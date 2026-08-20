Quảng Ninh: Hướng tới mục tiêu mới trong mùa du lịch Thu Đông

Năm 2026, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai Miss World và Quảng Ninh là một trong những điểm đến. Dù các hoạt động chỉ diễn ra trong thời gian ngắn, các hoa hậu đã tạo thêm một “cửa sổ” để hình ảnh địa phương xuất hiện trên các kênh truyền thông quốc tế…

Ảnh: Cảng tàu khách Quốc tế Hạ Long

Việc lần đầu tiên Quảng Ninh đăng cai tổ chức Cuộc thi Hoa hậu Thế giới trở thành cơ hội "vàng" để địa phương này đưa những giá trị văn hóa, cảnh quan và sản phẩm du lịch đặc sắc đến du khách toàn cầu. Không chỉ có lợi thế về tài nguyên, Quảng Ninh đang sở hữu những điều kiện ngày càng thuận lợi để trở thành địa phương tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch quy mô lớn.

Những năm gần đây, hàng loạt giải thể thao đã được tổ chức tại địa phương như VnExpress Marathon Amazing Hạ Long, Halong Bay Heritage Marathon, Aqua Warriors Halong Bay, Amata Run, Yên Tử Heritage Marathon… Bên cạnh đó là Ngày Quốc tế Yoga, Giải Cờ vua quốc tế Quảng Ninh mở rộng, Giải Khiêu vũ thể thao quốc tế Hạ Long 2026… Các sự kiện này đưa hàng nghìn vận động viên, du khách trong nước và quốc tế đến trải nghiệm, đồng thời tạo thêm những hình thức tham quan, khám phá điểm đến.

Cuộc thi Hoa hậu Thế giới trở thành cơ hội "vàng" để quảng bá du lịch Quảng Ninh. Ảnh: Miss World

Song, không phải ngẫu nhiên Quảng Ninh được lựa chọn để tổ chức các sự kiện quy mô lớn trong nước và quốc tế. Đằng sau sức hấp dẫn của cảnh quan nổi tiếng thế giới là một hệ thống hạ tầng đang được đầu tư đồng bộ, tạo nền tảng để địa phương chuyển từ điểm đến tham quan đơn thuần sang trung tâm tổ chức các sự kiện quốc tế.

Tỉnh sở hữu hệ thống hạ tầng giao thông hiện đại với mạng lưới đường cao tốc, cảng biển, cảng tàu khách quốc tế và sân bay đồng bộ, giúp việc kết nối, di chuyển trở nên thuận lợi. Cùng với đó là hệ thống khách sạn, khu nghỉ dưỡng, trung tâm hội nghị, nhà thi đấu, sân vận động được đầu tư bài bản, đáp ứng yêu cầu tổ chức các sự kiện quy mô lớn, chuyên nghiệp và hiện đại.

Sau cao điểm du lịch hè, UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành Kế hoạch số 380/KH-UBND ngày 18/8/2026 về tổ chức Tuần lễ kích cầu du lịch chào mừng thành phố Quảng Ninh và Chương trình kích cầu du lịch mùa Thu - Đông năm 2026, với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và trải nghiệm du lịch quy mô lớn.

Với chủ đề truyền thông “Thành phố Quảng Ninh, vươn tầm cùng Di sản”, chương trình được triển khai từ tháng 8 đến hết tháng 12/2026, chia thành 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 diễn ra từ tháng 8 đến tháng 9/2026, tập trung cao điểm vào sự kiện công bố Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, gắn với kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Giai đoạn 2 diễn ra trong quý 4, từ tháng 10 đến tháng 12/2026, tập trung vào các hoạt động kỷ niệm Ngày thành lập tỉnh 30/10 và chuỗi lễ hội cuối năm.

Chương trình kích cầu du lịch mùa Thu - Đông năm 2026 có nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và trải nghiệm du lịch quy mô lớn. Ảnh: Cảng tàu khách Quốc tế Hạ Long

Chương trình kích cầu du lịch mùa Thu - Đông năm 2026 tập trung xây dựng các gói sản phẩm đa dạng về loại hình và mức giá, từ lưu trú, tham quan, trải nghiệm, ẩm thực đến vận chuyển, phù hợp với từng nhóm khách.

Đáng lưu ý, Quảng Ninh ưu tiên phát triển mô hình liên kết “Một hành trình, hai di sản”, kết nối các điểm đến nổi tiếng như vịnh Hạ Long, danh thắng Yên Tử và Bảo tàng tỉnh. Cùng với đó, cộng đồng doanh nghiệp du lịch, dịch vụ được huy động tham gia chương trình thông qua việc xây dựng các sản phẩm ưu đãi, trao tặng voucher, góp phần kích thích nhu cầu trải nghiệm và chi tiêu của du khách.

Thay vì chỉ tập trung vào từng dịch vụ riêng lẻ, kế hoạch hướng tới xây dựng các gói sản phẩm gồm lưu trú, tham quan, trải nghiệm, ẩm thực và vận chuyển với nhiều mức giá, phục vụ khách nội địa, quốc tế, MICE, gia đình và nhóm bạn. Các doanh nghiệp được định hướng triển khai ưu đãi cho khách lưu trú dài ngày, khách đặt dịch vụ theo nhóm... Đồng thời, kế hoạch đặt ra việc xây dựng các gói du lịch thông minh, tích hợp đặt dịch vụ, thanh toán và nhận ưu đãi trên nền tảng số.

Một sản phẩm được xác định trong chương trình là “Hộ chiếu Di sản Vịnh Hạ Long - Yên Tử”. Sản phẩm kết nối giá trị của Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long với Di sản văn hóa thế giới Yên Tử, Khu di tích Bạch Đằng, Bảo tàng Quảng Ninh và các làng nghề truyền thống; đồng thời kết hợp voucher trải nghiệm ẩm thực, sản phẩm OCOP địa phương.

Nguồn: UBND tỉnh Quảng Ninh. Đồ họa AI: Phương Thảo

Song song với phát triển sản phẩm, Quảng Ninh sẽ tổ chức các hoạt động xúc tiến tại những thị trường quốc tế trọng điểm; tham gia hội chợ du lịch quốc tế, roadshow tại Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn Độ... Các đoàn famtrip, presstrip trong nước và quốc tế cũng được tổ chức trong quý 3 và quý 4 để khảo sát khu, điểm và sản phẩm du lịch; kết nối doanh nghiệp lữ hành, hãng hàng không, cơ quan truyền thông, KOLs với các địa phương, doanh nghiệp.

Với chuỗi hoạt động kéo dài đến cuối năm, Quảng Ninh đặt mục tiêu duy trì đà tăng trưởng trong mùa Thu - Đông, hướng tới hoàn thành mục tiêu năm 2026 đón 23 triệu lượt khách, tổng thu từ du lịch đạt trên 70.000 tỷ đồng.