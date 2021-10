Sotheby’s ra mắt nền tảng đấu giá nghệ thuật kỹ thuật số

Sotheby’s là một trong những nhà môi giới lớn nhất thế giới về mỹ thuật trang trí, đồ trang sức và đồ sưu tầm kể từ năm 1744. Đây cũng là nhà đấu giá lâu đời thứ tư trên thế giới và hiện công ty cho biết họ đang tham gia vào hệ sinh thái mã thông báo không thể thay thế (NFT). Gã khổng lồ trong lĩnh vực đấu giá quốc tế vừa công bố sự ra mắt của một nền tảng mới có tên Sotheby’s Metaverse.

Sotheby's đã hợp tác với các nghệ sĩ, người quản lý và nhà sưu tập tiền điện tử để tạo ra một bộ sưu tập các tài sản nghệ thuật dựa trên công nghệ blockchain. Nền tảng mới này sẽ giống như một “siêu thị”, ban đầu sẽ chứa 53 tác phẩm từ 19 nhà sưu tập, bao gồm Seedphrase, VerticalCrypto Art và người thừa kế khách sạn Hilton, Paris Hilton.

Các nghệ sĩ đáng chú ý bao gồm Dmitri Cherniak, Hackatao, Eric SnowFro, Board Ape Yacht Club, Kevin Abosch và Brendan Dawes. Phiên đấu giá đầu tiên được tổ chức từ ngày 18 đến ngày 26/10. Khách tham quan có thể xem tác phẩm nghệ thuật kỹ thuật số trong phiên đấu giá trên nền tảng này và tìm hiểu về các nhà sưu tập và nghệ sĩ đằng sau NFT.

Vào tháng 4 năm nay, Sotheby’s lần đầu tiên tổ chức đấu giá NFT. Loạt tác phẩm của nghệ sĩ ẩn danh hiện đại Pak, “The Fungible”, đã được bán đấu giá trên NFT sàn giao dịch Nifty Gateway, tổng giá trị đấu giá đạt 16,8 triệu đô la Mỹ. Sau đó, Sotheby’s đã tổ chức bán một số tác phẩm nghệ thuật kiểu NFT và các cuộc đấu giá trực tuyến hoặc trực tiếp liên quan đến việc chấp nhận thanh toán bằng tiền điện tử. NFT của Timothy John Berners-Lee, người phát minh ra World Wide Web (WWW), đã được bán với giá 5,43 triệu đô la Mỹ.

Một tác phẩm NFT có tên Rubiks Lure của nghệ sỹ ẩn danh Pak.

Buổi đấu giá mùa thu gần đây nhất đã được tổ chức ở Hồng Kông. Những khoảnh khắc trong bộ phim kinh điển “In the Mood for Love” đã được bán thành công với giá 3,4 triệu đô la Hồng Kông và chiếc áo khoác da màu vàng cổ điển được Trương Quốc Vinh mặc trong “Happy Together ”đã được bán với giá 600.000 đô la Hồng Kông.

Giờ đây, người mua sẽ có thể mua NFT trên nền tảng Sotheby’s Metaverse bằng tiền tệ fiat, ether, bitcoin và tiền tệ ổn định của đô la Mỹ USDC. Nền tảng này sẽ hỗ trợ NFT được đúc trên Ethereum. Nền tảng mới của Sotheby được hỗ trợ bởi Mojito. Mojito là một bộ ứng dụng được sử dụng để tạo thị trường NFT, cung cấp các chức năng thanh toán tiền điện tử, được phát triển bởi công ty khởi nghiệp Serotonin.

Sotheby’s đã trở thành nhà đấu giá lớn đầu tiên ra mắt thị trường đấu giá NFT chuyên dụng của riêng mình, và nhà đấu giá đã đặt mục tiêu tập trung “chuyên môn và sự giám tuyển của mình vào thế giới nghệ thuật đang phát triển trong thế hệ kỹ thuật số,” giám đốc điều hành của Sotheby’s, Sebastian Fahey cho biết.

Michael Bouhanna, Giám đốc Kinh doanh Nghệ thuật Kỹ thuật số của Sotheby’s, cho biết: “Thông qua Sotheby’s Metaverse, chúng tôi sẽ tạo ra một hệ sinh thái mới trong ngành và trở thành điểm đến bán đấu giá và bán các tác phẩm nghệ thuật kỹ thuật số phức tạp nhất. Sotheby’s là trung tâm của một số sự kiện quan trọng nhất của ngành NFT”.

Bộ sưu tập giám tuyển bởi Paris Hilton và Pranksy được giới thiệu bởi nền tảng NFT mới của Sotheby’s .

Thực tế, NFT đã là công cụ để giữ cho các nhà đấu giá nghệ thuật tồn tại trong đại dịch Covid-19, vì nhiều địa điểm thực tế mà những người yêu nghệ thuật thường lui tới đã phải đóng cửa. Điều này đã kích thích lĩnh vực tác phẩm nghệ thuật kỹ thuật số, vì những người yêu nghệ thuật cần những tác phẩm mới để lấp đầy không gian treo trên tường của họ. NFT cũng đã phục vụ để hiển thị tác phẩm nghệ thuật cho khán giả mà các kênh truyền thống không thể nắm bắt được.

Sotheby's và Christie's chiếm một vị trí độc nhất tại thời điểm mà nghệ thuật và công nghệ blockchain gặp nhau, đồng thời có thể thúc đẩy chuyên môn và giám tuyển của họ trong thế giới nghệ thuật truyền thống trong không gian kỹ thuật số, trong khi vẫn nuôi dưỡng hoạt động kinh doanh tác phẩm nghệ thuật vật lý truyền thống của họ. Gần đây, Bảo tàng Anh đã hợp tác với LaCollection để bán NFT phiên bản kỹ thuật số của các tác phẩm của nghệ sĩ Nhật Bản Katsushika Hokusai. Sotheby's và Christie's hiện đang chấp nhận thanh toán bằng tiền điện tử.