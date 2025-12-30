Thứ Ba, 30/12/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thị trường

Bộ Công Thương chuyển giao MIE và VINAINCON về SCIC

Huyền Vy

30/12/2025, 08:17

Sự kiện chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại MIE và VINAINCON từ Bộ Công Thương sang SCIC là bước đi quan trọng nhằm thực hiện chủ trương tái cơ cấu, chuyên môn hóa quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn; đồng thời mở ra giai đoạn phát triển mới, giúp doanh nghiệp đổi mới quản trị, khơi thông nguồn lực và gia tăng giá trị tài sản quốc gia…

Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng và Chủ tịch HĐTV SCIC Nguyễn Chí Thành ký kết Biên bản chuyển giao. Ảnh: MOIT.
Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng và Chủ tịch HĐTV SCIC Nguyễn Chí Thành ký kết Biên bản chuyển giao. Ảnh: MOIT.

Chiều 29/12/2025, tại trụ sở Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC), diễn ra Lễ ký kết Biên bản chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP (MIE) và Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam (VINAINCON) từ Bộ Công Thương sang SCIC.

Đây là hoạt động nhằm thực hiện chủ trương của Chính phủ về việc đẩy mạnh sắp xếp, đổi mới, cơ cấu lại và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước, trong đó chú trọng việc chuyên môn hóa công tác quản lý và nâng cao hiệu quả đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Việc chuyển giao hai Tổng công ty được thực hiện căn cứ theo ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Chính phủ tại Văn bản số 183/VPCP-ĐMDN ngày 14/1/2025 của Văn phòng Chính phủ. Đây là hai doanh nghiệp có quy mô lớn của ngành Công Thương với tổng giá trị phần vốn Nhà nước chuyển giao lên tới gần 1.900 tỷ đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng nhấn mạnh: việc chuyển giao hai Tổng công ty là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới, tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận các phương thức quản trị vốn tiên tiến, chuyên nghiệp hơn. Hai đơn vị được chuyển giao đều là những doanh nghiệp có bề dày truyền thống, giữ vai trò nòng cốt trong các lĩnh vực công nghiệp then chốt của đất nước.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng:
Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng: "Việc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu về SCIC là cơ hội để MIE và VINAINCON đổi mới tư duy quản trị, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn". Ảnh: MOIT.

Thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, các cục, vụ thuộc Bộ Công Thương đã phối hợp chặt chẽ với các ban chuyên môn của SCIC và lãnh đạo hai tổng công ty để rà soát, thống nhất số liệu trên tinh thần khẩn trương, minh bạch, bảo đảm tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật. Bộ Công Thương ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của tập thể lãnh đạo, cán bộ MIE và VINAINCON trong việc hoàn thiện đầy đủ hồ sơ chuyển giao theo đúng quy định.

Theo Lãnh đạo Bộ Công Thương, việc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu về SCIC là cơ hội để MIE và VINAINCON đổi mới tư duy quản trị, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. Với vai trò là một định chế tài chính chuyên nghiệp, SCIC được kỳ vọng sẽ phát huy thế mạnh về nguồn lực và kinh nghiệm, hỗ trợ doanh nghiệp khơi thông dòng vốn, mở rộng thị trường, qua đó gia tăng giá trị tài sản nhà nước.

“Dù không còn trực tiếp thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu, Bộ Công Thương vẫn cam kết tiếp tục đồng hành, hỗ trợ Tổng công ty SCIC và các doanh nghiệp trong khuôn khổ cơ chế, chính sách ngành, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các hoạt động chuyên môn”, Thứ trưởng Phan Thị Thắng khẳng định.

Tại buổi lễ, đại diện cơ quan tiếp nhận, ông Nguyễn Chí Thành, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty SCIC khẳng định: với vai trò là nhà đầu tư Chính phủ, Tổng công ty SCIC sẽ tập trung nguồn lực, áp dụng các chuẩn mực quản trị tiên tiến để hỗ trợ hai Tổng công ty thực hiện tái cơ cấu, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và gia tăng giá trị nhà nước tại doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Chí Thành, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty SCIC phát biểu tại buổi chuyển giao. Ảnh: MOIT.
Ông Nguyễn Chí Thành, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty SCIC phát biểu tại buổi chuyển giao. Ảnh: MOIT.

Đại diện đơn vị được chuyển giao, ông Trần Quốc Toản, Phụ trách Bộ phận đại diện vốn nhà nước, Chủ tịch HĐQT MIE cam kết tập thể MIE sẽ nhanh chóng bắt nhịp với các quy định quản trị của SCIC, nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh, giữ vững vị thế là đơn vị nòng cốt trong lĩnh vực cơ khí chế tạo.

Ông Đỗ Chí Nguyễn, Đại diện vốn Nhà nước, Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc VINAINCON chia sẻ: Việc chuyển về SCIC mở ra cơ hội lớn để VINAINCON thực hiện đề án tái cơ cấu toàn diện, tháo gỡ các khó khăn tài chính còn tồn đọng; đồng thời mong muốn nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ về nguồn lực và quản trị từ SCIC để doanh nghiệp sớm ổn định và bứt phá trong giai đoạn mới.

Dưới sự chứng kiến của các đại biểu, Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng và Chủ tịch HĐTV SCIC Nguyễn Chí Thành đã chính thức ký kết Biên bản chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại MIE và VINAINCON, đánh dấu cột mốc phát triển mới cho hai Tổng công ty.

