Trang chủ Bất động sản

Sẽ tiếp tục khởi công, khánh thành hàng loạt dự án

Phan Dương

05/09/2025, 18:40

Mỗi bộ, ngành, địa phương, tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp FDI phấn đấu có ít nhất 2 dự án, công trình đủ điều kiện khánh thành hoặc khởi công để chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng...

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Thủ tướng Chính phủ vừa có Công điện 158/CĐ-TTg về việc chuẩn bị tổ chức Lễ khánh thành, khởi công các dự án, công trình quy mô lớn, ý nghĩa chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Công điện này gửi tới Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Bí Thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Tổng giám đốc: Đài truyền hình Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam; Tổng biên tập Báo Nhân dân; Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội; Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam; Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc các Tập đoàn, Tổng công ty trực thuộc Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng.

NỖ LỰC ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ CÁC DỰ ÁN

Trong đó nêu rõ: Tiếp theo kết quả tích cực của Lễ khánh thành, khởi công các dự án chào mừng kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975- 30/4/2025), ngày 19/8/2025, Chính phủ đã tổ chức thành công Lễ khánh thành, khởi công 250 dự án, công trình tại 34 tỉnh, thành phố với tổng mức đầu tư khoảng 1.280 nghìn tỷ đồng chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Sự kiện không chỉ tôn vinh thành tựu đầu tư xây dựng hạ tầng mà còn khích lệ tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, tạo động lực thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Đây là minh chứng sinh động cho thành tựu phát triển hạ tầng đất nước, khẳng định quyết tâm của Đảng, Nhà nước và nhân dân trong xây dựng Tổ quốc Việt Nam giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, thịnh vượng.

Để tổng kết chặng đường 5 năm (2021-2025) thực hiện đột phá chiến lược phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại theo Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, khẳng định những thành tựu kinh tế - xã hội đã đạt được và tạo khí thế, động lực mới cho giai đoạn phát triển tiếp theo - ghi dấu mốc chính trị trọng đại của đất nước, chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Chính phủ tiếp tục tổ chức Lễ khánh thành, khởi công trực tuyến đồng thời các công trình, dự án lớn trên cả nước (trực tiếp kết hợp trực tuyến đến tất cả các công trình, dự án trên tất cả các địa phương).

Sự kiện sẽ được tổ chức vào ngày 19/12/2025 nhân kỷ niệm 79 năm ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946-19/12/2025) và chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Để bảo đảm công tác chuẩn bị kỹ lưỡng, chất lượng, hiệu quả, trạng trọng, tiết kiệm, thành công cho sự kiện quan trọng này, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc các Tập đoàn, Tổng Công ty nêu trên thực hiện các nhiệm vụ:

Khẩn trương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư, Ban quản lý dự án, nhà thầu... tập trung tối đa mọi nguồn lực, nỗ lực tăng tốc, bứt phá hơn nữa đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án, công trình của ngành, cơ quan, đơn vị trực thuộc và của địa phương phụ trách; kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, người lao động các bộ, ngành, địa phương, các chủ đầu tư, nhà thầu, các đơn vị tư vấn, công nhân trên các công trường phát huy tinh thần “vượt nắng, thắng mưa, không thua bão gió”, làm việc “3 ca, 4 kíp", "ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương", “làm ngày, làm đêm, làm thêm ngày nghỉ”, “làm việc xuyên ngày nghỉ, ngày lễ, ngày Tết”... để nhanh chóng đưa các dự án vào khai thác, bảo đảm chất lượng.

MỖI BỘ, NGÀNH, TẬP ĐOÀN PHẤN ĐẤU CÓ 2 DỰ ÁN ĐỦ ĐIỀU KIỆN

"Đối với các công trình, dự án có kế hoạch khánh thành, khởi công, cần được khẩn trương hoàn tất thủ tục pháp lý, hồ sơ nhằm đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định", Thủ tướng lưu ý.

Theo nội dung công điện, lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp nêu trên còn có trách nhiệm chỉ đạo rà soát các dự án, công trình, tổng hợp, gửi thông tin về Bộ Xây dựng trước ngày 10/11/ 2025. “Mỗi bộ, ngành, địa phương, Tập đoàn, Tổng Công ty, doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp FDI phấn đấu có ít nhất 2 dự án, công trình đủ điều kiện khánh thành hoặc khởi công”, Thủ tướng yêu cầu.

