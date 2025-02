Google Destination Insights: Lượng tìm kiếm quốc tế về du lịch Việt Nam tăng 45%

Trước đó, khối lượng tìm kiếm liên quan đến du lịch Việt Nam đã tăng 30% trong giai đoạn từ tháng 11/2024 đến tháng 1/2025. Các điểm đến được du khách quốc tế quan tâm nhất bao gồm Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Phú Quốc, Nha Trang, Hội An, Đà Lạt, Phan Thiết, Huế và Vũng Tàu.

Trong đó, các quốc gia có lượt tìm kiếm về du lịch Việt Nam nhiều nhất bao gồm Hoa Kỳ, Úc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Vương quốc Anh, Canada, Đức và Malaysia. Đây cũng chính là những thị trường trọng điểm của du lịch Việt Nam tại Đông Bắc Á, Đông Nam Á, Châu Âu và Bắc Mỹ.

Đáng chú ý, Úc và Ấn Độ lần lượt xếp thứ hai và thứ ba về lượng tìm kiếm. Điều này cho thấy tiềm năng lớn và cơ hội tăng trưởng đáng kể tại hai thị trường này trong thời gian tới.

Trong khi đó, theo Cơ quan Du lịch Quốc gia Việt Nam, năm 2024, Hàn Quốc là thị trường nguồn khách du lịch lớn nhất với 4,5 triệu du khách, chiếm 26% tổng số khách nước ngoài, tiếp theo là Trung Quốc với 3,7 triệu (21,3%).

Nhìn chung, đây là những tín hiệu lạc quan cho ngành du lịch Việt Nam trong năm mới, khi mà cho thấy khà năng thu hút du khách tại nhiều thị trường hơn.

Thống kê cho thấy, trong tháng 1/2025, Việt Nam đã đón gần 2,1 triệu lượt khách quốc tế, tăng 18,5% so với tháng trước, 36,9% so với cùng kỳ năm 2024 và 37,8% so với thời điểm trước đại dịch năm 2019.

Theo các chuyên gia, sự gia tăng mạnh mẽ về nhu cầu du lịch quốc tế đến Việt Nam phản ánh tác động tích cực từ chính sách thị thực thông thoáng mới và các chiến dịch xúc tiến du lịch hiệu quả, nhắm vào những thị trường trọng điểm trong thời gian qua.