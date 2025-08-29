Bố trí nhiều trạm dừng nghỉ, trạm tạm trên cao tốc Bắc Nam phía Đông phục vụ dịp lễ

Nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đi lại trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 02/9/2025, Bộ Xây dựng vừa cung cấp thông tin chi tiết về vị trí các trạm dừng nghỉ, trạm tạm, trạm cấp xăng dầu cũng như các nút giao ra vào tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông, trên các đoạn tuyến đã và sẽ được đưa vào khai thác dịp lễ.

Về các trạm dừng nghỉ tại 4 dự án thành phần đưa vào khai thác khu vực phía Bắc:

1. Dự án TP Mai Sơn - QL45, có:

- Nút giao Gia Miêu Km295+507 giao với đường QL.217B.

- Nút giao Hà Lĩnh Km306+318 giao với đường QL.217.

- Nút giao Thiệu Giang Km315+380 giao với tuyến nối QL.1-Q.L45.

- Nút giao Đông Xuân Km327+800 giao với tuyến nối QL.45-QL.47.

- Nút giao Đồng Thắng Km335+400 giao với đường nối TP Thanh Hóa đi đường Thọ Xuân Nghi Sơn.

Tại các nhánh ra/vào của nút giao Gia Miêu, Hà Lĩnh, Đông Xuân, Đồng Thắng với các tuyến Quốc lộ, Tỉnh lộ hiện tại đều có các cây xăng/dầu để phục vụ đáp ứng nhu cầu.

2. Dự án TP QL45 - Nghi Sơn:

- Nút giao Vạn Thiện Km351+310 giao với tuyến nối QL.45 - Đường Nghi Sơn - Thọ Xuân.

- Nút giao Nghi Sơn Km379+550 giao với đường Nghi Sơn - Bãi Trành.

Tại các nhánh ra/vào của nút giao đều có các cây xăng/dầu để phục vụ đáp ứng nhu cầu.

3. Dự án TP Nghi Sơn - Diễn Châu:

- Nút giao Quỳnh Vinh (Km390+200) giao với QL.48D.

- Nút giao Quỳnh Mỹ (Km405+600) giao với QL.48B.

- Nút giao Diễn Cát (Km429+715) giao với QL.7.

Tại các nhánh ra/vào của nút giao với các tuyến Quốc lộ hiện tại đều có các cây xăng/dầu và khu vực dừng nghỉ tạm để phục vụ đáp ứng nhu cầu.

4. Dự án TP Diễn Châu - Bãi Vọt:

- Nút giao Nghi Phương Km445+897 giao với QL.7C.

- Nút giao Hưng Tây Km458+796 giao với QL.46B.

- Nút giao Bãi Vọt Km479+120 giao nhau với đường QL.8A.

Tại các nhánh ra/vào của nút giao với các tuyến Quốc lộ hiện tại đều có các cây xăng/dầu và khu vực dừng nghỉ tạm để phục vụ đáp ứng nhu cầu.

Về các điểm nút giao, cây xăng trên các tuyến đường kết nối với cao tốc khu vực miền Trung (gồm 9 dự án thành phần).

1. Dự án TP Hàm Nghi - Vũng Áng có:

- Nút giao Cẩm Quan Km527+580 giao với tuyến nối nút giao Cẩm Quan.

- Nút giao Kỳ Trung Km555+509 giao với ĐH.139.

- Nút giao QL.12C Km568+126 giao với tuyến QL.12C.

Tại các nhánh ra/vào của nút giao với các tuyến đường hiện tại đều có các cây xăng/dầu và các hàng quán để phục vụ đáp ứng nhu cầu.

2. Dự án TP Vũng Áng - Bùng:

- Km597+900: Nút giao Tiến - Châu - Văn Hoá.

- Km624+224: Nút giao QL.12A giao với QL.12A.

- Km684+090: Nút giao Quảng Hợp giao với ĐT.558B.

3. Dự án TP Bùng - Vạn Ninh:

- Nút giao Cự Nẫm tại Km626+690,35 giao với đường Hồ Chí Minh tại Km964+00 (PT).

