Công nghệ sẽ thúc đẩy tăng trưởng du lịch toàn cầu

Theo thông tin mới nhất của Tổ chức Du lịch Liên hợp quốc (UN Tourism), ước tính có hơn 1,4 tỷ người đã đi du lịch quốc tế vào năm 2024, phục hồi 99% so với mức trước đại dịch. So với năm 2023, nhu cầu du lịch tăng 11%, tương đương 140 triệu lượt khách du lịch quốc tế. Con số này đến từ sự tăng trưởng mạnh mẽ của các thị trường nguồn lớn và sự phục hồi liên tục của các điểm đến ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Trong đó, châu Á - Thái Bình Dương đón 316 triệu lượt khách quốc tế năm 2024, tăng 33% so với năm 2023. Ước tính, tổng giá trị xuất khẩu từ du lịch trên toàn cầu (bao gồm cả vận chuyển hành khách) đạt mức kỷ lục 1,9 nghìn tỷ USD năm 2024, tăng khoảng 3% so với so với năm 2019. Mức chi tiêu trung bình của mỗi lượt khách quốc tế ước tính 1.100 USD vào năm 2024, cao hơn mức trung bình 1.000 USD trước đại dịch.

UN Tourism dự báo năm 2025 lượng khách du lịch quốc tế sẽ tăng từ 3% đến 5% so với năm 2024 nếu khu vực châu Á - Thái Bình Dương tiếp tục đà phục hồi trong khi các khu vực khác duy trì tăng trưởng ổn định. Đây là dự báo của UN Tourism trong điều kiện kinh tế toàn cầu vẫn thuận lợi, lạm phát tiếp tục giảm và căng thẳng địa chính trị không leo thang. Chỉ số niềm tin du lịch mới nhất của UN Tourism cũng phản ánh những kỳ vọng tích cực này. Khoảng 64% chuyên gia du lịch của UN Tourism đánh giá năm 2025 triển vọng "tốt hơn" hoặc "tốt hơn nhiều" so với năm 2024.

Tương tự, dự báo mới của mạng lưới thương mại chuyên về du lịch và hàng không Travel and Tour World (TTW) cho thấy, tăng trưởng của thị trường du lịch toàn cầu sẽ vẫn ổn định, với mức tăng hàng năm từ 6% - 9% cho đến năm 2026. Sự tăng trưởng bền vững này phản ánh sự dịch chuyển trong hoạt động du lịch, ngành này hiện đang tập trung vào việc mở rộng có chiến lược và bền vững, phù hợp với sự ổn định của thị trường trong dài hạn.

Một số yếu tố đang thúc đẩy sự tăng trưởng này, nổi bật như nhu cầu du lịch bền vững ngày càng tăng, số hóa nền tảng đặt chỗ phát triển mạnh và du khách dành sự quan tâm đặc biệt đối với những trải nghiệm du lịch độc đáo. Rõ ràng, nhiều du khách đang ưu tiên các lựa chọn thân thiện với môi trường, các chuyến bay trung hòa carbon, chỗ ở xanh và các gói du lịch có trách nhiệm. Du lịch bền vững, vì vậy, được kỳ vọng sẽ là động lực chính thúc đẩy tăng trưởng, nhất là đối với những du khách trẻ tuổi và người tiêu dùng có ý thức bảo vệ môi trường.

Song song đó, những tiến bộ trong nền tảng đặt vé, ứng dụng di động và các công cụ cá nhân hóa do AI thúc đẩy đang tạo ra những trải nghiệm du lịch liền mạch và thuận tiện cho du khách. Theo Fitch Solutions (công ty con của tập đoàn xếp hạng tín dụng toàn cầu Fitch Ratings), nhờ số hóa quy trình cấp thị thực (visa) và các công nghệ do trí tuệ nhân tạo hỗ trợ, thậm chí các điểm đến du lịch toàn cầu sẽ chuyển từ phục hồi sang tăng trưởng vào năm 2025.