Bộ Công Thương chuyển giao Cục Quản lý thị trường về địa phương

10:05, 18/03/2025

Bộ Công Thương chuyển giao Cục Quản lý thị trường về địa phương

Chính thức chuyển giao NSMO về Bộ Công Thương

18:36, 13/08/2024

Chính thức chuyển giao NSMO về Bộ Công Thương

Thực hiện Nghị quyết 70: Bộ Công Thương và doanh nghiệp cùng vào cuộc bảo đảm an ninh năng lượng

22:00, 04/09/2025

Thực hiện Nghị quyết 70: Bộ Công Thương và doanh nghiệp cùng vào cuộc bảo đảm an ninh năng lượng

Từ khóa:

cải cách doanh nghiệp nhà nước chủ sở hữu vốn nhà nước chuyển giao quyền đại diện SCIC đầu tư nhà nước ngành công thương quản trị doanh nghiệp tái cơ cấu doanh nghiệp Tổng công ty MIE Tổng công ty VINAINCON

Đọc thêm

Bộ tiêu chí nông thôn mới 2026–2030: Mở đường cho xây dựng nông thôn hiện đại

Bộ tiêu chí nông thôn mới 2026–2030: Mở đường cho xây dựng nông thôn hiện đại

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 51/2025/QĐ-TTg ngày 29/12/2025, ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 2026-2030. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/2/2026...

Ngành Lâm nghiệp cần “đòn bẩy” quản trị hiện đại trước yêu cầu tăng trưởng cao

Ngành Lâm nghiệp cần “đòn bẩy” quản trị hiện đại trước yêu cầu tăng trưởng cao

Năm 2025, lâm nghiệp tiếp tục khẳng định vai trò trụ cột trong nền kinh tế khi giá trị sản xuất tăng 5,6 - 5,8% so với năm 2024, cao hơn mức tăng chung toàn ngành Nông nghiệp và Môi trường. Tỷ lệ che phủ rừng giữ ổn định ở mức 42%, trong khi kim ngạch xuất khẩu đạt 18 - 18,5 tỷ USD, đóng góp lớn vào xuất siêu nông, lâm, thủy sản...

Vỏ viên nhộng cứng của Việt Nam có nguy cơ bị Hoa Kỳ áp thuế từ đầu năm 2026

Vỏ viên nhộng cứng của Việt Nam có nguy cơ bị Hoa Kỳ áp thuế từ đầu năm 2026

Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) vừa công bố kết luận cuối cùng trong vụ việc điều tra phòng vệ thương mại đối với sản phẩm vỏ viên nhộng cứng nhập khẩu từ Việt Nam, với biên độ thuế chống bán phá giá lên tới 46,24% và thuế chống trợ cấp là 2,45%...

Thiết kế sáng tạo: “Linh hồn” cho sản phẩm làng nghề và OCOP mở rộng thị trường

Thiết kế sáng tạo: “Linh hồn” cho sản phẩm làng nghề và OCOP mở rộng thị trường

Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, thị trường sản phẩm làng nghề và OCOP đang đứng trước những yêu cầu khắt khe về chất lượng và mẫu mã. Để không bị tụt lại phía sau, thiết kế sáng tạo được xem là yếu tố then chốt giúp sản phẩm truyền thống thích ứng với thị trường hiện đại, mở rộng không gian phát triển và từng bước tiếp cận thế giới...

Cảnh báo mạo danh Ban tổ chức Hội chợ Mùa Xuân 2026 để trục lợi

Cảnh báo mạo danh Ban tổ chức Hội chợ Mùa Xuân 2026 để trục lợi

Cục Xúc tiến thương mại vừa đưa ra cảnh báo về tình trạng mạo danh Ban tổ chức Hội chợ Mùa Xuân 2026 để trục lợi. Cụ thể, nhiều cá nhân, tổ chức tự xưng là đơn vị được ủy quyền, dụ dỗ doanh nghiệp đăng ký qua các đường link không chính thống. Doanh nghiệp cần nâng cao cảnh giác, chỉ liên hệ qua kênh chính thức để tránh bị lừa đảo…

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Việt Nam có tên trong 20 quốc gia có nhiều người dùng internet nhất

Thế giới

Việt Nam có tên trong 20 quốc gia có nhiều người dùng internet nhất

Trung Quốc tiếp tục chi phối thị trường tinh chế khoáng sản quan trọng trong 5 năm tới

Thế giới

Trung Quốc tiếp tục chi phối thị trường tinh chế khoáng sản quan trọng trong 5 năm tới

Trung tâm wellness toàn diện đầu tiên Việt Nam được tư vấn vận hành bởi Chiva-Som

eMagazine

Trung tâm wellness toàn diện đầu tiên Việt Nam được tư vấn vận hành bởi Chiva-Som

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Đánh giá NDC năm 2022, cập nhật các mục tiêu giảm phát thải cho giai đoạn mới đến 2035

Chuyển động xanh

2

Bộ Công Thương chuyển giao MIE và VINAINCON về SCIC

Thị trường

3

TKV sẵn sàng cung ứng đủ than cho sản xuất điện năm 2026

Thị trường

4

Những mô hình kinh doanh mới trên "đường cao tốc" 5G ở Việt Nam đang dần xuất hiện

Kinh tế số

5

Nhật Bản "mở cửa" tiếp nhận sinh viên Việt Nam trong lĩnh vực điện hạt nhân

Kinh tế số

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy