũng nhấn mạnh Cần Thơ quyết tâm đạt tăng trưởng hai con số trong năm 2026. Về phương hướng kế hoạch năm 2026, người đứng đầu chính quyền TP. Cần Thơ cho biết Thành phố sẽ tiếp tục thông tin về việc giải quyết các thủ tục hành chính; phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; thông tin hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của thành phố.