Bên cạnh đó, theo Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF), những năm gần đây, ngành du lịch đã chứng kiến ​​sự chuyển đổi sâu sắc nhờ công nghệ, thúc đẩy quá trình dân chủ hóa du lịch toàn cầu. Sự dân chủ hóa này thể hiện rõ qua sự thay đổi nhân khẩu học của du khách. Thế hệ Millennials và Gen Z đi đầu trong phong trào này - đi du lịch thường xuyên hơn và dành nhiều thu nhập hơn cho du lịch so với các thế hệ trước. Ngày nay, nhiều du khách tiết kiệm hơn có thể khám phá thế giới, nhờ các lựa chọn du lịch giá cả phải chăng và công nghệ tiên tiến giúp họ tối ưu hóa chi tiêu.

Trong bối cảnh đó, du lịch tự túc đang nổi lên như một xu hướng mạnh mẽ, phản ánh sự chuyển biến trong hành vi của người tiêu dùng hiện đại. Thay vì phụ thuộc vào các gói tour truyền thống, ngày càng nhiều du khách tìm kiếm trải nghiệm cá nhân hóa, linh hoạt và hoàn toàn tự do lựa chọn lịch trình của riêng mình. Sự phát triển của công nghệ đã đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy xu hướng này, với hàng loạt ứng dụng di động, nền tảng đặt phòng trực tuyến và các công cụ hỗ trợ thông tin du lịch thời gian thực, giúp du khách dễ dàng tự lập kế hoạch và quản lý chuyến đi.

Theo một khảo sát của Outbox hồi tháng 8/2024, không mấy bất ngờ khi khách hàng từ 45 - 54 tuổi dẫn đầu xu hướng lựa chọn hình thức du lịch tự túc bằng việc tự đặt các gói dịch vụ combo và dịch vụ trải nghiệm/tham quan tại điểm đến với tỷ lệ booking travel với tỷ lên 45,2%. Với sự ra đời của các nền tảng trực tuyến và ứng dụng di động như Google Maps, Tripadvisor, Booking.com, và Airbnb, khách du lịch ngày nay có thể tự mình tìm kiếm thông tin, so sánh giá cả, đặt vé máy bay, khách sạn, và thậm chí cả tour tham quan chỉ bằng vài thao tác đơn giản trên điện thoại.

Theo một nghiên cứu của Statista, trong năm 2023, khoảng 83% khách du lịch toàn cầu đã sử dụng các nền tảng trực tuyến để đặt chỗ ở và 61% du khách đã tự lập kế hoạch chuyến đi của mình mà không cần sự hỗ trợ từ các công ty du lịch.

Cùng với đó, quảng bá doanh nghiệp là một hoạt động thiết yếu để nâng cao sức ảnh hưởng của thương hiệu và tạo ấn tượng mạnh mẽ với khách hàng. Công nghệ thực tế ảo (VR) đã trở thành một công cụ quảng bá mạnh mẽ mà nhiều doanh nghiệp trong ngành đang áp dụng. Theo báo cáo của Research and Markets, thị trường VR toàn cầu trong du lịch dự kiến sẽ đạt 304 tỷ USD vào năm 2025, với mức tăng trưởng hàng năm (CAGR) 15%.

Nhờ sự phát triển vượt bậc của khoa học công nghệ, số lượng thiết bị có khả năng kết nối Internet ngày càng tăng mạnh, với hơn 75 tỷ thiết bị IoT dự kiến sẽ được sử dụng trên toàn cầu vào năm 2025, theo báo cáo của Statista. Trong lĩnh vực du lịch, xu hướng số hóa này đang được các doanh nghiệp tận dụng để hiểu rõ hơn về hành vi và nhu cầu của khách hàng, từ đó nâng cao chất lượng dịch vụ và mang lại trải nghiệm vượt trội.

Bằng cách ứng dụng Internet vạn vật (IoT), các doanh nghiệp du lịch có thể thu thập và phân tích dữ liệu về thói quen và sở thích của khách hàng, chẳng hạn như các hoạt động yêu thích, thời gian lưu trú, và loại dịch vụ thường sử dụng. Theo một nghiên cứu của MarketsandMarkets, thị trường IoT trong ngành du lịch và khách sạn dự kiến sẽ đạt 12,17 tỷ USD vào năm 2026, với mức tăng trưởng hàng năm (CAGR) 13,5%.