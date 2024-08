Quỹ ngoại Platinum Victory chào mua công khai 4 triệu cổ phiếu REE với giá 80.000 đồng/cổ phiếu

Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh (mã REE-HOSE) thông báo nhận được hồ sơ sửa đổi, bổ sung đăng ký chào mua công khai cổ phiếu REE của cổ đông.

Theo đó, Platinum Victory đăng ký chào mua công khai 4 triệu cổ phiếu REE, tương đương 0,85% vốn điều lệ của REE nhằm tăng tỷ lệ sở hữu.

Mức giá dự kiến mà quỹ ngoại này đưa ra để mua được một cổ phiếu REE là 80.000 đồng, tương đương Platinum Victory sẽ chi khoảng 320 tỷ đồng cho số cổ phiếu trên.



Chốt phiên ngày 13/08, giá cổ phiếu REE giảm 1,60% xuống 67.800 đồng/CP. Như vậy, mức giá mà quỹ ngoại này đưa ra cao hơn giá thị trường 18%.

Hiện tại, Platinum Victory đang là cổ đông lớn nhất của REE với việc sở hữu hơn 164,15 triệu cổ phiếu, chiếm 34,85% vốn tại REE. Nếu hoàn tất mua vào 4 triệu cổ phiếu này, REE sẽ nâng tỷ lệ sở hữu tại REE lên 168,15 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 35,7%).

Được biết, Platinum Victory Pte. Ltd đăng ký mua 299.474 cổ phiếu, từ ngày 12/6 đến ngày 3/7. Tuy nhiên kết thúc thời gian giao dịch quỹ ngoại này không mua được do điều kiện thị trường không thuận lợi.

Trước đó, REE đã thực hiện bán 1.007.915 cổ phiếu quỹ cho người lao động.

Mới đây, VCSC hiện có khuyến nghị "khả quan" đối với REE với giá mục tiêu là 63.300 đồng/cổ phiếu do công ty đã công bố kết quả kinh doanh quý 2/2024 của công ty với doanh thu đạt 2,1 nghìn tỷ đồng (đi ngang so với cùng kỳ năm trước) và lợi nhuận sau thuế sau lợi ích CĐTS báo cáo đạt 450 tỷ đồng (-8% so với cùng kỳ năm trước).

Theo VCSC, mặc dù doanh thu nhìn chung đi ngang so với cùng kỳ năm trước, VCSC cho rằng việc lợi nhuận sau thuế sau lợi ích CĐTS báo cáo giảm 8% so với cùng kỳ năm trước là do (1) lợi nhuận mảng điện giảm đáng kể 56% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu vì lợi nhuận của Thủy điện Vĩnh Sơn (mã VSH) mà REE nắm giữ 50% cổ phần giảm 74% so với cùng kỳ năm trước, lợi nhuận của Nhiệt điện Phả Lại (mã PPC) mà REE nắm giữ 24% cổ phần giảm 44% so với cùng kỳ năm trước, và lợi nhuận của Thủy điện Thác Mơ (mã TMP) mà REE nắm giữ 43% cổ phần giảm 43% so với cùng kỳ năm trước; và lợi nhuận mảng nước giảm 22% so với cùng kỳ năm trước do khấu hao cao hơn từ dự án cấp nước sông Đà giai đoạn 2.

Doanh thu và lợi nhuận sau thuế sau lợi ích CĐTS nửa đầu năm 2024 của REE lần lượt đạt 4 nghìn tỷ đồng (-12% so với cùng kỳ năm trước) và 835 tỷ đồng (-32% so với cùng kỳ năm trước), hoàn thành tương ứng 43% và 36% dự báo cả năm của VCSC.

VCSC duy trì quan điểm của VCSC về việc REE sẽ ghi nhận lợi nhuận từ việc bán dự án Light Square tại tỉnh Thái Bình trong nửa cuối năm 2024 và hoàn nhập dự phòng trong mảng cơ điện (M&E), ghi nhận doanh thu cao hơn trong nửa cuối năm 2024 từ lượng backlog cao của công ty ở mức 3,1 nghìn tỷ đồng (+4 lần so với cùng kỳ năm trước) nhằm đáp ứng dự báo lợi nhuận của VCSC đối với 2 mảng này.

VCSC nhận thấy rủi ro điều chỉnh giảm đối với dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích CĐTS năm 2024 của VCSC cho mảng điện do mặc dù sản lượng thủy điện thương phẩm dự kiến cải thiện nhẹ trong nửa cuối năm so với nửa đầu năm 2024, nhưng sản lượng điện hợp đồng cao sẽ vẫn hạn chế lợi nhuận, và kết quả kinh doanh thấp hơn dự kiến của PPC do kết quả kinh doanh kém khả quan trong nửa đầu năm, cùng với kỳ vọng của VCSC rằng REE sẽ chuyển từ phương pháp vốn cổ phần sang phương pháp chi phí cho khoản đầu tư vào PPC trong tương lai gần, dù cần thêm đánh giá chi tiết. Về mặt tích cực, REE đã tuyên bố mua lại thành công 70% cổ phần của CTCP Điện gió Duyên Hải (tỉnh Trà Vinh) – 48 MW.