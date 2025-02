“Quyền lực mềm” bắt đầu hiệu quả với du lịch Thái Lan

The White Lotus mùa 1 được quay tại Hawaii (Mỹ), mùa 2 tại Sicily (Italy) và mùa 3 lấy bối cảnh ở Thái Lan, với các địa điểm ghi hình trải dài từ Bangkok, Phuket đến Koh Samui. Một số điểm quay phim nổi bật gồm công viên quốc gia Mu Ko Ang Thong, bãi biển Choeng Mon, bãi biển Rin trên đảo Pha Ngan, chùa Phu Khao Thong, câu lạc bộ - nhà hàng Biển Pi Samui và trung tâm văn hóa nghệ thuật Dusit Dhewa.

Theo tờ The Nation Thailand, sự xuất hiện của nữ ca sỹ Lisa trong The White Lotus mùa 3 góp phần gia tăng đáng kể sự quan tâm của du khách đến Koh Samui, đồng thời củng cố vị thế của Thái Lan như một điểm đến hấp dẫn của các nhà làm phim quốc tế. Theo phó phát ngôn viên Chính phủ Thái Lan Sasikarn Watthanachan, Lisa giúp lượng tìm kiếm của du khách Mỹ về Koh Samui tăng 65% so với mức trung bình của tháng trước đó.

Bên cạnh đó, số lượt tìm kiếm nơi lưu trú tại Koh Samui trên nền tảng đặt phòng Agoda cũng tăng 12%, đưa Thái Lan vào top 5 điểm đến được tìm kiếm nhiều nhất trên nền tảng này. Bà Sasikarn cho biết nhờ hiệu ứng từ The White Lotus, từ trước khi phim lên sóng, lượng tìm kiếm chỗ nghỉ và giá phòng khách sạn ở đảo Koh Samui tăng 40%, đặc biệt là tại các khách sạn nơi diễn ra quá trình quay phim.

Lisa vào vai Mook - một cố vấn sức khỏe tại khu nghỉ dưỡng The White Lotus.

Bà Sasikarn nhấn mạnh trong năm 2024, các dự án phim nước ngoài sản xuất tại Thái Lan thu hút tổng vốn đầu tư lên đến 6,58 tỷ baht (gần 197 triệu USD) và tạo ra cơ hội việc làm cho khoảng 29.000 lao động địa phương.

Chaiyapat Paitoon, Giám đốc tài chính của tập đoàn Minor International, cũng cho biết tập đoàn đã được hưởng lợi đáng kể khi được đoàn làm phim của HBO lựa chọn. Đội ngũ sản xuất và diễn viên đã ở tại các khách sạn trong khoảng 6 tháng và tất cả chi phí đều được nhà sản xuất chi trả.

Mike White, biên kịch và đạo diễn The White Lotus, cho biết bản thân từng do dự rất nhiều khi quyết định chọn Lisa. "Thành thật mà nói, ban đầu tôi khá do dự, lo rằng danh tiếng của cô ấy có thể lấn át bộ phim. Tuy nhiên sau buổi thử vai, tôi đã hoàn toàn bị thuyết phục. Cô ấy cho thấy mình là một diễn viên tiềm năng và tôi thực sự hài lòng với quyết định này". Trong phim, Lisa vào vai Mook - một cố vấn sức khỏe tại khu nghỉ dưỡng The White Lotus. Nhân vật của cô có chuyện tình lãng mạn với Gaitok (Tayme Thapthimthong), một nhân viên bảo vệ của khách sạn.

Thực tế, những đoàn phim từ Ấn Độ, Nhật Bản, Mỹ đang đổ về Thái Lan để thuê bối cảnh, nhân công sản xuất và hệ thống công nghệ kỹ thuật ở quốc gia này cho việc làm phim. Cộng thêm đó là sự hỗ trợ của Chính phủ, từ việc giảm thuế, giảm giá thuê bối cảnh, đến những kế hoạch, chiến lược kêu gọi các đoàn phim quốc tế đến quay đã giúp Thái Lan không chỉ có doanh thu “khủng”, tạo việc làm, chuyên nghiệp hóa công nghiệp điện ảnh, mà còn giúp lan tỏa hình ảnh, văn hóa Thái Lan rộng khắp.

Nhờ hiệu ứng từ The White Lotus, lượng tìm kiếm chỗ nghỉ và giá phòng khách sạn ở đảo Koh Samui tăng 40%.

Phát biểu tại sự kiện Đặt niềm tin vào Thái Lan tại Bangkok, Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra khẳng định việc phát triển ngành du lịch Thái Lan với định hướng hoạt động ở mức cao trong cả 12 tháng trong năm. Việc phát triển du lịch cũng không nhất thiết phát triển mạnh tại những tỉnh, khu vực có điều kiện thuận lợi mà có thể phát triển tại tất cả các tỉnh, trong đó phát triển chiến lược “quyền lực mềm” để hỗ trợ phát triển du lịch, tạo doanh thu và Chính phủ Thái Lan đang lên các kế hoạch liên quan.

