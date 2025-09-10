Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được vinh danh cùng Chủ tịch Fed
Hoàng Lan
10/09/2025, 23:01
Cùng với Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), ông Jerome Powell và Thống đốc Ngân hàng Trung ương Đan Mạch Christian Kettel Thomsen, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng được Tạp chí Global Finance vinh danh trong nhóm xuất sắc nhất thế giới với điểm A+…
Đây là đánh giá cao nhất, phản ánh năng lực lãnh đạo nổi bật của các Thống đốc ngân hàng trung ương trong việc kiểm soát lạm phát, điều hành chính sách tiền tệ, giữ ổn định tài chính và duy trì uy tín với thị trường.
Báo cáo xếp hạng Thống đốc Ngân hàng Trung ương được Global Finance xuất bản thường niên từ năm 1994, xếp hạng các Thống đốc Ngân hàng trung ương của gần 100 quốc gia, vùng lãnh thổ và khu vực trọng điểm, cũng như Liên minh châu Âu, Ngân hàng Trung ương các quốc gia Đông Caribe (ECCB), Ngân hàng Trung ương các quốc gia Trung Phi (BEAC) và Ngân hàng Trung ương các cuốc gia Tây Phi (BCEAO).
Các mức điểm được chấm theo thang “A+” đến “F”, dựa trên thành công trong những lĩnh vực như kiểm soát lạm phát, đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế, ổn định tiền tệ, quản lý lãi suất... (“A” thể hiện mức độ xuất sắc, giảm dần đến “F” - biểu thị sự thất bại toàn diện).
“Trong vài năm trở lại đây, hầu hết các Thống đốc Ngân hàng Trung ương trên thế giới đều phải căng mình đối phó với lạm phát và công cụ được họ vận dụng mạnh mẽ nhất là chính sách nâng lãi suất, dù bối cảnh và nhiệm vụ cụ thể ở từng quốc gia có khác nhau. Khi lạm phát dần thoái lui, hiệu quả từ những quyết định đầy thử thách ấy đang dần lộ rõ,” ông Joseph Giarraputo, Nhà sáng lập kiêm Giám đốc Biên tập Global Finance, nhấn mạnh.
Xếp hạng A+ dành cho Thống đốc Nguyễn Thị Hồng trong Central Banker Report Cards 2025 là minh chứng rõ ràng cho năng lực điều hành chính sách tiền tệ của Việt Nam. Cùng với những cải cách đang được triển khai trong hệ thống ngân hàng, kết quả xếp hạng này mở ra kỳ vọng mới về một giai đoạn phát triển bền vững, ổn định và hội nhập sâu rộng hơn của kinh tế Việt Nam trên trường quốc tế.
Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu nhiều biến động, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã thực hiện chính sách tiền tệ linh hoạt, cân bằng giữa kiểm soát lạm phát, ổn định tỷ giá, hỗ trợ tăng trưởng và bảo đảm an toàn hệ thống ngân hàng.
Theo giới phân tích, việc bà Nguyễn Thị Hồng lọt vào nhóm A+ không chỉ là sự công nhận cho năng lực điều hành của Ngân hàng Nhà nước, mà còn thể hiện vị thế ngày càng cao của Việt Nam trên bản đồ tài chính quốc tế.
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: