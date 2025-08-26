Còn nhiều băn khoăn về công chứng điện tử bất động sản
Phan Nam
26/08/2025, 15:21
Mặc dù được kỳ vọng trở thành "tấm khiên" bảo đảm an toàn pháp lý cho giao dịch bất động sản trong kỷ nguyên số, nhưng công chứng điện tử tại Việt Nam vẫn đang đứng trước nhiều vấn đề cần được nhận diện và tháo gỡ.
Chiều 25/8, Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (VNREA) phối hợp với Hiệp hội Công chứng viên Việt Nam tổ chức Hội thảo chuyên đề “Bảo đảm an toàn pháp lý trong số hóa giao dịch bất động sản và giải pháp công chứng điện tử”.
Tại Hội thảo, các đại biểu đều cho rằng với thị trường bất động sản hiện nay, công chứng điện tử vừa là giải pháp đóng góp cho tiến trình chuyển đổi số quốc gia, vừa là cơ chế then chốt để dung hòa hai mục tiêu: Giảm chi phí xã hội và củng cố niềm tin vào thị trường. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều nỗi lo về quy trình thực hiện công tác này.
KẾT QUẢ CUỐI CÙNG PHẢI LÀ GIẢM THỦ TỤC, CHI PHÍ
Ông Phan Đức Hiếu, Ủy viên hoạt động chuyên trách Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội, đặt vấn đề: mặc dù công chứng đã có một số công cụ hỗ trợ số hóa, nhưng việc chuyển đổi từ mô hình truyền thống sang mô hình điện tử thực sự đã đủ hay chưa? Quan trọng hơn, kết quả cuối cùng của số hóa công chứng phải là giảm thiểu tối đa thủ tục, giấy tờ và chi phí. Nếu chỉ đơn thuần điện tử hóa bản giấy thì chưa thể coi đó là công chứng điện tử.
Theo ông Hiếu, cần nghiên cứu xây dựng một quy trình công chứng điện tử riêng biệt, trong đó quy trình cho bất động sản có thể có cơ chế đặc thù. Quy trình này phải đơn giản hơn, ít thủ tục hơn, đặc biệt là giảm bớt yêu cầu bản sao giấy. Kết quả công chứng điện tử phải được chấp nhận và sử dụng trực tuyến ngay trong hệ thống thủ tục hành chính, chứ không bắt buộc người dân in ra nộp lại.
Tương tự, ông Nguyễn Quang Tuyến, Trưởng khoa Pháp luật Kinh tế, Trường Đại học Luật Hà Nội, cũng bày tỏ băn khoăn:
Thứ nhất, công chứng trên môi trường điện tử thì chi phí liệu có tăng hơn so với công chứng trực tiếp hay không? Bởi vì để đảm bảo thực hiện được công chứng điện tử thì phải có hệ sinh thái số và đầu tư, hệ sinh thái này là văn phòng công chứng đầu tư hay cơ quan nhà nước đầu tư? Nếu văn phòng công chứng đầu tư thì có được tính vào chi phí công chứng hay không?
Thứ hai, tích hợp các thông tin khi thực hiện số hóa công chứng thì việc bảo mật thông tin như thế nào? Bởi hiện nay có rất nhiều đơn vị bán dữ liệu để lấy tiền, chưa kể cũng có những trường hợp bị tội phạm không gian mạng tấn công?
Thứ ba, giả sử tất cả những thông tin công khai, minh bạch thì liệu có vi phạm quyền bí mật cá nhân trong Luật Dân sự hay không?
Thứ tư, việc triển khai công chứng điện tử liệu có dễ dàng khi Việt Nam vẫn còn những địa bàn vùng sâu vùng xa, thiếu cơ sở hạ tầng công nghệ số… Việc đăng ký chữ ký điện tử có mất phí hay không, nhất là với những vùng sâu vùng xa này?
HẠ TẦNG CÔNG NGHỆ CHƯA THỰC SỰ HOÀN THIỆN
Trong khi đó, bà Doãn Hồng Nhung, Phó Trưởng Ban Pháp chế VNREA, chỉ ra rằng hành lang pháp lý cho công chứng điện tử ở Việt Nam chưa thật sự hoàn thiện và đồng bộ giữa Luật Công chứng, Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Giao dịch điện tử cùng các văn bản dưới luật, dẫn đến khó khăn trong áp dụng thực tế. Các quy định liên quan đến công chứng điện tử, lưu trữ và sử dụng văn bản số chưa thống nhất, khiến việc công nhận giá trị pháp lý của hồ sơ công chứng điện tử còn nhiều vướng mắc.
Hơn nữa, hạ tầng công nghệ của nhiều văn phòng công chứng hiện cũng chưa đáp ứng yêu cầu về tốc độ, bảo mật và lưu trữ lâu dài. Việc kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đất đai, doanh nghiệp còn thiếu đồng bộ, gây khó khăn trong xác minh, đối chiếu thông tin. Nguồn nhân lực hạn chế kỹ năng số, trong khi người dân vẫn quen dùng hồ sơ giấy và chưa thật sự tin tưởng vào giá trị pháp lý của hồ sơ điện tử.
Ngoài ra, hạ tầng công nghệ cũng chưa đồng đều giữa các địa phương, trong khi nhiều người dân, nhất là người lớn tuổi, còn hạn chế kỹ năng số và vẫn quen ký kết trực tiếp, giữ bản cứng giấy tờ, khiến niềm tin vào công chứng điện tử chưa cao. Chi phí đầu tư hạ tầng, bảo mật và duy trì hệ thống cũng là gánh nặng cho nhiều tổ chức hành nghề công chứng.