- Nút giao Việt Trung tại Km643+480 giao với đường Hồ Chí Minh tại Km981+200 (PT).

- Nút giao Nhật Lệ 2 tại Km653+850 giao với đường Hồ Chí Minh tại Km992+500 (PT).

- Nút giao 9B tại Km673+750 giao với Quốc lộ 9B tới đường Hồ Chí Minh tại Km1012+030 (PT) khoảng 800m.

Tại các nhánh ra/vào của nút giao với các tuyến đường hiện tại đều có các cây xăng/dầu và các hàng quán để phục vụ đáp ứng nhu cầu.

4. Dự án TP Vạn Ninh - Cam Lộ:

- Nút giao 9C tại Km690+200 giao với đường Hồ Chí Minh tại Km1028+200 (TT).

- Nút giao 9D tại Km713+276,5 giao với Quốc lộ 9D tới đường Hồ Chí Minh tại Km1053+100 (TT), với khoảng cách khoảng 2Km.

- Nút giao ĐT75 tại Km727+319 giao với đường tỉnh lộ 575 tới đường Hồ Chí Minh tại Km1067+700 (TT), với khoảng cách khoảng 50m.

- Nút giao 9A tại Km740+884 giao với Quốc lộ 9A tới đường Hồ Chí Minh tại Km1081+400 (TT), với khoảng cách khoảng 1,7Km.

Tại các nhánh ra/vào của nút giao với các tuyến đường hiện tại đều có các cây xăng/dầu và các hàng quán để phục vụ đáp ứng nhu cầu.

5. Dự án TP Cam Lộ - La Sơn:

Hiện đã bố trí trạm dừng nghỉ tạm tại Km64+200 bên trái tuyến và Km77+800 bên phải tuyến.

6. Dự án TP La Sơn - Hòa Liên:

- Hiện đã bố trí trạm dừng nghỉ tạm tại Km1+250 bên trái tuyến.

- Nút giao tại Km13+280 đường HCM La Sơn - Túy Loan, giao với đường tỉnh lộ 14B.

- Nút giao Hòa Liên Km65+802 giao với tuyến đi hầm Hải Vân và tuyến cao tốc Hòa Liên - Túy Loan.

Tại các nhánh ra/vào của nút giao với các tuyến đường hiện tại đều có các cây xăng/dầu và các hàng quán để phục vụ đáp ứng nhu cầu.

7. Dự án TP Hòa Liên - Túy Loan:

- Nút giao Km66+00 tiếp giáp nút giao Hòa Liên (điểm cuối của của tuyến La Sơn - Hòa Liên).

- Nút giao Hoàng Văn Thái Km73+750 giao với đường Hoàng Văn Thái.

- Nút giao Km77+472 tiếp giáp nút giao Túy Loan (điểm đầu của tuyến Đà Nẵng - Quảng Ngãi).

Tại các nhánh ra/vào của nút giao với các tuyến đường hiện tại đều có các cây xăng/dầu và các hàng quán để phục vụ đáp ứng nhu cầu.

8. Dự án TP Đà Nẵng - Quảng Ngãi:

- Nút giao Túy Loan Km0+00 giao với tuyến QL.14B.

- Nút giao Phong Thử Km13+310 giao với tuyến ĐT.609.

- Nút giao Hà Lam Km40+880 giao vớituyến QL.14E.

- Nút giao Tam Kỳ Km64+460 giao vớituyến ĐT.616.

- Nút giao Chu Lai Km82+990 giao vớituyến nối với KCN Chu Lai.

- Nút giao Bắc Quảng Ngãi Km123+700 giao với tuyến QL.24B.

Tại các nhánh ra/vào của nút giao với các tuyến đường hiện tại đều có các cây xăng/dầu và các hàng quán để phục vụ đáp ứng nhu cầu.

- Nút giao Quảng Ngãi Km130+502 giao với tuyến đường Nguyễn Công Phương.

- Nút giao Quốc lộ 1 Km139+204 giao với tuyến QL.1.

