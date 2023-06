Thí điểm gỡ cơ chế, đưa tuyến tránh TP. Bảo Lộc thoát tình trạng "nhếch nhác" sau gần 3 năm chờ vốn

Tuy nhiên, "do vướng mắc về nguồn vốn, sau 6 năm thi công, công trình trăm tỷ này vẫn lem nhem, nhếch nhác, lồi lõm, ổ gà, ổ voi; gờ lan can và tay vịn lan can 3 cầu (Âu Cơ, Nausri, Minh Rồng) vẫn chưa được hoàn thiện", Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng thông tin.