Trang chủ Kinh tế xanh

Công bố giá trị dòng chảy tối thiểu ở hạ lưu gần 800 đập, hồ chứa công trình thủy điện, thủy lợi toàn quốc

Tùng Dương

26/08/2025, 12:18

Đây là một cơ sở pháp lý quan trọng để các chủ công trình thủy điện, thủy lợi thực hiện đầy đủ nghĩa vụ xả nước, góp phần quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên nước một cách hiệu quả, bền vững, đặc biệt trong bối cảnh biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp...

Công bố giá trị dòng chảy tối thiểu ở hạ lưu các đập, hồ chứa công trình thủy điện, thủy lợi. Ảnh minh họa.
Công bố giá trị dòng chảy tối thiểu ở hạ lưu các đập, hồ chứa công trình thủy điện, thủy lợi. Ảnh minh họa.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Minh Ngân vừa ký Quyết định số 3330/QĐ-BNNMT công bố danh mục giá trị dòng chảy tối thiểu ở hạ lưu tại 783 đập, hồ chứa thuộc 695 công trình trên cả nước.

Theo Quyết định, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã công bố danh mục giá trị dòng chảy tối thiểu tại 783 đập, hồ chứa thuộc 695 công trình. Cụ thể gồm 725 đập, hồ chứa của 640 công trình thủy điện; 57 đập, hồ chứa của 54 công trình thủy lợi và 01 đập, hồ chứa của 01 công trình khác.

Cụ thể, danh mục quy định rõ giá trị dòng chảy tối thiểu ở hạ du các đập, hồ chứa trên các lưu vực sông lớn như sông Bằng Giang - Kỳ Cùng; sông Hồng - Thái Bình, sông Thao, sông Đà, sông Lô; sông Mã; sông Cả; sông Hương; sông Vũ Gia - Thu Bồn; sông Trà Khúc; sông Kôn - Hà Thanh; sông Sê San (Mê Công); sông Ba; Sông Srê Pốk (Mê Công); sông Đồng Nai; Sông Mê Công (Cửu Long);

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Cùng với đó là các sông độc lập khác như: sông Quây Sơn, sông Tiên Yên, sông Gianh, sông Thạch Hãn, sông Trà Bồng, sông Vệ, sông Thoa, sông Lại Giang, sông Kỳ Lộ, sông Bàn Thạch, sông Cái Nha Trang, sông Ray, sông Dinh,…

Quyết định quy định rõ trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong việc theo dõi, giám sát và công bố dòng chảy tối thiểu ở hạ lưu các hồ chứa, đập dâng. Trong đó, Cục Quản lý tài nguyên nước sẽ chịu trách nhiệm: Kiểm tra, giám sát việc bảo đảm dòng chảy tối thiểu ở hạ lưu các đập, hồ chứa; xử lý vi phạm đối với hành vi không bảo đảm dòng chảy tối thiểu theo quy định.

Cục Quản lý tài nguyên nước định kỳ 6 tháng theo quy định rà soát, cập nhật, tổng hợp và trình Bộ Nông nghiệp và Môi trường công bố dòng chảy tối thiểu ở hạ lưu các đập, hồ chứa thuộc thẩm quyền cấp giấy phép khai thác nước mặt của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Việc công bố giá trị dòng chảy tối thiểu là một cơ sở pháp lý quan trọng để các chủ công trình thủy điện, thủy lợi thực hiện đầy đủ nghĩa vụ xả nước, góp phần quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên nước một cách hiệu quả, bền vững, đặc biệt trong bối cảnh biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và sẽ thay thế Quyết định số 188/QĐ-BTNMT ngày 15/01/2025 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc công bố giá trị dòng chảy tối thiểu ở hạ lưu các đập, hồ chứa.

Cần kiện toàn chính sách và quy chuẩn về an toàn hồ đập

17:12, 19/11/2024

Cần kiện toàn chính sách và quy chuẩn về an toàn hồ đập

Miền Trung yêu cầu các hồ đập tăng lưu lượng vận hành điều tiết lũ

10:21, 04/12/2023

Miền Trung yêu cầu các hồ đập tăng lưu lượng vận hành điều tiết lũ

Bộ Công Thương: Hồ thủy điện miền Trung dung tích nhỏ, đập tràn tự do

23:02, 16/10/2020

Bộ Công Thương: Hồ thủy điện miền Trung dung tích nhỏ, đập tràn tự do

Từ khóa:

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đập chứa dòng chảy ẹn hồ chứa Hồ thủy điện Kinh tế xanh lưu vực sông thủy điện thủy lợi Vneconomy

Đọc thêm

Công bố giá trị dòng chảy tối thiểu ở hạ lưu gần 800 đập, hồ chứa công trình thủy điện, thủy lợi toàn quốc

Công bố giá trị dòng chảy tối thiểu ở hạ lưu gần 800 đập, hồ chứa công trình thủy điện, thủy lợi toàn quốc

Đây là một cơ sở pháp lý quan trọng để các chủ công trình thủy điện, thủy lợi thực hiện đầy đủ nghĩa vụ xả nước, góp phần quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên nước một cách hiệu quả, bền vững, đặc biệt trong bối cảnh biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp...

Phát triển kinh tế biển xanh đồng bằng sông Cửu Long: Lợi thế biển rộng, gió lớn

Phát triển kinh tế biển xanh đồng bằng sông Cửu Long: Lợi thế biển rộng, gió lớn

Đồng bằng sông Cửu Long có đường bờ biển dài gần 700 km trải qua các tỉnh từ Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau và Kiên Giang. Vùng biển rộng trên 360.000 km² không chỉ giàu tài nguyên thủy sản, mà còn có tiềm năng phát triển năng lượng tái tạo, đặc biệt là điện gió ngoài khơi...

Australia giảm tham vọng về năng lượng hydrogen

Australia giảm tham vọng về năng lượng hydrogen

Australia từ lâu đã đặt mục tiêu trở thành quốc gia dẫn đầu trong lĩnh vực sản xuất hydrogen xanh, nhờ vào nguồn tài nguyên năng lượng tái tạo phong phú và diện tích đất đai rộng lớn...

Hợp nhất, sáp nhập nhiều đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường

Hợp nhất, sáp nhập nhiều đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường

Theo Danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa được Chính phủ ký ban hành, Bộ có 46 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc; đồng thời trước 1/1/2026, Bộ hoàn thành việc tổ chức, sắp xếp, sáp nhập lại một số đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc...

Cần Thơ kêu gọi nhà đầu tư nhà máy đốt rác phát điện thứ 3 và dự án điện mặt trời

Cần Thơ kêu gọi nhà đầu tư nhà máy đốt rác phát điện thứ 3 và dự án điện mặt trời

Thành phố Cần Thơ kêu gọi đầu tư nhà máy đốt rác phát điện thứ 3 với công suất tối đa 25MW; mời gọi dự án điện mặt trời tại Hồ nước ngọt quy mô khoảng 50 ha theo hình thức điện mặt trời phao nổi hoặc trên bờ hồ; kêu gọi hợp tác trong các lĩnh vực như biến đổi khí hậu…

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 34-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 34-2025

Bức tranh về ứng dụng AI và Data trong đổi mới sáng tạo

eMagazine

Bức tranh về ứng dụng AI và Data trong đổi mới sáng tạo

Sức mạnh của chữ ký số trong thời đại số

eMagazine

Sức mạnh của chữ ký số trong thời đại số

