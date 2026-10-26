Quảng Ninh khẳng định sức hút trong mùa du lịch cuối năm

Cùng với mở rộng thị trường, Quảng Ninh đang đổi mới cách kể câu chuyện về điểm đến. Bên cạnh di sản vịnh Hạ Long, nội dung truyền thông được mở rộng theo hướng khai thác chiều sâu văn hóa, lịch sử, con người và sự đa dạng của trải nghiệm…

Ảnh: Legacy Yên Tử – MGallery

Cuối tuần vừa qua, một đoàn 70 du khách Hàn Quốc đã có tour du lịch golf 3 ngày tại Quảng Ninh. Trong thời gian lưu trú, đoàn chơi golf tại 2 sân FLC Hạ Long và Silk Path Đông Triều, kết hợp nghỉ dưỡng và sử dụng các dịch vụ tại Yoko Onsen Quang Hanh, tham quan Bảo tàng Quảng Ninh, vịnh Hạ Long và Yên Tử.

Dự kiến từ nay đến cuối năm, sẽ có khoảng 1.000 lượt khách du lịch golf Hàn Quốc đến Quảng Ninh. Theo đánh giá của các hãng lữ hành Hàn Quốc, những năm gần đây, Quảng Ninh khẳng định sức hút với hệ thống sân golf thiết kế độc đáo, tầm nhìn đẹp và độ khó cao. Địa phương hiện có 4 sân golf đẳng cấp đang khai thác, gồm Sân golf FLC Hạ Long, Sân golf Tuần Châu, Sân golf Silk Path Đông Triều và Sân golf Móng Cái, tạo ra những hành trình golf khác nhau.

Cùng với đó, một trong những nguồn khách quốc tế đáng chú ý của Quảng Ninh là khách du lịch tàu biển. Mới đây, các tàu biển Dream và Viking Venus đã đưa khoảng 3.700 du khách đa quốc tịch, trong đó có khách đến từ Mỹ, Anh, Pháp, Trung Quốc… đến Quảng Ninh. Dự kiến, Quảng Ninh sẽ đón khoảng 70 chuyến tàu biển quốc tế trong năm 2026, với tổng lượng khách khoảng 100.000 lượt.

Quảng Ninh khẳng định sức hút với hệ thống sân golf thiết kế độc đáo, tầm nhìn đẹp và độ khó cao. Ảnh: Silk Path Đông Triều Golf & Country Club

Cùng với mở rộng thị trường, việc bổ sung các cơ sở lưu trú chất lượng cao góp phần đa dạng hóa sản phẩm và tăng khả năng đón khách quốc tế quanh năm. Trong tháng 10/2026, Centara Hotel & Residences Vân Đồn đi vào hoạt động, bổ sung sản phẩm nghỉ dưỡng tiêu chuẩn 5 sao mang thương hiệu quốc tế bên vịnh Bái Tử Long.

Tại khu vực biên giới Móng Cái, Trà Cổ Long Beach Hotel & Resort góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ lưu trú. Trong khi đó, Legacy Yên Tử – MGallery Collection vừa được Michelin Guide trao tặng một chìa khóa Michelin năm 2026, trở thành cơ sở lưu trú duy nhất tại Quảng Ninh được vinh danh trong danh sách năm nay.

Sắp tới đây, từ ngày 20 đến 24/11/2026, Liên hoan Ẩm thực năm 2026 với chủ đề “Quảng Ninh - Điểm đến hội tụ tinh hoa ẩm thực” dự kiến được tổ chức tại Chợ đêm Vui Fest, phường Bãi Cháy. Sự kiện quy tụ khoảng 150 gian hàng, trong đó 80 – 100 gian giới thiệu ẩm thực Quảng Ninh và 50 – 70 gian đến từ các tỉnh, thành phố khác.

Theo kế hoạch, lễ khai mạc diễn ra từ 20h đến 21h ngày 20/11, với chương trình nghệ thuật, trình diễn chế biến chả mực Hạ Long, pha chế cocktail, thưởng trà và giới thiệu những món ăn tiêu biểu. Từ ngày 21 đến 24/11, các gian hàng dự kiến mở cửa từ 9h đến 23h, kết hợp âm nhạc đường phố và các hoạt động giải trí tại Vui Fest. Liên hoan được tổ chức theo định hướng Thưởng thức - Tương tác - Khám phá, tăng cơ hội để du khách trực tiếp trải nghiệm văn hóa ẩm thực thay vì chỉ tham quan các gian hàng.

Liên hoan Ẩm thực năm Quảng Ninh sẽ diễn ra từ ngày 20 đến 24/11/2026. Ảnh: Thông tin Du lịch Quảng Ninh

Cùng với chuỗi hoạt động tại Bãi Cháy, Hội Du lịch Cô Tô phối hợp với các doanh nghiệp triển khai chương trình kích cầu mùa Thu - Đông 2026 – 2027, áp dụng từ ngày 1/10/2026 đến 20/4/2027, trừ các dịp lễ, Tết. Các gói dịch vụ được thiết kế cho khách gia đình, nhóm bạn và khách đoàn, kết hợp lưu trú, vận chuyển và tham quan để du khách chủ động dự toán chi phí.

