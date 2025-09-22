Thứ Hai, 22/09/2025

Trang chủ Kinh tế số

Sau Sam Altman, thêm ông chủ Meta thừa nhận nguy cơ “bong bóng AI”

Hạ Chi

22/09/2025, 07:59

Mark Zuckerberg thừa nhận bản thân cũng đã hoài nghi khả năng hình thành “bong bóng AI”. Nhưng vị tỷ phú cho biết ông thà mạo hiểm “hàng trăm tỷ đô” còn hơn chậm chân trong cuộc đua siêu trí tuệ...

Mark Zuckerberg: Với Meta, mối nguy lớn hơn là chưa đủ táo bạo, chứ không phải là quá mạo hiểm.
Mark Zuckerberg: Với Meta, mối nguy lớn hơn là chưa đủ táo bạo, chứ không phải là quá mạo hiểm.

Nỗi lo bong bóng AI ngày càng lan rộng trong giới công nghệ Mỹ khi liên tiếp xuất hiện bằng chứng cho thấy các tập đoàn thất bại trong việc triển khai công nghệ này.

Theo Fortune, một nghiên cứu của MIT công bố tháng 8 cho thấy 95% các dự án thí điểm AI không mang lại hiệu quả đầu tư, dù hơn 40 tỷ USD đã được rót vào lĩnh vực này. 

Trước đó, CEO OpenAI Sam Altman cũng đã cảnh báo về “bong bóng AI”, bày tỏ lo ngại về định giá quá cao của nhiều startup và sự hưng phấn thái quá từ giới đầu tư.

Ngay cả Chủ tịch Fed Jerome Powell cũng không đứng ngoài, khi lưu ý rằng nước Mỹ đang chứng kiến “một khối lượng hoạt động kinh tế bất thường” liên quan đến việc xây dựng năng lực AI. 

Mark Zuckerberg cũng chia sẻ những quan điểm tương tự tại podcast Access mới đây. 

CEO Meta thừa nhận làn sóng phát triển quá nhanh và dòng vốn đổ dồn vào AI đang tạo nên một “bong bóng”, có thể kéo theo cú sốc thị trường. 

Dù vậy, ông cho rằng thà Meta mạo hiểm “hàng trăm tỷ đô” còn hơn chậm chân trong cuộc đua siêu trí tuệ. 

Mark Zuckerberg khi chia sẻ đã nhắc lại những bài học từ lịch sử, như bong bóng đường sắt hay bong bóng dot-com, để minh họa cho việc đầu tư hạ tầng ồ ạt có thể dẫn tới sụp đổ thị trường chứng khoán.

Theo ông, bong bóng thường xuất hiện khi doanh nghiệp vay nợ quá mức, kinh tế vĩ mô bất ổn hoặc nhu cầu sản phẩm suy yếu, khiến nhiều công ty phá sản nhưng vẫn để lại những tài sản hạ tầng có giá trị.

Quan điểm này khá giống với Sam Altman, CEO OpenAI, người nhiều lần cảnh báo rằng cơn sốt AI hiện nay mang nhiều dấu hiệu của một bong bóng. “Khi bong bóng hình thành, những người thông minh thường quá phấn khích với một hạt nhân của sự thật”, Altman từng chia sẻ với The Verge. 

Hậu quả của những bong bóng từng vô cùng đắt giá. Trong bong bóng dot-com, nhà đầu tư đổ tiền vào các công ty internet non trẻ với kỳ vọng phi thực tế, để rồi hơn 5.000 tỷ USD vốn hóa thị trường bốc hơi khi bong bóng vỡ.

Nhưng Mark Zuckerberg vẫn nhấn mạnh: “Với Meta, mối nguy lớn hơn là chưa đủ táo bạo, chứ không phải là quá mạo hiểm”. Theo ông, nếu doanh nghiệp đi quá chậm và siêu trí tuệ nhân tạo xuất hiện sớm hơn dự kiến, họ sẽ bỏ lỡ cơ hội. 

Meta đang chi rất mạnh cho hạ tầng AI. Đầu tháng này, Zuckerberg cho biết công ty sẽ đầu tư ít nhất 600 tỷ USD vào trung tâm dữ liệu và hạ tầng tại Mỹ từ nay đến năm 2028. 

Giám đốc tài chính Susan Li sau đó cho biết con số này bao gồm toàn bộ kế hoạch xây dựng trung tâm dữ liệu cũng như “các khoản đầu tư phục vụ hoạt động kinh doanh tại Mỹ của Meta”, trong đó có cả tuyển dụng thêm nhân sự.

Cam kết chi tiêu khổng lồ của Meta được đưa ra đúng thời điểm những lo ngại về “bong bóng AI” lên đến cao trào. Nhiều nhà đầu tư cảnh báo ngành công nghiệp này đang quá nóng, gợi nhớ đến vụ nổ bong bóng dot-com năm 2000.

Mark Zuckerberg đã so sánh Meta với các phòng thí nghiệm AI như OpenAI và Anthropic, những đơn vị phụ thuộc nhiều vào việc huy động vốn để trả cho chi phí tính toán khổng lồ. 

“Chúng tôi không đối mặt với rủi ro đó”, ông khẳng định. 

Các công ty tư nhân như OpenAI hay Anthropic luôn đứng trước câu hỏi liệu họ có thể tiếp tục gọi vốn hay không, điều phụ thuộc không chỉ vào hiệu quả công nghệ và tốc độ tiến bộ của AI mà còn vào bối cảnh kinh tế vĩ mô. 

Một cú sốc thị trường do sự kiện toàn cầu hoàn toàn có thể khiến họ không còn đủ khả năng duy trì chi phí điện toán khổng lồ. “Ở vị trí của họ, tình hình sẽ rất khác”, Mark Zuckerberg nói thêm.

Meta đang chuẩn bị cho kỷ nguyên siêu trí tuệ bằng cách thành lập phòng thí nghiệm “siêu trí tuệ”, tích cực săn đón nhân tài với mức lương hàng triệu đô, nhằm phát triển AI có khả năng vượt qua trí tuệ con người.