9. Dự án TP Vân Phong - Nha Trang:

- Nút giao Cổ Mã khớp nối với Quốc lộ 1 đoạn từ Km1374+195 đến Km 1475+280. - Nút giao Quốc lộ 26 Km332+100 giao với Quốc lộ 26 tại Km8+094 - Km8+800. - Nút giao Vạn Giã Km299+800 đấu nối từ tuyến cao tốc vào Quốc lộ 1 tại lý trình Km1389+858(P).

Tại các nhánh ra/vào của nút giao với các tuyến đường hiện tại đều có các cây xăng/dầu và các hàng quán để phục vụ đáp ứng nhu cầu.

Về các trạm tạm dừng nghỉ tại 4 dự án thành phần đưa vào khai thác khu vực phía Nam:

1. Dự án TP Nha Trang - Cam Lâm:

- Nút giao QL.27C Km5+783 giao với tuyến QL.27C.

- Nuy giao Suối Dầu Km14+755 kết nối cao tốc với QL.1 và TL.3.

- Nút giao Cam Lâm Km30+260.

- Nút giao QL.27B km52+892 giao với tuyến QL.27B.

Tại các nhánh ra/vào của nút giao với các tuyến Quốc lộ hiện tại đều có các cây xăng/dầu và khu vực dừng nghỉ tạm để phục vụ đáp ứng nhu cầu.

2. Dự án TP Cam Lâm – Vĩnh Hảo:

- Nút giao Du Long Km70+194 với QL.1.

- Nút giao Km92+815 với QL.27.

Tại các nhánh ra/vào của nút giao với các tuyến Quốc lộ hiện tại đều có các cây xăng/dầu và khu vực dừng nghỉ tạm để phục vụ đáp ứng nhu cầu.

3. Dự án TP Vĩnh Hảo - Phan Thiết:

- Nút giao Vĩnh Hảo - Km134+700, Cây xăng Petrolimex, Km1602 trên tuyến QL.1A.

- Nút giao Chợ Lầu - Km162+777, Cây xăng dầu Cường Phú, Km10 trên tuyến QL.1 - Phan Sơn.

- Nút giao Đại Ninh - Km178+800, Cây xăng tư nhân Km2+100 trên tuyến QL.28B.

- Nút giao Ma Lâm - Km208+700, Cây xăng Hiền Hương Km21+000 trên tuyến QL.28.

- Nút giao Phan Thiết - Km234+617, Cây xăng Petrolimex, Km1717 trên tuyến QL.1A.

Tại các nhánh ra/vào của nút giao với các tuyến Quốc lộ hiện tại đều có các cây xăng/dầu và khu vực dừng nghỉ tạm để phục vụ đáp ứng nhu cầu.

4. Dự án TP Phan Thiết - Dầu Giây Km47+500:

- Nút giao Ba Bàu nối với QL.1 (Km0+000).

- Nút giao với QL.55 (Km27+345,60).

- Nút giao với TL.720 (Km38+088).

- Nút giao với QL.1 (Km62+997,16).

- Nút giao với TL.765 Km69+463,71).

- Nút giao với QL.56 (Km84+136,34).

- Nút giao với đường cao tốc Tp.HCM - Long Thành - Dầu Giây (Km99+000).

Tại các nhánh ra/vào của nút giao với các tuyến Quốc lộ hiện tại đều có các cây xăng/dầu và khu vực dừng nghỉ tạm để phục vụ đáp ứng nhu cầu.

Bộ Xây dựng cũng cho biết thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ đã ban hành nhiều Công điện, Chỉ thị và Văn bản đề nghị các địa phương và các cơ quan, đơn vị có liên quan đẩy nhanh tiến độ hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng và đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư kinh doanh công trình trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông. Đồng thời, Bộ Xây dựng đã chỉ đạo Cục Đường bộ Việt Nam phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị khẩn trương và quyết liệt trong việc triển khai đầu tư xây dựng 21 trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc này.

Đến nay, Cục Đường bộ Việt Nam đã hoàn tất ký hợp đồng với nhà đầu tư cho 19/21 trạm. Các nhà đầu tư hiện đang tích cực hoàn thiện thủ tục và triển khai thi công, với mục tiêu cơ bản hoàn thành các công trình dịch vụ công trước ngày 30/12/2025.