Trong đó, gói “Tiện lợi và Tiết kiệm” có giá 950.000 đồng/khách cho hành trình 2 ngày 1 đêm và 1,15 triệu đồng/khách cho hành trình 3 ngày 2 đêm. Gói này gồm lưu trú tại khách sạn tiêu chuẩn 2 – 3 sao hoặc homestay cao cấp, phương tiện tham quan trên đảo, xe điện đón tiễn tại cảng, vé tàu cao tốc một chiều và vé qua Cảng Ao Tiên. Chi phí ăn uống và các trải nghiệm bổ sung được tính riêng theo nhu cầu.

Với đoàn từ 20 người trở lên, gói 3 ngày 2 đêm có giá từ 1,6 triệu đồng/khách, bao gồm lưu trú, ăn sáng, ba bữa chính, xe điện tham quan, vé tàu cao tốc khứ hồi và vé qua Cảng Ao Tiên. Chương trình dự kiến đón khách tại cảng vào các ngày thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần. Ngoài ưu đãi về giá, các doanh nghiệp còn giới thiệu trải nghiệm ngắm bình minh, hoàng hôn, khám phá cảnh quan biển đảo, tìm hiểu văn hóa địa phương và thưởng thức hải sản.

Đảo Cô Tô đang triển khai chương trình kích cầu mùa Thu - Đông 2026 – 2027. Ảnh: Phòng VHTT Cô Tô

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh, thay vì tổ chức các sự kiện riêng lẻ, ngành du lịch hướng tới kết nối thành chuỗi trải nghiệm, gắn tham quan với lưu trú, ẩm thực, mua sắm và vận tải. Các doanh nghiệp lữ hành, khách sạn, nhà hàng và đơn vị vận chuyển được khuyến khích phối hợp xây dựng những gói sản phẩm phù hợp với từng nhóm khách, thị trường và mùa du lịch.

Mới đây, tại Lễ hội Côn Sơn - Kiếp Bạc, bộ nhận diện thương hiệu chung Di sản thế giới Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc cũng đã được công bố. Từ đó, những di tích lâu nay được du khách tìm đến riêng lẻ đang có cơ hội trở thành một hành trình chung.

Theo ông Nguyễn Thế Huệ, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Quảng Ninh, các hiệp hội đang tăng cường hợp tác, thúc đẩy doanh nghiệp khảo sát tuyến, xây dựng sản phẩm, kết nối nguồn khách và xúc tiến chung. Trên thực tế, một số sản phẩm đã được đưa vào khai thác.

Hải Phòng triển khai 3 tour du lịch di sản, trong đó có hành trình kết nối Côn Sơn, Kiếp Bạc, Thanh Mai, Kính Chủ, Nhẫm Dương. Tại Quảng Ninh, Yên Tử, Ngọa Vân, Thái Miếu, Bạch Đằng có thể được kết nối trong các chương trình liên vùng. Bên cạnh chiêm bái, tìm hiểu lịch sử, các tuyến còn có thể kết hợp ẩm thực, lưu trú, trải nghiệm văn hóa. Tuy nhiên, để thu hút khách, các doanh nghiệp đang trong quá trình thống nhất lịch khởi hành, giá bán, điểm đón và đơn vị vận hành.

Tại Quảng Ninh, Yên Tử, Ngọa Vân, Thái Miếu, Bạch Đằng có thể được kết nối trong các chương trình liên vùng. Ảnh: Thông tin Du lịch Quảng Ninh

Trong khi các hành trình văn hóa liên vùng tiếp tục được hoàn thiện, hợp tác tại vịnh Hạ Long - quần đảo Cát Bà đã có kết quả rõ ràng. Các tuyến liên thông Hạ Long - Lan Hạ đã phục vụ 4.562 lượt khách, thu phí trên 1 tỷ đồng chỉ 2 tháng sau liên thông triển khai. Hai du thuyền của Công ty TNHH Du thuyền Bhaya trên tuyến Hạ Long - Lan Hạ đạt công suất phòng trung bình 60 - 70% sau khi các tour tuyến được đưa vào khai thác.

Theo bà Nguyễn Thùy Yên, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh, xúc tiến du lịch chỉ thực sự hiệu quả khi điểm đến luôn có sản phẩm mới để giới thiệu. Vì vậy, cùng với quảng bá các giá trị sẵn có, Quảng Ninh sẽ tiếp tục mở rộng hệ sinh thái sản phẩm, từ nghỉ dưỡng hạng sang, du thuyền lưu trú đến du lịch cộng đồng, nông nghiệp và trải nghiệm văn hóa.