“Thách thức lớn khác là vấn đề an ninh mạng. Giao dịch bất động sản có giá trị cao, dễ trở thành mục tiêu tấn công, dẫn tới nguy cơ lộ lọt hoặc giả mạo dữ liệu. Khi công nghệ AI giả mạo ngày càng tinh vi, việc công chứng viên không trực tiếp gặp gỡ sẽ làm giảm hiệu quả trong xác minh nhân thân và ý chí tự nguyện của các bên. Nếu hệ thống lưu trữ dữ liệu chưa được chuẩn hóa hoặc xảy ra sự cố kỹ thuật, khả năng phát sinh tranh chấp là rất lớn. Do vậy, công chứng điện tử đối với giao dịch bất động sản hiện nay vẫn cần nhiều điều chỉnh và hoàn thiện để có thể vận hành hiệu quả, an toàn và thay thế từng phần công chứng truyền thống", bà Nhung nhìn nhận.
Thông tin tại Hội thảo, ông Đào Duy An, Tổng Thư ký Hiệp hội Công chứng viên Việt Nam, chia sẻ: “Công chứng điện tử là một trong những nền tảng cho chuyển đổi số trong giao dịch bất động sản. Chúng tôi đã thí điểm mô hình công chứng điện tử trực tuyến, mà người mua và bán ở Hà Nội và TP. HCM không cần tiếp xúc với nhau vẫn hoàn thành giao dịch, dưới sự chứng kiến đồng thời của các công chứng viên tại mỗi địa điểm. Thậm chí, công chứng điện tử cũng cho phép khách hàng ở nước ngoài uỷ quyền giao dịch bất động sản trong nước nhanh chóng thông qua Đại sứ quán".
Ông An cũng khẳng định ngành công chứng đã sẵn sàng cho chuyển đổi số và các giao dịch bất động sản trực tuyến, củng cố niềm tin cho thị trường. Tuy nhiên, số hóa chỉ có thể an toàn khi được đặt trên cơ sở dữ liệu tin cậy, cơ chế xác thực pháp lý chặt chẽ và sự tham gia trực tiếp của công chứng viên.
Kết luận Hội thảo, ông Nguyễn Văn Khôi, Chủ tịch Hiệp hội VNREA, thành viên Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ, nhấn mạnh tính cấp thiết của việc cần thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa chuyển đổi số trong lĩnh vực bất động sản và công chứng. Các doanh nghiệp đầu tư bất động sản, các sàn giao dịch phải tiên phong ứng dụng công nghệ số; đồng thời, các cơ quan hành chính công cấp tỉnh cũng cần triển khai đồng bộ, nâng cao nhận thức và thúc đẩy hành động của người dân, doanh nghiệp. Đầu tư hạ tầng công nghệ cho chuyển đổi số phải được coi là nhiệm vụ trọng tâm.
“Cùng với đó, các trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh cần xây dựng và vận hành quy trình liên thông dữ liệu số trong giao dịch bất động sản. Khi thiết lập cơ chế liên thông dữ liệu dùng chung, phải bảo đảm tuân thủ Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân, áp dụng chuẩn mã hóa, phân quyền truy cập, ngăn chặn nguy cơ rò rỉ, sử dụng sai mục đích và có chế tài nghiêm khắc với hành vi vi phạm. Ngoài ra, cần phân biệt rõ giữa các loại giao dịch và đối tượng giao dịch để có quy định phù hợp”, Chủ tịch VNREA lưu ý thêm.
Bộ Xây dựng yêu cầu các đơn vị trực ban 24/24 để phòng chống bão
13:30, 26/08/2025
Đà Nẵng hoàn thành kế hoạch xóa 12.298 nhà tạm, nhà dột nát
12:57, 26/08/2025
TP. Hồ Chí Minh xác định lại giá đất của 3 dự án ở Thủ Thiêm
14:09, 26/08/2025
Đọc thêm
Còn nhiều băn khoăn về công chứng điện tử bất động sản
Mặc dù được kỳ vọng trở thành "tấm khiên" bảo đảm an toàn pháp lý cho giao dịch bất động sản trong kỷ nguyên số, nhưng công chứng điện tử tại Việt Nam vẫn đang đứng trước nhiều vấn đề cần được nhận diện và tháo gỡ.
Gia Lai mời gọi đầu tư 228 dự án bất động sản, dịch vụ và du lịch
Trong 416 dự án kêu gọi đầu tư giai đoạn 2025-2030 tại Gia Lai, lĩnh vực bất động sản, dịch vụ, thương mại và du lịch chiếm số lượng lớn với 228 dự án; công nghiệp và hạ tầng công nghiệp có 63 dự án…
TP. Hồ Chí Minh xác định lại giá đất của 3 dự án ở Thủ Thiêm
Ba dự án phải xác định lại giá đất gồm: dự án đầu tư xây dựng 4 tuyến đường chính, dự án cầu Thủ Thiêm 2 (cầu Ba Son), dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía bắc và hoàn thiện trục bắc - nam trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm…
Bộ Xây dựng yêu cầu các đơn vị trực ban 24/24 để phòng chống bão
Bộ Xây dựng vừa có công điện số 52/CĐ-BXD gửi các đơn vị về việc triển khai quyết liện công tác khắc phục bão số 5 và mưa lũ sau bão..
Đà Nẵng hoàn thành kế hoạch xóa 12.298 nhà tạm, nhà dột nát
Đến ngày 12/8/2025, Đà Nẵng hoàn thành 100% kế hoạch xóa 12.298 nhà tạm, nhà dột nát, bao gồm 7.257 nhà xây mới và 5.041 nhà sửa chữa…
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: