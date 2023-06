Nhìn lại sự thay đổi rõ rệt của Bình Thuận sau 1 tháng cao tốc đi vào vận hành

PHÂN CHIA LẠI THỊ PHẦN DU LỊCH PHÍA NAM, DU KHÁCH TĂNG GẤP ĐÔI

Nếu trước đây, Bà Rịa - Vũng Tàu chiếm lợi thế vượt trội trong thị phần du lịch ngắn ngày tại các tỉnh phía Nam, thì từ sau 30/4, khi cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết kết nối từ TP.HCM đến Bình Thuận còn 2 giờ, tương đương Bà Rịa - Vũng Tàu, số lượng khách đã dịch chuyển rõ nét.

Cụ thể, theo thống kê của Sở Văn hòa - Thông tin và Du lịch Bình Thuận, dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 vừa qua, du lịch Bình Thuận đón khoảng 160.000 lượt khách tham quan, lưu trú, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm 2022. Còn Vũng Tàu tăng 46% so với cùng kỳ.

Sau lễ, đại diện một số cơ sở lưu trú tại khu vực Hàm Tiến - Mũi Né cho biết, công suất phòng những ngày cuối tuần hầu như đạt từ 80% trở lên. Theo Cục Thống kê, trong tháng 5/2023, du lịch Bình Thuận tiếp tục ghi dấu ấn khi đón hơn 805.000 lượt khách, tăng 9,18% so với tháng 4/2023 và tăng 66% so cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, thống kê tháng 5, du khách đến Vũng Tàu chỉ tăng 13,12% so với cùng kỳ.

Ông Nguyễn Văn Khoa, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Bình Thuận, cho rằng trong mùa du lịch Hè 2023, dự báo lượng khách có thể tăng 50-60%.

Những dữ liệu trên là minh chứng thuyết phục cho thấy, cán cân du lịch ngắn ngày phía Nam đã có xu hướng dịch chuyển dần từ Vũng Tàu để chia lửa cho Bình Thuận. Thậm chí với lợi thế vượt trội về tài nguyên thiên nhiên và biển đẹp, Bình Thuận được dự báo sớm lấy lại thế cân bằng với Bà Rịa Vũng Tàu ở phía Nam.

ĐỊA PHƯƠNG HIẾM HOI TĂNG TRƯỞNG GIÁ

Trong khi giá đất nền tại nhiều tỉnh phía Nam và ven biển miền Trung có xu hướng giảm, Bình Thuận là tỉnh ven biển hiếm hoi chứng kiến sự tăng giá rao bán đất nền lên đến 25% so với quý trước đó, theo dữ liệu từ Batdongsan.com.vn.

Nguyên nhân được cho là thời điểm kề cận ngày thông xe khiến nhà đầu tư nóng lòng đổ về khu vực này đón trước lợi thế.

Còn sau khi cao tốc thông xe, theo chị Thủy, một giám đốc sàn ở Bình Thuận, từ đầu tháng 5 nhận khá nhiều thông tin yêu cầu tìm mua bất động sản ở đây để đầu tư hoặc mở resort. Bên cạnh đó, nhiều đại dự án lớn đang tái khởi động mạnh mẽ. Như Novaworld Phan Thiết đã khởi động trở lại tạo niềm tin cho nhà đầu tư. Thanh Long Bay vừa tung ra thị trường chiến lược “bình dân hóa” bất động sản nghỉ dưỡng với giá hợp lý và mức thanh toán kéo dài 4 năm chưa từng có trên thị trường.

PHÁT HUY LỢI THẾ VỚI QUY HOẠCH CUNG ĐƯỜNG THƯƠNG MẠI DU LỊCH VEN BIỂN

Tận dụng thế mạnh giao thông hạ tầng và điều kiện tự nhiên, từ nhiều năm trước, Bình Thuận đã công bố quy hoạch khoa học, tập trung phát triển dải ven biển để phát huy tối đa tiềm năng.

Riêng Hàm Thuận Nam, theo bản đồ quy hoạch tầm nhìn đến 2030, dải đất mặt tiền biển từ địa phận xã Tân Thành dài 15km bắt đầu từ bãi tắm Cửa Cạn qua Mũi Kê Gà đến bãi tắm Đá Nhảy sẽ được quy hoạch phát triển dự án du lịch xen kẽ đất ở hỗn hợp.

Nhà ở kết hợp nghỉ dưỡng trở thành xu thế khi Bình Thuận chỉ còn cách TP.HCM 2 giờ.

Thống kê cho biết, hiện nay toàn Hàm Thuận Nam có khoảng 80 dự án du lịch đang xúc tiến đầu tư, hơn 30 resort đang hoạt động, chủ yếu đều nằm tại Tân Thành. Kết hợp với quy hoạch sử dụng đất tập trung toàn bộ cho du lịch, nghỉ dưỡng ở tại dải mặt tiền biển, cung đường biển Kê Gà - Tân Thành trong vài năm tới sẽ hình thành dải đô thị du lịch - giải trí - thể thao biển sầm uất đắt giá để đón đầu du khách nội địa và quốc tế tới vui chơi, nghỉ dưỡng.

Quy hoạch được trợ lực bởi bệ phóng hạ tầng được dự báo sẽ giúp đà phát triển dịch vụ - du lịch của dải đất biển này tiến nhanh và bền vững. Chưa kể, nơi đây còn được hưởng lợi lớn nhờ chỉ cách sân bay Quốc tế Long Thành 1 giờ di chuyển và sân bay Phan Thiết hơn 30 phút. Bộ đôi sân bay được dự báo sẽ là nhịp tăng trưởng thứ 2 cho Bình Thuận trong giai đoạn 2024 - 2025. Đồng thời duy trì sự ổn định của thị trường trong năm nay bất chấp nhiều thách thức.

Dự đoán này hoàn toàn có cơ sở nhìn từ Phú Quốc hay Quảng Ninh. Cụ thể, sân bay Phú Quốc hoạt động từ năm 2013 với 416,353 lượt du khách thì đến năm 2023 đã tăng lên 5.1 triệu lượt, tức tăng tới 12,3 lần. Khảo sát từ cột mốc sân bay vận hành năm 2012 đến 2019, bất động sản nơi đây đã tăng khoảng 15 lần. Còn tại Quảng Ninh, sau khi cao tốc và sân bay đồng loạt thông xe vào 2017, du khách đã tăng từ 9,87 triệu lượt (2017) lên 14 triệu lượt 2019, tức 43% chỉ sau 2 năm, một chỉ số vô cùng ấn tượng của ngành du lịch. Điều này đã thổi bùng làn sóng tăng giá khu vực này. Năm 2018, mức giá bất động sản xung quanh đường bao biển chỉ khoảng 35-40 triệu đồng/m2 nhưng sau 1 năm, đã tăng lên gần 60 triệu đồng/m2.

Hiện, Bình Thuận không chỉ được đánh giá là giai đoạn tốt nhất để sở hữu bất động sản khi đang ở thời kỳ đầu đón hạ tầng. Về giá và chính sách, trong vài năm qua thị trường đang đi sát định giá thực, chưa bị thổi lên cao.

