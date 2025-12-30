Bộ Công Thương chuyển giao MIE và VINAINCON về SCIC

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Ba, 30/12/2025
Sự kiện chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại MIE và VINAINCON từ Bộ Công Thương sang SCIC là bước đi quan trọng nhằm thực hiện chủ trương tái cơ cấu, chuyên môn hóa quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn; đồng thời mở ra giai đoạn phát triển mới, giúp doanh nghiệp đổi mới quản trị, khơi thông nguồn lực và gia tăng giá trị tài sản quốc gia…
Chiều 29/12/2025, tại trụ sở Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC), diễn ra Lễ ký kết Biên bản chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP (MIE) và Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam (VINAINCON) từ Bộ Công Thương sang SCIC.
Đây là hoạt động nhằm thực hiện chủ trương của Chính phủ về việc đẩy mạnh sắp xếp, đổi mới, cơ cấu lại và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước, trong đó chú trọng việc chuyên môn hóa công tác quản lý và nâng cao hiệu quả đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp.
Việc chuyển giao hai Tổng công ty được thực hiện căn cứ theo ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Chính phủ tại Văn bản số 183/VPCP-ĐMDN ngày 14/1/2025 của Văn phòng Chính phủ. Đây là hai doanh nghiệp có quy mô lớn của ngành Công Thương với tổng giá trị phần vốn Nhà nước chuyển giao lên tới gần 1.900 tỷ đồng.
Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng nhấn mạnh: việc chuyển giao hai Tổng công ty là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới, tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận các phương thức quản trị vốn tiên tiến, chuyên nghiệp hơn. Hai đơn vị được chuyển giao đều là những doanh nghiệp có bề dày truyền thống, giữ vai trò nòng cốt trong các lĩnh vực công nghiệp then chốt của đất nước.
Thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, các cục, vụ thuộc Bộ Công Thương đã phối hợp chặt chẽ với các ban chuyên môn của SCIC và lãnh đạo hai tổng công ty để rà soát, thống nhất số liệu trên tinh thần khẩn trương, minh bạch, bảo đảm tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật. Bộ Công Thương ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của tập thể lãnh đạo, cán bộ MIE và VINAINCON trong việc hoàn thiện đầy đủ hồ sơ chuyển giao theo đúng quy định.
Theo Lãnh đạo Bộ Công Thương, việc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu về SCIC là cơ hội để MIE và VINAINCON đổi mới tư duy quản trị, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. Với vai trò là một định chế tài chính chuyên nghiệp, SCIC được kỳ vọng sẽ phát huy thế mạnh về nguồn lực và kinh nghiệm, hỗ trợ doanh nghiệp khơi thông dòng vốn, mở rộng thị trường, qua đó gia tăng giá trị tài sản nhà nước.
“Dù không còn trực tiếp thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu, Bộ Công Thương vẫn cam kết tiếp tục đồng hành, hỗ trợ Tổng công ty SCIC và các doanh nghiệp trong khuôn khổ cơ chế, chính sách ngành, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các hoạt động chuyên môn”, Thứ trưởng Phan Thị Thắng khẳng định.
Tại buổi lễ, đại diện cơ quan tiếp nhận, ông Nguyễn Chí Thành, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty SCIC khẳng định: với vai trò là nhà đầu tư Chính phủ, Tổng công ty SCIC sẽ tập trung nguồn lực, áp dụng các chuẩn mực quản trị tiên tiến để hỗ trợ hai Tổng công ty thực hiện tái cơ cấu, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và gia tăng giá trị nhà nước tại doanh nghiệp.
Đại diện đơn vị được chuyển giao, ông Trần Quốc Toản, Phụ trách Bộ phận đại diện vốn nhà nước, Chủ tịch HĐQT MIE cam kết tập thể MIE sẽ nhanh chóng bắt nhịp với các quy định quản trị của SCIC, nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh, giữ vững vị thế là đơn vị nòng cốt trong lĩnh vực cơ khí chế tạo.
Ông Đỗ Chí Nguyễn, Đại diện vốn Nhà nước, Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc VINAINCON chia sẻ: Việc chuyển về SCIC mở ra cơ hội lớn để VINAINCON thực hiện đề án tái cơ cấu toàn diện, tháo gỡ các khó khăn tài chính còn tồn đọng; đồng thời mong muốn nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ về nguồn lực và quản trị từ SCIC để doanh nghiệp sớm ổn định và bứt phá trong giai đoạn mới.
Dưới sự chứng kiến của các đại biểu, Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng và Chủ tịch HĐTV SCIC Nguyễn Chí Thành đã chính thức ký kết Biên bản chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại MIE và VINAINCON, đánh dấu cột mốc phát triển mới cho hai Tổng công ty.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 51/2025/QĐ-TTg ngày 29/12/2025, ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 2026-2030. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/2/2026...
Năm 2025, lâm nghiệp tiếp tục khẳng định vai trò trụ cột trong nền kinh tế khi giá trị sản xuất tăng 5,6 - 5,8% so với năm 2024, cao hơn mức tăng chung toàn ngành Nông nghiệp và Môi trường. Tỷ lệ che phủ rừng giữ ổn định ở mức 42%, trong khi kim ngạch xuất khẩu đạt 18 - 18,5 tỷ USD, đóng góp lớn vào xuất siêu nông, lâm, thủy sản...
Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) vừa công bố kết luận cuối cùng trong vụ việc điều tra phòng vệ thương mại đối với sản phẩm vỏ viên nhộng cứng nhập khẩu từ Việt Nam, với biên độ thuế chống bán phá giá lên tới 46,24% và thuế chống trợ cấp là 2,45%...
Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, thị trường sản phẩm làng nghề và OCOP đang đứng trước những yêu cầu khắt khe về chất lượng và mẫu mã. Để không bị tụt lại phía sau, thiết kế sáng tạo được xem là yếu tố then chốt giúp sản phẩm truyền thống thích ứng với thị trường hiện đại, mở rộng không gian phát triển và từng bước tiếp cận thế giới...
Cục Xúc tiến thương mại vừa đưa ra cảnh báo về tình trạng mạo danh Ban tổ chức Hội chợ Mùa Xuân 2026 để trục lợi. Cụ thể, nhiều cá nhân, tổ chức tự xưng là đơn vị được ủy quyền, dụ dỗ doanh nghiệp đăng ký qua các đường link không chính thống. Doanh nghiệp cần nâng cao cảnh giác, chỉ liên hệ qua kênh chính thức để tránh bị lừa đảo…
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: