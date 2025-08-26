Công bố giá trị dòng chảy tối thiểu ở hạ lưu gần 800 đập, hồ chứa công trình thủy điện, thủy lợi toàn quốc

Đây là một cơ sở pháp lý quan trọng để các chủ công trình thủy điện, thủy lợi thực hiện đầy đủ nghĩa vụ xả nước, góp phần quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên nước một cách hiệu quả, bền vững, đặc biệt trong bối cảnh biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp...

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Minh Ngân vừa ký Quyết định số 3330/QĐ-BNNMT công bố danh mục giá trị dòng chảy tối thiểu ở hạ lưu tại 783 đập, hồ chứa thuộc 695 công trình trên cả nước.

Theo Quyết định, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã công bố danh mục giá trị dòng chảy tối thiểu tại 783 đập, hồ chứa thuộc 695 công trình. Cụ thể gồm 725 đập, hồ chứa của 640 công trình thủy điện; 57 đập, hồ chứa của 54 công trình thủy lợi và 01 đập, hồ chứa của 01 công trình khác.

Cụ thể, danh mục quy định rõ giá trị dòng chảy tối thiểu ở hạ du các đập, hồ chứa trên các lưu vực sông lớn như sông Bằng Giang - Kỳ Cùng; sông Hồng - Thái Bình, sông Thao, sông Đà, sông Lô; sông Mã; sông Cả; sông Hương; sông Vũ Gia - Thu Bồn; sông Trà Khúc; sông Kôn - Hà Thanh; sông Sê San (Mê Công); sông Ba; Sông Srê Pốk (Mê Công); sông Đồng Nai; Sông Mê Công (Cửu Long);

Ảnh minh họa.

Cùng với đó là các sông độc lập khác như: sông Quây Sơn, sông Tiên Yên, sông Gianh, sông Thạch Hãn, sông Trà Bồng, sông Vệ, sông Thoa, sông Lại Giang, sông Kỳ Lộ, sông Bàn Thạch, sông Cái Nha Trang, sông Ray, sông Dinh,…

Quyết định quy định rõ trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong việc theo dõi, giám sát và công bố dòng chảy tối thiểu ở hạ lưu các hồ chứa, đập dâng. Trong đó, Cục Quản lý tài nguyên nước sẽ chịu trách nhiệm: Kiểm tra, giám sát việc bảo đảm dòng chảy tối thiểu ở hạ lưu các đập, hồ chứa; xử lý vi phạm đối với hành vi không bảo đảm dòng chảy tối thiểu theo quy định.

Cục Quản lý tài nguyên nước định kỳ 6 tháng theo quy định rà soát, cập nhật, tổng hợp và trình Bộ Nông nghiệp và Môi trường công bố dòng chảy tối thiểu ở hạ lưu các đập, hồ chứa thuộc thẩm quyền cấp giấy phép khai thác nước mặt của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Việc công bố giá trị dòng chảy tối thiểu là một cơ sở pháp lý quan trọng để các chủ công trình thủy điện, thủy lợi thực hiện đầy đủ nghĩa vụ xả nước, góp phần quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên nước một cách hiệu quả, bền vững, đặc biệt trong bối cảnh biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và sẽ thay thế Quyết định số 188/QĐ-BTNMT ngày 15/01/2025 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc công bố giá trị dòng chảy tối thiểu ở hạ lưu các đập, hồ chứa.