Thủ tướng cũng giao Bộ Xây dựng - Cơ quan Thường trực chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương liên quan rà soát danh mục các dự án, công trình để bảo đảm điều kiện tổ chức khánh thành, khởi công,...; phối hợp với Đài truyền hình Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Văn phòng Chính phủ xây dựng chương trình, kịch bản, phương án kết nối trực tuyến đến các điểm cầu (lựa chọn điểm cầu trung tâm, các điểm cầu chính,...); xây dựng báo cáo trung tâm, bài phát biểu của Thủ tướng Chính phủ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 5/12/ 2025.

Các đơn vị liên quan cần chủ động chuẩn bị tốt điều kiện vật chất, kỹ thuật kết nối trực tuyến giữa các điểm cầu, chuẩn bị mọi điều kiện vật chất, kỹ thuật, tổ chức Lễ khánh thành, khởi công... các công trình, dự án do cơ quan mình phụ trách theo kịch bản chung do Bộ Xây dựng, Đài truyền hình Việt Nam xây dựng, tổ chức, bảo đảm trang trọng, tiết kiệm. Đồng thời, chủ động bố trí nguồn kinh phí, điều kiện kỹ thuật để kết nối trực tuyến đến tất cả các công trình, dự án.

Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng giao Bộ trưởng Bộ Nội vụ chỉ đạo chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng, Văn phòng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương liên quan khẩn trương hướng dẫn, rà soát, kịp thời khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích cao trong các phong trào thi đua: “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”; thi đua cao điểm “500 ngày đêm thi đua hoàn thành 3.000 km đường bộ cao tốc”; hoàn thành trước ngày 1/12/2025.

Trình xin ý kiến Quốc hội về xử lý số nợ tiền thuê đất của đơn vị sự nghiệp công lập

20:57, 29/08/2025

Trình xin ý kiến Quốc hội về xử lý số nợ tiền thuê đất của đơn vị sự nghiệp công lập

Bố trí nhiều trạm dừng nghỉ, trạm tạm trên cao tốc Bắc Nam phía Đông phục vụ dịp lễ

19:38, 29/08/2025

Bố trí nhiều trạm dừng nghỉ, trạm tạm trên cao tốc Bắc Nam phía Đông phục vụ dịp lễ

Còn nhiều băn khoăn về công chứng điện tử bất động sản

15:21, 26/08/2025

Còn nhiều băn khoăn về công chứng điện tử bất động sản

Chính phủ đại hội đảng hàng loạt dự án khánh thành khởi công

TP.HCM đề xuất hỗ trợ tiền thuê nhà cho công chức, người lao động bị ảnh hưởng sau sáp nhập

TP.HCM đề xuất hỗ trợ tiền thuê nhà cho công chức, người lao động bị ảnh hưởng sau sáp nhập

Hội đồng nhân dân TP.HCM vừa công bố Dự thảo Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà ở cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn Thành phố bị tác động, ảnh hưởng do sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh.

Bắc Ninh mới: Siêu tỉnh công nghiệp và cơ hội "vàng" cho bất động sản

Bắc Ninh mới: Siêu tỉnh công nghiệp và cơ hội "vàng" cho bất động sản

Sự kiện sáp nhập Bắc Giang và Bắc Ninh, chính thức từ ngày 1/7/2025, không chỉ là một thay đổi hành chính mà còn đánh dấu sự ra đời của một siêu tỉnh công nghiệp mới tại miền Bắc.

TTC Phú Quốc 2025 - 2030: Tái cơ cấu tài chính, kiến tạo Selavia, nâng tầm Đảo Ngọc

TTC Phú Quốc 2025 - 2030: Tái cơ cấu tài chính, kiến tạo Selavia, nâng tầm Đảo Ngọc

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2025 của CTCP Toàn Hải Vân (TTC Phú Quốc) phản ánh giai đoạn tái cơ cấu toàn diện, đồng thời định hình chiến lược đầu tư dài hạn.

Phát Đạt mở hướng chiến lược mới vào vùng lõi các đô thị lớn

Phát Đạt mở hướng chiến lược mới vào vùng lõi các đô thị lớn

Theo thông tin sơ bộ, Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (HOSE: PDR) đang trong tiến trình thương thảo để mua lại một số dự án lớn thuộc khu vực trung tâm TP.HCM, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu và Hà Nội. Đây là hướng đi mới của Phát Đạt sau khi đã thiết lập lợi thế tại các khu vực vệ tinh.

10 thị trường bất động sản đắt nhất và rẻ nhất thế giới so với thu nhập

10 thị trường bất động sản đắt nhất và rẻ nhất thế giới so với thu nhập

Trung tâm Nhân khẩu học và chính sách thuộc Đại học Chapman của Mỹ đã tiến hành khảo sát 95 thành phố lớn trên thế giới để tìm ra tương quan so sánh giữa giá nhà và thu nhập của người dân ở các thành phố này...