Quyền lực mềm (soft power) là khái niệm được giáo sư Joseph Nye thuộc Đại học Harvard (Mỹ) đưa ra, dùng để chỉ khả năng một quốc gia hoặc tổ chức có thể ảnh hưởng đến người khác thông qua sức hấp dẫn về văn hóa, phim ảnh, âm nhạc, ẩm thực, nghệ thuật...

Theo nhật báo Thái Lan Matichon, việc tạo ra quyền lực mềm không đến từ sự ép buộc cho người Thái, mà điều này phải diễn ra một cách tự nhiên và cần có thời gian. Tuy nhiên, trong thời đại mạng xã hội có thể khơi dậy xu hướng và tạo nên sự nổi tiếng, chỉ trong chớp mắt, quá trình nắm bắt quyền lực mềm theo đó cũng được rút ngắn.

Ví dụ cụ thể là chú hà mã lùn Moo Deng gần đây trở thành "hiện tượng" nổi tiếng không chỉ ở Thái Lan mà còn vươn ra khắp thế giới. Các kênh truyền thông lớn của nước ngoài như tạp chí Time BBC hay chương trình Saturday Night Live ở Mỹ nhanh chóng "bắt trend" đề cập đến chú hà mã...

Tờ New York Post cho rằng Thái Lan sẽ là điểm đến du lịch của năm 2025 cùng với biệt danh mới: "Xứ sở của những chú lợn béo" (biệt danh của Moo Deng). Chỉ riêng số lượng du khách đến sở thú Khao Kheow đã tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái, giúp tạo ra thu nhập cho nhiều người dân ở khu vực ngoài vườn thú nhờ bán đồ lưu niệm.

Các loài động vật hoang dã ở sở thú như Moo Deng hay Nong Ava cũng giúp thu hút du khách tới Thái Lan.

Nối gót Moo Deng, Nong Ava - chú hổ sở hữu nét mặt "ngốc nghếch" đến từ Chiang Mai Night Safari cũng đang trở thành "hiện tượng" thu hút sự yêu mến của đông đảo du khách trong và ngoài nước. Chính phủ cho rằng du lịch Thái Lan muốn sở hữu "quyền lực mềm" sẽ phải nhanh chóng nắm bắt xu hướng này. Với sự nổi tiếng của những động vật trong sở thú, cơ quan nhà nước hy vọng có thể biến Thái Lan thành một đất nước du lịch xanh, đóng vai trò quan trọng trong việc bảo tồn động vật hoang dã.

Không ngừng ở đó, cố vấn Thủ tướng Thái Lan Pimol Srivikorn mới đây cho biết Chính quyền Bangkok đã thành lập một ban chuyên trách chiến lược để thúc đẩy các hoạt động liên quan đến 11 lĩnh vực như: Thể thao, lễ hội, ẩm thực, âm nhạc, điện ảnh, thời trang,... trở thành những “sức mạnh mềm” của quốc gia. Từ đó, theo tờ The Thaiger, Chính phủ Thái Lan cấp một loại visa đặc biệt cho phép du khách nước ngoài ở lại 90 ngày để tham gia các khóa học võ truyền thống muay Thái tại nước này.

Bên cạnh việc giúp người nước ngoài biết đến muay Thái nhiều hơn, Chính phủ Thái Lan còn chú trọng nâng cao tiêu chuẩn đào tạo môn này. Theo đó, Chính phủ cũng khuyến khích và hỗ trợ các huấn luyện viên có chứng chỉ ra nước ngoài giảng dạy để không chỉ đưa muay Thái lên tầm quốc tế mà còn giúp họ cải thiện thu nhập. Ngoài ra, nước này cũng lập một trang web để người nước ngoài quan tâm tới môn võ này có thể lựa chọn khóa học phù hợp, huấn luyện viên cũng như đặt chỗ và thanh toán chi phí.

Chính phủ Thái Lan cấp một loại visa đặc biệt cho phép du khách nước ngoài ở lại 90 ngày để tham gia các khóa học muay Thái.

Năm 2025, Thái Lan đặt mục tiêu thu hút 38 - 40 triệu lượt du khách với doanh thu 3 nghìn tỷ baht, trong đó từ các thị trường gần (châu Á) là 29 triệu lượt du khách, chiếm 77,5% và thị trường xa (châu Âu, Mỹ) là 11 triệu lượt du khách, chiếm 22,5%, đem lại doanh thu 2.000 tỷ baht. Ấn Độ và Hàn Quốc là hai thị trường Thái Lan kỳ vọng có sự bùng nổ trong năm nay, với mỗi thị trường là 2,5 triệu lượt khách du lịch.