Quy định mới về quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng mùa lũ và cạn

Theo Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng vừa được Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ký ban hành ngày 5/10 tại Quyết định số 1928/QĐ-TTg, hằng năm, các hồ Sơn La, Hòa Bình, Thác Bà, Tuyên Quang, Lai Châu, Bản Chát và Huội Quảng trên lưu vực sông Hồng phải vận hành theo nguyên tắc thứ tự ưu tiên.
Cụ thể, trong mùa lũ phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các công trình thủy điện, không được để mực nước các hồ chứa vượt cao trình mực nước lớn nhất kiểm tra với mọi trận lũ nhỏ hơn hoặc bằng lũ kiểm tra tần suất 0,01% đối với các hồ Hòa Bình và Thác Bà; mực nước lớn nhất kiểm tra PMF đối với hồ Lai Châu, Sơn La và lũ kiểm tra tần suất 0,02% đối với các hồ Tuyên Quang, Bản Chát, Huội Quảng;
Cùng với đó, việc vận hành các hồ trên lưu vực sông phải đảm bảo an toàn chống lũ cho hạ du; đảm bảo an toàn cho đồng bằng Bắc Bộ với các trận lũ tại trạm thủy văn Sơn Tây có chu kỳ lặp lại nhỏ hơn hoặc bằng 300 năm, giữ mực nước sông Hồng tại trạm thủy văn Hà Nội không vượt quá cao trình 13,1 m. Phải đảm bảo an toàn cho thủ đô Hà Nội với các trận lũ tại trạm thủy văn Sơn Tây có chu kỳ lặp lại nhỏ hơn hoặc bằng 500 năm, giữ mực nước sông Hồng tại trạm thủy văn Hà Nội không vượt quá cao trình 13,4 m.
Quy trình cũng nêu rõ trên cơ sở đảm bảo an toàn công trình và an toàn chống lũ cho hạ du, an toàn cho các hoạt động sản xuất thiết yếu ở hạ du, điều hành để phát điện có hiệu quả cao nhất.
Trong mùa cạn, việc vận hành phải đảm bảo an toàn công trình; đảm bảo an ninh nguồn nước cấp cho sinh hoạt, các hoạt động sản xuất thiết yếu của nhân dân ở hạ du. Đảm bảo dòng chảy tối thiểu trên sông và nhu cầu sử dụng nước khác ở hạ du; đảm bảo hiệu quả phát điện và góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.
Theo quy định, thời gian vận hành mùa lũ từ ngày 15/6 đến ngày 31/10, với các thời kỳ vận hành cụ thể. Thời gian vận hành mùa cạn từ ngày 01/11 đến ngày 14/6 năm sau.
Trong thời gian làm nhiệm vụ đảm bảo an toàn chống lũ, việc vận hành các công trình xả đáy và xả mặt phải thực hiện theo quy trình vận hành công trình xả, nhằm đảm bảo ổn định cho hệ thống công trình đầu mối. Tùy theo điều kiện kỹ thuật của thiết bị, cho phép đóng, mở linh hoạt các cửa xả đáy, xả mặt tương ứng với lưu lượng đến hồ để điều tiết chống lũ.
Để giảm thiểu nguy cơ gây thiệt hại đến công trình đầu mối, công trình đê điều, kết cấu hạ tầng, phương tiện giao thông thủy, sạt lở bờ sông và ảnh hưởng đến sản xuất của nhân dân ở hạ du, quy định việc vận hành xả lũ hồ Hòa Bình đóng, mở lần lượt 6 cửa xả đáy đầu tiên, mỗi cửa cách nhau 6 giờ, các cửa tiếp theo có thể đóng, mở nhanh hơn. Với hồ Tuyên Quang đóng, mở lần lượt 4 cửa xả đáy đầu tiên, mỗi cửa cách nhau 6 giờ, các cửa tiếp theo có thể đóng, mở nhanh hơn.
Đối với thời kỳ xả hiệu chỉnh vào cuối mùa lũ, cho phép thời gian đóng, mở cửa xả đáy cuối cùng nhanh hơn, tùy theo lưu lượng nước đến hồ.
Quyết định cũng nêu rõ trong thời gian chưa hoàn thành phương án nâng cao năng lực xả lũ kiểm tra của công trình, mực nước cao nhất trong thời gian vận hành mùa lũ của hồ chứa Thác Bà không được phép vượt quá cao trình 56 m, trừ trường hợp được huy động dung tích chống lũ cho hạ du hoặc trong trường hợp cơ quan có thẩm quyền cho phép.
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