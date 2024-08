Sau kiểm toán bán niên 2024, lợi nhuận LDG 'bốc hơi' thêm 100 tỷ đồng

Công ty Cổ phần Đầu tư LDG (mã chứng khoán: LDG-HOSE) vừa có thông báo về việc giải trình BCTC soát xét bán niên năm 2024 trước và sau soát xét.

Theo đó, lãi sau thuế/(lỗ) của LDG theo BCTC riêng đã được soát xét cho kỳ kế toán 6 tháng đầu năm tăng 100,1 tỷ đồng, tương ứng 34,3% so với số liệu công bố trước đó, do đơn vị kiểm toán hiện hành đã thực hiện điều chỉnh trích lập bổ sung thêm dự phòng phải thu khó đòi và dự phòng đầu tư tài chính so với BCTC riêng quý 2/2024.

Đối với lãi sau thuế/(lỗ) trong BCTC hợp nhất đã soát xét 6 tháng đầu năm cũng tăng thêm 100 tỷ đồng, tương đương 33,8%. Nguyên nhân chủ yếu cũng là do đơn vị kiểm toán hiện hành đã thực hiện điều chỉnh trích lập bổ sung thêm dự phòng phải thu khó đòi so với BCTC hợp nhất quý 2/2024 trước đó.

Trong báo cáo, số dư hàng tồn kho của Dự án Khu dân cư Tân Thịnh tại ngày 30/06/2024 là 516.861.733.495 đồng. Công ty cam kết hoàn tất các thủ tục theo quy định của pháp luật về đất đai, kinh doanh bất động sản và xây dựng căn cứ theo Kết luận thanh tra số Ol/KL-UBND ngày 23 tháng 03 năm 2023 cùa UBND tỉnh Đồng Nai về việc thanh tra toàn diện Dự án Khu dân cư Tân Thịnh tại xã Đồi 61, huyện Tràng Bom, tinh Đồng Nai để tiếp tục triển khai hoàn thành dự án.

Theo LDG nhận định Dự án Khu dân cư Tân Thịnh sẽ được tiếp tục bổ sung các thủ tục để triển khai hoàn thành dự án, chấm dứt thời gian gián đoạn nhằm phục vụ cho việc thanh tra.

Ngày 22/07/2024, Tòa án Nhân dân tỉnh Đồng Nai có quyết định số 01/2024/QĐ-MTTPS quyết định mở thủ tục phá sản đối với công ty sau khi xem xét đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản của Công ty CP Thương mại và Xây dựng Phúc Thuận Phát.



Ngày 13/08/2024, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chi Minh đã có Quyết định số 58/2024/OĐ-PT chấp nhận đơn để nghị xem xét lại Quyết định mở thủ tục phá sản của Công ty và hủy Quyết định số 01/2024/QĐ-MTTPS ngày 22/07/2024 của Tòa án Nhân dân tinh Đồng Nai.

Về vấn đề này, LDG cho biết công ty đang tiếp tục làm việc với nhà thầu nhằm hoàn tất đầy đủ các hồ sơ đủ điều kiện thanh toán theo các quy định/thỏa thuận giữa hai bên.

Về việc ông Nguyễn Khánh Hưng, cựu Chủ tịch HĐQT LDG, đang bị điều tra về hành vi "lừa dối khách hàng" liên quan đến Dự án Khu dân cư Tân Thịnh và ông Nguyễn Quốc Vy Liêm, nguyên Phó Tổng Giám đốc, về hành vi "lừa dối khách hàng", doanh nghiệp cho biết vụ việc trên không làm thay đổi/ảnh hưởng đến kế hoạch, chiến lược, hoạt động kinh doanh và đầu tư của công ty. LDG cam kết nỗ lực tối đa để ổn định mọi hoạt động kinh doanh, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng, cổ đông, đối tác...

Ngoài ra, LDG cho biết đã và đang nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp, kế hoạch để giải quyết các vấn đề về dòng tiền.

Cụ thể, tại Nghị quyết HĐQT số 03 ngày 6/3/2024, HĐQT LDG đã thông qua chủ trương tái cơ cấu tài sản, dự án thông qua việc thực hiện phương án hợp tác phát triển dự án, chuyển nhượng dự án, chuyển nhượng cổ phần do công ty hoặc công ty con nắm giữ để giải quyết nhu cầu tài chính của công ty, phục vụ cho việc thanh toán các khoản nợ trái phiếu, nợ ngân hàng và các khoản nợ khác, đảm bảo nguồn tài chính để phát triển dự án.

Công ty đã thu toàn bộ các khoản cho vay. Các khoản phải thu còn lại, LDG vẫn đang tiếp tục thu hồi công nợ khi đến hạn theo lộ trình thanh toán.

LDG đã và đang tiếp tục làm việc với các ngân hàng để cơ cấu, gia hạn nợ vay, giãn lịch thanh toán. Cụ thể, ngày 30/7, LDG đã được Sacombank - Chi nhánh Quận 11 cơ cấu thời gian trả nợ thêm 12 tháng.

Công ty đã và đang tiếp tục làm việc với các trái chủ để thỏa thuận gia hạn nghĩa vụ nợ. Khoản nợ gốc trái phiếu 180 tỷ đồng sẽ được tất toán khi công ty thanh toán khoản lãi tương ứng. Đối với nghĩa vụ nợ trái phiếu còn lại, công ty đã có kế hoạch hoàn tất nghĩa vụ này trong năm 2024.

Tối ưu hóa giá trị các bất động sản hiện hữu của công ty tại khu vực TP. HCM, tỉnh Đồng Nai và Bình Dương.

Tiếp tục thực hiện các chính sách "thắt lưng buộc bụng" nhằm tiết giảm và tối ưu chi phí vận hành; Đẩy mạnh công tác thu hồi nợ, tái đầu tư vào các dự án tiềm năng;

Huy động vốn đa kênh thông qua thị trường chứng khoán và các tổ chức tín dụng; đồng thời tiếp tục đàm phán với các đối tác chính nhằm bổ sung nguồn vốn hoạt động cho kinh doanh, thanh toán nợ, cơ cấu lại chi tiêu tài chính, nâng cao năng lực tài chính...