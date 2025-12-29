Giải ngân vốn đầu tư công đạt gần 70% kế hoạch trước thềm năm mới

Theo Bộ Tài chính, ước giải ngân vốn đầu tư công đến hết ngày 25/12/2025 là 635.624,3 tỷ đồng, tăng thêm hơn 32.000 tỷ đồng so với tuần trước nhưng vẫn còn 21 bộ ngành và 16 địa phương "hụt hơi" so với mức bình quân chung cả nước…

Bộ Tài chính cho biết tính chung từ đầu năm đến hết ngày 25/12/2025, tổng số vốn đầu tư công giải ngân thực tế đạt 635.624,3 tỷ đồng, tương ứng 69,6% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

So với thời điểm một tuần trước đó (ngày 18/12), số vốn giải ngân tăng thêm hơn 32.000 tỷ đồng, khi tỷ lệ thực hiện mới đạt 66,1% kế hoạch, với giá trị 603.602,1 tỷ đồng.

Tuy nhiên, theo Bộ Tài chính, nếu loại trừ phần kế hoạch vốn được giao bổ sung sau ngày 30/9/2025 và phần vốn thực hiện theo Nghị quyết số 57-NQ/TW với tổng quy mô 27.429,6 tỷ đồng, tỷ lệ giải ngân ước đạt khoảng 71,8% kế hoạch Thủ tướng giao.

Mặc dù tiến độ giải ngân đã được đẩy mạnh trong những tuần cuối cùng của năm, song trên thực tế, tình trạng “nghẽn” giải ngân vẫn chưa được giải quyết ở nhiều bộ, ngành và địa phương, với mức thực hiện thấp hơn bình quân chung của cả nước.

Theo số liệu cập nhật từ Bộ Tài chính,, tính đến ngày 25/12/2025, còn 21 bộ, cơ quan trung ương và 16 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt dưới bình quân chung cả nước (Bộ Tài chính)

Ở khối trung ương, danh sách các đơn vị chậm tiến độ trải rộng, từ các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp đến các bộ, ngành lớn như Bộ Y tế; Liên minh Hợp tác xã Việt Nam; Thông tấn xã Việt Nam; Bộ Khoa học và Công nghệ; Đại học Quốc gia Hà Nội; Bộ Giáo dục và Đào tạo; Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam; Bộ Quốc phòng; Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh; Tòa án nhân dân tối cao; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Đài Truyền hình Việt Nam; Bộ Nông nghiệp và Môi trường; Bộ Xây dựng; Bộ Nội vụ; Bộ Ngoại giao; Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam; Văn phòng Chính phủ; Bộ Dân tộc và Tôn giáo; Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

21 bộ, cơ quan trung ương có tỷ lệ giải ngân thấp hơn mức bình quân chung của cả nước. Nguồn: Bộ Tài chính

Tại địa phương, nhiều tỉnh, thành phố cũng chưa theo kịp mặt bằng chung, trong đó có Tuyên Quang, Sơn La, Cần Thơ, Đắk Lắk, Vĩnh Long, Quảng Trị, Lâm Đồng, Khánh Hòa, Cao Bằng, Đà Nẵng, Huế, Hưng Yên, An Giang, Lạng Sơn, TP. Hồ Chí Minh và Cà Mau.

Ở chiều ngược lại, vẫn ghi nhận 11 bộ, cơ quan, định chế tài chính trực thuộc trung ương đạt tỷ lệ thực hiện từ mức bình quân chung trở lên như Ngân hàng Phát triển; Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam; Kiểm toán Nhà nước, Văn phòng Trung ương Đảng, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thanh tra Chính phủ, Bộ Công Thương, Ngân hàng Chính sách xã hội, Bộ Tư pháp, Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Cùng với đó, 14 địa phương đạt và vượt mức bình quân cả nước, nổi bật như Hà Tĩnh, Ninh Bình, Thanh Hóa, Hải Phòng, Thái Nguyên, Lào Cai, Bắc Ninh, Hà Nội, Phú Thọ, Tây Ninh, Gia Lai, Nghệ An, Quảng Ninh và Đồng Tháp.

Liên quan đến kế hoạch vốn, Bộ Tài chính cho biết tổng vốn đầu tư công sử dụng ngân sách nhà nước năm 2025 được Thủ tướng Chính phủ giao là 913.216,2 tỷ đồng. Trong đó, vốn giao ngay từ đầu năm chiếm 825.922,3 tỷ đồng, bao gồm 350.195 tỷ đồng vốn ngân sách trung ương và 475.727,3 tỷ đồng vốn ngân sách địa phương.

Đối với kế hoạch vốn cân đối ngân sách địa phương năm 2025, so với mức Thủ tướng giao ban đầu, kế hoạch vốn cân đối ngân sách địa phương tính đến thời điểm báo cáo được điều chỉnh tăng thêm 170.294,3 tỷ đồng. Như vậy, tổng kế hoạch giao năm 2025 đến thời điểm báo cáo nâng lên mức 1.083.510,6 tỷ đồng. (Bộ Tài chính)

Cùng với kế hoạch ban đầu, ngân sách trung ương cũng được bổ sung thêm 87.293,9 tỷ đồng, chủ yếu từ nguồn tăng thu ngân sách và vốn dành cho các chương trình mục tiêu quốc gia.

Riêng phần vốn phát sinh sau ngày 30/9 và thực hiện theo Nghị quyết số 57-NQ/TW chiếm 27.429,6 tỷ đồng.

Liên quan đến công tác phân bổ, Bộ Tài chính cho biết đến thời điểm báo cáo, các bộ, cơ quan trung ương và địa phương đã bố trí chi tiết cho các nhiệm vụ, dự án là 1.064.501,2 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách trung ương đạt 418.479,5 tỷ đồng và vốn ngân sách địa phương đạt 646.021,6 tỷ đồng.

Nếu không tính phần vốn cân đối ngân sách địa phương được bổ sung thêm trong năm, khối lượng vốn thực tế đã phân bổ là 875.451,8 tỷ đồng, tương ứng 97,9% kế hoạch mà Thủ tướng Chính phủ đã giao.

Phần vốn chưa phân bổ chi tiết còn lại khoảng 19.009,4 tỷ đồng, chiếm 2,1% kế hoạch, tập trung tại 11 bộ, cơ quan trung ương và 22 địa phương. Đây chủ yếu là các khoản vốn mới được giao bổ sung từ nguồn tăng thu ngân sách trung ương các năm và các trường hợp điều chỉnh kế hoạch vốn sau thời điểm 30/9/2025.